UAE sẽ làm gì sau khi rời OPEC và OPEC+?

Logo OPEC bên ngoài trụ sở của tổ chức này tại Vienna, Áo, tháng 5/2024.

Hãng thông tấn TASS đã tổng hợp những thông tin chính về diễn biến của quyết định này.

Quyết định

Cơ quan thông tấn nhà nước WAM của UAE đưa tin UAE đã tuyên bố sẽ rút khỏi OPEC và OPEC+ kể từ ngày 1/5/2026.

Theo cơ quan này, quyết định rút khỏi OPEC và OPEC+ của UAE "phản ánh tầm nhìn chiến lược và kinh tế dài hạn cũng như sự phát triển trong lĩnh vực năng lượng của UAE".

Bộ trưởng Năng lượng UAE Suhail Mohammed Faraj Al Mazroui cho biết, quyết định rút khỏi OPEC và OPEC+ là quyết định chủ quyền của UAE, dựa trên tầm nhìn chiến lược và kinh tế dài hạn của đất nước.

Theo ông, quyết định này được đưa ra sau khi xem xét kỹ lưỡng các chiến lược liên quan đến lĩnh vực năng lượng, lĩnh vực dầu khí và các lĩnh vực khác.

Cũng theo ông Mazroui, UAE tin rằng nền kinh tế toàn cầu sẽ cần nhiều nhiên liệu hơn trong tương lai gần và UAE sẵn sàng đáp ứng những nhu cầu này.

Chính sách tương lai của UAE

Bộ trưởng Mazroui cho biết, sau khi rút khỏi thỏa thuận, UAE sẽ tiếp tục hành động có trách nhiệm, đưa thêm sản lượng ra thị trường một cách dần dần và có tính toán, phù hợp với nhu cầu và điều kiện thị trường.

UAE sẽ tiếp tục đầu tư vào toàn bộ chuỗi giá trị năng lượng, bao gồm dầu khí, năng lượng tái tạo và các giải pháp carbon thấp, để hỗ trợ khả năng phục hồi và chuyển đổi hệ thống năng lượng dài hạn.

Sau khi rời khỏi OPEC và OPEC+, UAE sẽ tập trung nỗ lực vào những gì lợi ích quốc gia đòi hỏi và cam kết của nước này đối với các nhà đầu tư, khách hàng, đối tác và thị trường năng lượng toàn cầu, theo báo cáo của WAM.

Như cơ quan này đã lưu ý, sau khi rời OPEC và OPEC+, UAE sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác để phát triển nguồn tài nguyên, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và đa dạng hóa nền kinh tế.

WAM lưu ý quyết định này không làm thay đổi cam kết của UAE đối với sự ổn định thị trường toàn cầu hoặc cách tiếp cận dựa trên sự hợp tác với các nhà sản xuất và người tiêu dùng.

Quyết định rút khỏi OPEC và OPEC+ chỉ giúp tăng cường khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường thay đổi.

Quyết định rút khỏi OPEC và OPEC+ của UAE sẽ được thảo luận trong cuộc họp tiếp theo của các nước thành viên liên minh vào tháng 6, một nguồn tin thân cận với tình hình cho biết với hãng thông tấn TASS.

Một cuộc họp cấp bộ trưởng của các nước thành viên OPEC+, cũng như một cuộc họp của Ủy ban Giám sát cấp Bộ trưởng OPEC+, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 7/6 để thảo luận về vấn đề này.