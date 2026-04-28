Nóng: Quốc gia sở hữu 111 tỷ thùng dầu mỏ rút khỏi OPEC, OPEC+

Thứ Ba (28/4), Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cho biết sẽ rút khỏi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và liên minh OPEC+ từ ngày 1/5.

"Quyết định được đưa ra sau khi UAE đã đánh giá toàn diện chính sách sản xuất cũng như năng lực hiện tại và tương lai của đất nước, đồng thời dựa trên lợi ích quốc gia và cam kết trong việc đóng góp hiệu quả để đáp ứng các nhu cầu cấp bách của thị trường", Bộ năng lượng UAE cho biết trong một tuyên bố.

Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh các nhà sản xuất dầu tại Vùng Vịnh đang chật vật duy trì xuất khẩu qua eo biển Hormuz. Đây là tuyến đường huyết mạch vận chuyển 1/5 lượng dầu khí toàn cầu, hiện đang bị kiểm soát chặt bởi Iran.

Quyết định này cũng giáng một đòn mạnh vào OPEC và quốc gia dẫn dắt là Ả Rập Xê-út. UAE — trung tâm kinh doanh của khu vực và là đồng minh quan trọng của Washington — đã chì trích các quốc gia Ả Rập lân cận vì đã không hỗ trợ đủ mức cần thiết để bảo vệ họ trước các cuộc tấn công từ Iran trong thời gian qua.

Việc mất đi UAE, một thành viên lâu đời, có thể gây ra tình trạng hỗn loạn và làm suy yếu OPEC. Trước đây, tổ chức này luôn cố gắng duy trì một mặt trận thống nhất bất chấp những bất đồng nội bộ về địa chính trị và hạn ngạch sản xuất.

Sự rạn nứt còn có thể dẫn đến một cuộc chạy đua sản lượng mới. Khi không còn bị ràng buộc bởi các hạn ngạch của OPEC+, UAE có toàn quyền tăng sản lượng để tối ưu hóa doanh thu, điều này có thể khiến nỗ lực kiểm soát giá dầu của liên minh này tan thành mây khói.

Dẫu vậy, quyết định này cũng được xem là một thắng lợi lớn cho Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trước đó, ông Trump liên tục cáo buộc OPEC "trấn lột thế giới" bằng cách đẩy giá dầu lên cao. Ông cũng từng tuyên bố thẳng thừng rằng sự bảo trợ quân sự của Mỹ đối với các nước Vùng Vịnh phải được đền đáp bằng việc hạ giá dầu.

Việc một đồng minh quan trọng như UAE rời nhóm cho thấy sự thay đổi sâu sắc trong ưu tiên chiến lược tại khu vực. Thay vì duy trì sự đoàn kết nội bộ khối Ả Rập, UAE đang ưu tiên bảo vệ lợi ích kinh tế quốc gia và thắt chặt quan hệ an ninh với Washington trong bối cảnh xung đột với Iran ngày càng leo thang.

UAE là một trong những nhà sản xuất dầu lớn nhất khu vực với sản lượng khoảng 3-3,5 triệu thùng/ngày. Đây này là nước xuất khẩu dầu mỏ lớn thứ 3 OPEC, sau Ả Rập Xê Út và Iraq.

Theo EIA, UAE có trữ lượng dầu khoảng 111 tỷ thùng, đứng trong nhóm 10 quốc gia có trữ lượng lớn nhất thế giới. Phần lớn dầu được khai thác tại Abu Dhabi, nơi chiếm gần như toàn bộ sản lượng dầu của quốc gia này.

Theo Reuters﻿