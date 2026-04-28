Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người đàn ông thản nhiên ngồi ăn khi tiếng súng vang lên tại tiệc báo chí Nhà Trắng

Theo Minh Hạnh | 28-04-2026 - 10:41 AM | Tài chính quốc tế

Khi tiếng súng vang lên, các khách mời tại buổi dạ tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng lập tức chui xuống gầm bàn hoặc nấp sau ghế. Nhưng một người đàn ông vẫn bình thản ngồi ăn salad, và hình ảnh ấy lập tức gây xôn xao mạng xã hội.

Người đàn ông nói trên được xác định là Michael Glantz, đại diện của Creative Artists Agency. Trả lời báo giới, Glantz nói rằng khi sự việc xảy ra, ông hoàn toàn không lo lắng.

“Sinh ra và lớn lên ở New York, điều đó không làm tôi sợ hãi chút nào”, ông nói.

Khoảnh khắc ông Michael Glantz thản nhiên ngồi ăn dù mọi người nấp dưới gầm bàn.

Glantz cũng cho biết, ông cảm thấy an toàn vì trong khán phòng có đông đảo nhân viên an ninh. Do đó, ông không nghĩ đến việc rời khỏi chỗ ngồi của mình.

“Trước hết, tôi bị đau lưng”, ông nói với tờ New York Times . “Tôi không thể nằm xuống sàn, và nếu tôi có nằm xuống, họ sẽ phải gọi người đến để đỡ tôi dậy”.

“Thứ hai, tôi là người cực kỳ kỹ tính về vệ sinh. Không đời nào tôi lăn lê với bộ vest mới của mình trên sàn nhà bẩn thỉu”.

Quyền Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump và các quan chức chính quyền có thể là mục tiêu chính bị nhắm đến trong vụ xả súng tại bữa tiệc báo chí tối 25/4.

Nghi phạm, Cole Tomas Allen (31 tuổi), đã bị khống chế sau khi bắn trúng một nhân viên mật vụ tại cửa kiểm soát.

Tổng thống Trump gợi ý lên lịch tổ chức lại bữa tiệc báo chí khác trong vòng 30 ngày, nhưng tăng cường an ninh. “Tôi hy vọng chúng ta sẽ tổ chức lại bữa tiệc” ông nói trong cuộc phỏng vấn với CBS . “Chúng ta nên lên lịch trong vòng 30 ngày, nhưng họ sẽ có an ninh vòng ngoài lớn hơn”.

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
10:18 , 28/04/2026
09:35 , 28/04/2026
09:35 , 28/04/2026
08:42 , 28/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên