Lời khuyên cho những ai đu đỉnh bạc: Một kịch bản bất ngờ sẽ xảy ra vào cuối năm nay!

Bank of America (BofA) vừa bất ngờ đưa ra kịch bản giá bạc có thể vọt lên 135-309 USD/ounce vào cuối năm nay, phản ánh cú siết cung kéo dài và làn sóng công nghệ mới.

Theo báo cáo của BofA do chuyên gia Michael Widmer dẫn dắt, dự báo đột phá này được xây dựng dựa trên tỷ lệ vàng/bạc trong lịch sử. Hiện tại, tỷ lệ này ở mức 59:1 (cần 59 ounce bạc để mua 1 ounce vàng). Giả định giá vàng neo ở mức 4.320 USD/ounce, nếu tỷ lệ thu hẹp về đáy năm 2011 là 32:1, giá bạc sẽ đạt 135 USD. Trong kịch bản cực đoan hơn, nếu thị trường lặp lại cú siết cung lịch sử năm 1980 với tỷ lệ 14:1, giá bạc có thể chạm ngưỡng 309 USD/ounce.

Dù mốc 309 USD được xem là kịch bản căng thẳng, BofA vẫn khẳng định kim loại này sẽ vượt trội so với vàng trong năm nay nhờ đặc tính biến động mạnh. Thực tế, ngay đầu năm nay, bạc từng lập đỉnh trên 120 USD trước khi giảm giá.

Theo các báo cáo quốc tế, nhu cầu đầu tư bạc vật chất toàn cầu dự kiến tăng 20% trong năm 2026, lên mức cao nhất 3 năm là 227 triệu ounce, đánh dấu sự quay lại mạnh mẽ của giới đầu tư phương Tây.

Tại Ấn Độ, một trong những thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới, nhu cầu đầu tư đang bùng nổ. Dù Tổng cục Ngoại thương Ấn Độ (DGFT) đã siết chặt việc nhập khẩu trang sức từ ngày 1/4, dòng vốn đổ vào bạc vật chất dưới dạng lưu trữ giá trị vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt.

Bùng nổ nhu cầu với bạc﻿

Trước đó, theo Viện Bạc (Silver Institute), thị trường bạc toàn cầu cũng dự kiến sẽ duy trì tình trạng thâm hụt năm thứ sáu liên tiếp trong bối cảnh nhu cầu về bạc miếng và tiền xu tăng mạnh, trong khi nguồn cung lại có xu hướng sụt giảm.

Cụ thể, tổ chức này dự báo mức thâm hụt năm 2026 sẽ mở rộng thêm 15%, lên tới 46,3 triệu ounce. Tổng cầu năm nay giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 1,11 tỷ ounce, do mặt bằng giá cao kéo dài gây ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu thụ đồ trang sức và đồ bạc gia dụng. Sự sụt giảm sẽ được bù đắp bởi nhu cầu mạnh mẽ đối với tiền xu và bạc miếng, dự kiến tăng 18% so với năm trước.

Viện Bạc nhận định thị trường đang tiến tới năm thiếu hụt thứ sáu do sản lượng khai thác bạc toàn cầu dự kiến sẽ đi ngang trong năm 2026.

“Áp lực về vận hành và chất lượng quặng sụt giảm tại các khu vực sản xuất trọng điểm sẽ triệt tiêu mức tăng trưởng khiêm tốn ở một số ít mỏ mới. Với sản lượng khai thác ổn định, chúng tôi dự báo thâm hụt cấu trúc thị trường sẽ nới rộng lên 46,3 triệu ounce”, tổ chức này tuyên bố.

Mặc dù cuộc chiến tại Iran chắc chắn đã làm phức tạp hóa triển vọng ngắn hạn, nhưng bối cảnh vĩ mô và địa chính trị rộng lớn vẫn đang hỗ trợ tích cực cho giá bạc.

Nhìn lại diễn biến năm 2025, Viện Bạc cho biết lượng tồn kho sụt giảm, dòng kim loại đổ dồn vào các kho của Sàn giao dịch Hàng hóa Chicago (CME), lượng nắm giữ của các quỹ ETP tăng vọt cùng nhu cầu bạc miếng, tiền xu tăng đột biến đã tạo ra một cuộc khủng hoảng thanh khoản chưa từng có vào tháng 10/2025.

Bối cảnh này đã tạo ra điều kiện bùng nổ cho cả phí thuê và giá bạc. Nhờ đó, giá bạc đã có một năm 2025 rực rỡ khi liên tục phá vỡ các kỷ lục mọi thời đại trước khi tiếp tục tăng mạnh vào đầu năm 2026.

Tiền xu và bạc miếng tăng trưởng 14% trong năm 2025 sau hai năm sụt giảm liên tiếp. Ấn Độ dẫn đầu với mức tăng 33%, Trung Quốc và Trung Đông ghi nhận mức tăng gấp nhiều lần. Tuy nhiên, tại Mỹ, nhu cầu giảm năm thứ ba liên tiếp do việc ông Donald Trump đắc cử Tổng thống đã làm giảm nhu cầu mua tài sản trú ẩn an toàn.

Về nguồn cung, sản lượng khai thác bạc toàn cầu năm 2025 tăng 3%, đạt 846 triệu ounce, chủ yếu nhờ sản lượng phụ phẩm từ các mỏ đồng tại Peru và việc đẩy mạnh khai thác tại mỏ Prognoz của Polymetal JSC ở Nga. Sản lượng từ Bắc Mỹ giảm 3% xuống mức thấp nhất trong 10 năm. Nguồn cung từ Trung và Nam Mỹ tăng 5%, trong khi châu Á giảm 1%.

Lời khuyên với nhà đầu tư đu đỉnh bạc

Trong bối cảnh các dự báo về mức giá 300 USD cho mỗi ounce bạc đang lan truyền, những nhà đầu tư đang “đu đỉnh” cần giữ một cái đầu lạnh để phân biệt giữa tầm nhìn chiến lược và những cái bẫy tâm lý đầy rẫy rủi ro. Việc bám víu vào con số tăng trưởng thường tạo ra một “mỏ neo hy vọng” giả tạo, khiến chúng ta dễ dàng phớt lờ thực tế rằng bạc là một trong những loại hàng hóa có biến động khắc nghiệt nhất thị trường.

Đối với những người đang kẹt vốn ở vùng giá cao, việc đầu tiên cần làm là định vị lại bản chất tài sản mình đang nắm giữ. Nếu bạn sở hữu bạc vật chất như một kênh trú ẩn dài hạn, sự kiên nhẫn chính là tấm khiên bảo vệ bạn trước các đợt rung lắc, bởi giá trị của bạc luôn gắn liền với sự khan hiếm và nhu cầu tất yếu của các ngành công nghệ xanh như pin năng lượng mặt trời hay xe điện.

Ngược lại, nếu bạn đang “gồng lỗ” trên các sàn giao dịch phái sinh với đòn bẩy tài chính cao, việc mù quáng chờ đợi một phép màu có thể dẫn đến thảm họa cháy tài khoản trước khi kịp thấy bình minh. Trong trường hợp này, sự dũng cảm để cắt tỉa bớt vị thế, đưa tài khoản về ngưỡng an toàn chính là cách để bảo toàn sinh mệnh đầu tư.

Thay vì ngồi yên chịu trận và hy vọng giá sẽ quay lại đỉnh cũ, nhà đầu tư nên cân nhắc chiến lược trung bình giá một cách kỷ luật nếu nguồn lực tài chính vẫn cho phép. Bằng cách tích trữ thêm ở các vùng giá thấp, bạn có thể hạ thấp mức giá vốn trung bình, từ đó rút ngắn con đường “về bờ” mà không cần đợi đến khi thị trường bùng nổ cực đoan.

Theo: CNN, Reuters﻿