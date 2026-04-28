Hàng sản xuất điện thoại dồn lực làm xe điện, đối đầu Elon Musk tại châu Âu

Từ smartphone đến siêu nhà máy ô tô

Trong giới công nghệ toàn cầu, Lôi Quân không còn là cái tên xa lạ. Với phong cách lãnh đạo quyết liệt và tầm nhìn xa, vị tỷ phú này đã đưa Xiaomi từ một công ty khởi nghiệp phần mềm non trẻ trở thành thế lực điện thoại thông minh thứ ba thế giới.

Tuy nhiên, smartphone dường như chỉ là bước đệm cho một tham vọng vĩ đại hơn là định nghĩa lại cách con người di chuyển trong tương lai.

Năm 2021, giữa bối cảnh đại dịch vẫn đang gây áp lực lên chuỗi cung ứng, Lôi Quân đã đưa ra tuyên bỏ gây chấn động khi chính thức dấn thân vào lĩnh vực sản xuất xe điện. Ông gọi đây là dự án khởi nghiệp cuối cùng trong cuộc đời mình, đặt cược toàn bộ danh tiếng và tài sản vào những khối pin và động cơ điện đầy rủi ro.

Chỉ ba năm sau, chiếc Speed Ultra 7 ra đời đã đập tan mọi hoài nghi về năng lực của một tay chơi ngoại đạo. Con số 50.000 đơn đặt hàng chỉ trong 30 phút đầu tiên mở bán không chỉ là kỷ lục thương mại mà còn là lời khẳng định đanh thép về sức mạnh thương hiệu mà người dùng dành cho hệ sinh thái của Xiaomi.

Tính đến nay, hãng đã bàn giao hơn 650.000 xe điện, một con số đáng kinh ngạc ngang ngửa với toàn bộ lượng xe Tesla bán ra tại thị trường Trung Quốc trong năm qua. Sự thần tốc này khiến ngay cả những lãnh đạo kỳ cựu của Ford cũng phải thừa nhận sự mê mẩn đối với trải nghiệm lái và tính tiên tiến mà mẫu xe này mang lại.

Không dừng lại ở đó, Xiaomi tiếp tục tung ra mẫu YU7 với mức giá cực kỳ cạnh tranh để nhắm thẳng vào phân khúc của Tesla Model Y. Thiết kế của xe mang đường nét khí động học của những dòng siêu xe danh tiếng nhưng linh hồn bên trong lại hoàn toàn thuộc về thời đại số với khả năng kết nối không giới hạn.

Sức mạnh thực sự giúp Xiaomi tự tin thách thức các tượng đài như Porsche hay BMW nằm ở triết lý sản xuất dựa trên nền tảng công nghệ cao.

Tại nhà máy xe điện ở Bắc Kinh, cứ 76 giây lại có một chiếc xe hoàn chỉnh rời dây chuyền nhờ tỷ lệ tự động hóa lên tới 91%. Hệ thống được vận hành bởi hàng trăm cánh tay robot chính xác tuyệt đối và các robot tự hành luân chuyển linh kiện liên tục, giúp tối ưu hóa chi phí sản xuất xuống mức thấp nhất trong khi vẫn đảm bảo sự đồng nhất về chất lượng.

Điểm khác biệt cốt lõi là khả năng tích hợp hệ sinh thái, nơi chiếc xe trở thành một thực thể thông minh kết nối liền mạch với điện thoại và các thiết bị gia dụng.

Với một khách hàng đã quen thuộc với các sản phẩm của Xiaomi, việc bước vào xe điện của hãng sẽ mang lại một trải nghiệm không rào cản, biến không gian di chuyển thành một phần mở rộng của ngôi nhà thông minh.

Thách thức và rào cản tại Châu Âu

Dẫu gặt hái thành công vang dội tại quê nhà, hành trình tiến quân của Xiaomi đang phải đối mặt với những rào cản phức tạp hơn nhiều so với việc phân phối một thiết bị điện tử cầm tay thông thường.

Châu Âu không chỉ là thị trường khắt khe về kỹ thuật mà còn là nơi chủ nghĩa bảo hộ và lòng trung thành thương hiệu đang trỗi dậy mạnh mẽ. Khác với người tiêu dùng tại các thị trường mới nổi, khách hàng tại Đức hay Pháp thường ưu tiên sự an toàn và uy tín lâu đời của các thương hiệu nội địa khi lựa chọn một tài sản lớn như ô tô.

Xiaomi sẽ phải đối mặt với bài toán lớn về niềm tin, nhất là sau những vụ tai nạn liên quan đến tính năng tự lái tại nội địa đã tạo nên những gợn sóng dư luận không mấy tích cực.

Để chinh phục được các tiêu chuẩn an toàn khắt khe của khu vực này, hãng cần nỗ lực gấp bội để chứng minh rằng công nghệ của mình không chỉ thông minh mà còn tuyệt đối tin cậy.

Bên cạnh đó, việc mất đi lợi thế sân nhà cũng là một thách thức không hề nhỏ. Tại Trung Quốc, Xiaomi tận dụng được chuỗi cung ứng linh kiện rẻ nhất thế giới và sự hỗ trợ tối đa từ các chính sách nội địa.

Khi sang đến Châu Âu, việc xây dựng mạng lưới phân phối, trung tâm bảo hành và tuân thủ các quy định về môi trường hay lao động sẽ đẩy giá thành lên cao đáng kể. Dự kiến giá xe Xiaomi tại đây có thể cao gấp đôi so với giá gốc, làm giảm bớt sức cạnh tranh vốn là thế mạnh của các thương hiệu Trung Quốc.

Ngoài ra, áp lực từ các cuộc điều tra chống trợ cấp của Liên minh Châu Âu đối với xe điện nhập khẩu cũng có thể trở thành tảng đá chặn đứng đà tăng trưởng của Xiaomi ngay khi họ vừa đặt chân lên đất cảng. Những đợt áp thuế bổ sung sẽ là rào cản địa chính trị mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phải dè chừng.

Tuy nhiên, việc Xiaomi chọn thời điểm này để mạo hiểm được xem là một quyết định sinh tồn đầy lý trí. Thị trường xe điện Trung Quốc hiện đang rơi vào tình trạng bão hòa và cuộc chiến giá cả khốc liệt đang bào mòn lợi nhuận của mọi cái tên từ lớn đến nhỏ.

Trong bối cảnh đó, Châu Âu chính là lối thoát chiến lược nơi Xiaomi đã có nền tảng vững chắc từ mảng smartphone. Việc thành lập trung tâm nghiên cứu tại Munich và tuyển dụng hàng loạt kỹ sư kỳ cựu cho thấy quyết tâm Âu hóa sản phẩm của hãng.

Xiaomi đang đặt cược vào một tương lai nơi chiếc xe không chỉ được đánh giá bằng mã lực mà bằng tốc độ xử lý của chip và khả năng tương tác với con người.

Nếu thành công trong việc chinh phục những khách hàng khó tính nhất tại những kinh đô ô tô của thế giới, Xiaomi sẽ chính thức xác lập vị thế của một đế chế công nghệ không biên giới trong kỷ nguyên di chuyển xanh toàn cầu.

*Nguồn: Nikkei Asia﻿