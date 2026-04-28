Nóng: Samsung sắp dừng toàn bộ mảng gia dụng và truyền hình tại 1 quốc gia châu Á, thừa nhận cạnh tranh quá khốc liệt

Samsung Electronics đang tiến gần đến quyết định rút lui khỏi thị trường thiết bị gia dụng và truyền hình tại Trung Quốc ngay trong năm nay. Theo các nguồn tin thân cận, sự trỗi dậy mạnh mẽ của các đối thủ nội địa đã buộc tập đoàn công nghệ Hàn Quốc phải thay đổi chiến lược, dồn toàn lực vào thị trường Mỹ vốn đang là “mỏ vàng” của hãng.

Quyết định cuối cùng dự kiến sẽ được đưa ra sớm nhất vào cuối tháng 4 này. Sau đó, Samsung sẽ bắt đầu quy trình thông báo tới nhân viên và các đối tác kinh doanh tại Trung Quốc. Lộ trình rút lui bao gồm việc thanh lý dần hàng tồn kho với mục tiêu chấm dứt hoàn toàn hoạt động bán hàng trong năm 2025.

Dù rút mảng kinh doanh thành phẩm, Samsung dự kiến sẽ điều chuyển nguồn lực tại Trung Quốc sang mảng bán dẫn và điện thoại thông minh. Song song đó, hãng vẫn duy trì các dây chuyền sản xuất tủ lạnh, máy giặt và điều hòa tại địa phương nhưng chỉ phục vụ mục đích xuất khẩu ra thị trường quốc tế.

Tại sự kiện ra mắt TV hôm 15/4, ông Yong Seok-woo, người đứng đầu mảng màn hình của Samsung, thừa nhận môi trường cạnh tranh tại Trung Quốc đang vô cùng khắc nghiệt và công ty đang phải cân nhắc nhiều phương án khác nhau.

Các đối thủ Trung Quốc không chỉ duy trì lợi thế về giá rẻ mà còn cải thiện đáng kể về chất lượng, trực tiếp đe dọa các nhà sản xuất Hàn Quốc và Nhật Bản trên quy mô toàn cầu. Tại thị trường nội địa, tâm lý ưu tiên hàng nội (tinh thần dân tộc trong tiêu dùng) của người Trung Quốc đã đẩy các thương hiệu ngoại vào thế khó.

Theo Runto Technology, trong tổng số gần 33 triệu chiếc TV bán ra tại Trung Quốc năm 2025, Samsung và các thương hiệu ngoại cộng lại chỉ chiếm chưa đầy 1 triệu chiếc. Dữ liệu từ Euromonitor cũng cho thấy một sự đổi ngôi ngoạn mục: Các hãng Trung Quốc như Hisense và TCL hiện chiếm 31,9% thị phần TV toàn cầu, vượt qua tổng thị phần 30,4% của bộ đôi Samsung và LG. Đây là bước đảo chiều kinh ngạc so với năm 2016, khi các hãng Hàn Quốc từng áp đảo với 35% thị phần.

Mảng gia dụng và TV hiện đóng góp 17% tổng doanh thu của Samsung, đứng thứ ba sau bán dẫn và điện thoại (mỗi mảng chiếm 39%). Tuy nhiên, gánh nặng tài chính là rất rõ ràng: mảng này đã ghi nhận khoản lỗ hoạt động 200 tỷ won (khoảng 136 triệu USD) vào năm ngoái - khoản lỗ đầu tiên kể từ khi công ty thành lập, trái ngược hoàn toàn với mức lợi nhuận 1,7 nghìn tỷ won của năm trước đó.

Không chỉ Samsung, các ông lớn Nhật Bản cũng đang phải đại tu mảng TV sau nhiều năm chật vật. Sony vừa chuyển nhượng 51% cổ phần mảng TV cho TCL, trong khi Toshiba và Sharp đã sớm bán mình cho các tập đoàn Trung Quốc và Đài Loan từ nhiều năm trước.

Để tìm lại lợi nhuận, Samsung đang xoáy sâu vào phân khúc cao cấp nhằm tạo sự khác biệt tuyệt đối với các đối thủ Trung Quốc. Hãng cũng đặt kỳ vọng lớn vào thị trường Mỹ, đặc biệt là làn sóng nâng cấp TV trước thềm FIFA World Cup 2026. Tháng 4 vừa qua, Samsung đã trình làng mẫu TV tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) thế hệ mới, có khả năng xử lý thông tin qua khẩu lệnh.

Tại Mỹ, Samsung vẫn giữ vững ngôi vương về giá trị doanh số TV và chiếm thị phần cao trong mảng điện máy gia dụng. Dù các chính sách thuế quan của Mỹ có thể gây áp lực lên lợi nhuận, lãnh đạo Samsung khẳng định họ sẽ tối ưu hóa chi phí bằng cách tận dụng mạng lưới nhà máy toàn cầu, bao gồm cả các cơ sở tại Nam Mỹ, để duy trì lợi thế cạnh tranh.

Theo: Nikkei