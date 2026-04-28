Lãnh đạo nước đồng minh quan trọng nói thẳng “điều đau lòng” của Washington

Phát biểu trước các sinh viên tại Marsberg, bang North Rhine-Westphalia hôm 27/4, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã đưa ra một góc nhìn hoàn toàn trái ngược với bức tranh lạc quan mà Washington đang cố gắng vẽ ra.

Đề cập đến những nỗ lực ngoại giao bế tắc gần đây, Thủ tướng Merz thẳng thừng chỉ ra sự cao tay của Tehran: "Người Iran rõ ràng rất giỏi đàm phán hay đúng hơn là rất khéo léo trong việc không đàm phán. Họ để người Mỹ đến Islamabad rồi lại ra về tay trắng".

Đánh giá về cuộc chiến đang tạm lắng giữa Mỹ - Israel và Iran bùng phát từ ngày 28/2, nhà lãnh đạo Đức cho rằng giới lãnh đạo tại Tehran "cứng rắn hơn nhiều so với những gì người khác nghĩ".

Rút ra bài học từ các chiến dịch quân sự kéo dài hàng thập kỷ của Mỹ tại Afghanistan hay Iraq, ông Merz cảnh báo đặc tính của những cuộc xung đột tại Trung Đông là "can thiệp thì dễ, rút ra mới khó".

"Giờ đây, cả một quốc gia đang bị giới lãnh đạo Iran làm bẽ mặt, đặc biệt bởi Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Đó là lý do tôi hy vọng cuộc chiến này kết thúc càng sớm càng tốt", Thủ tướng Đức nhấn mạnh.

Không chỉ đưa ra những bình luận về mặt địa chính trị, ông Merz còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về thiệt hại kinh tế mà cuộc xung đột này gây ra cho châu Âu, đặc biệt là Đức.

Việc hai bên gia tăng áp lực kinh tế bằng cách phong tỏa eo biển Hormuz – yết hầu năng lượng nơi 20% lượng dầu mỏ toàn cầu đi qua – đang tạo ra sức ép khổng lồ. "Hiện tại tình hình vô cùng rối rắm. Xung đột khiến chúng ta tốn kém rất nhiều tiền. Cuộc chiến ở Iran đang tác động trực tiếp đến sản lượng kinh tế của chúng tôi", ông Merz thừa nhận.

Thủ tướng Đức khẳng định Berlin sẵn sàng điều động tàu quét mìn để rà phá bom mìn, đảm bảo an ninh hàng hải qua eo biển Hormuz, nhưng với một điều kiện tiên quyết: Các hành động thù địch phải chấm dứt hoàn toàn.

Những lời nói thật "mất lòng" của Thủ tướng Đức có nguy cơ làm khoét sâu thêm rạn nứt giữa Washington và các đồng minh NATO, đặc biệt khi nó đi ngược lại hoàn toàn với những tuyên bố đầy tự tin của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tuần trước, ông Trump vẫn khẳng định trên kênh Fox News : "Chúng tôi nắm mọi quân bài. Nếu Iran muốn đàm phán thì họ có thể đến gặp hoặc gọi cho chúng tôi".

Tuy nhiên, thực tế ngoại giao lại cho thấy một bức tranh khác. Chỉ hai ngày trước phát biểu của ông Merz, Tổng thống Trump đã phải thông báo hủy chuyến đi của phái đoàn đàm phán Mỹ tới Islamabad (Pakistan). Lý do được đưa ra là "có thể đàm phán qua điện thoại", nhưng thực tế là phái đoàn Iran dù có mặt tại Islamabad cũng chỉ gặp giới chức chủ nhà rồi rời đi thẳng sang Nga, phớt lờ phía Mỹ. Trước đó hai tuần, vòng đàm phán do Phó tổng thống Mỹ JD Vance dẫn đầu tại đây cũng kết thúc trong thất bại.

