Hai tàu chở hơn nửa triệu thùng dầu Nga đang chuẩn bị cập bến một nước Nam Mỹ bất ngờ quay đầu, đi thẳng đến châu Á

Vu Lam | 28-04-2026 - 08:59 AM | Tài chính quốc tế

Ít nhất 2 tàu chở dầu diesel của Nga trên đường tới Brazil đã bất ngờ quay đầu giữa Đại Tây Dương và chuyển hướng sang phía đông, tiến về kênh đào Suez.

Theo Reuters, động thái hiếm gặp này diễn ra trong bối cảnh giá dầu diesel và nhiên liệu máy bay tại châu Á tăng mạnh, sau khi nguồn cung từ Trung Đông bị gián đoạn nghiêm trọng vì xung đột liên quan đến Iran và tình trạng tắc nghẽn tại eo biển Hormuz.

Sau khi Liên minh châu Âu (EU) cấm nhập khẩu các sản phẩm dầu tinh chế của Nga từ năm 2023, Brazil đã trở thành một trong những khách hàng lớn nhất mua dầu diesel Nga. Tuy nhiên, những lô hàng rời cảng Primorsk trên biển Baltic gần đây có thể sẽ không cập cảng Brazil như kế hoạch ban đầu.

Cụ thể, tàu hóa chất Flora 1 treo cờ Cameroon rời Primorsk ngày 31/3, mang theo khoảng 37.000 tấn dầu diesel siêu ít lưu huỳnh, tương đương khoảng 275.000 thùng dầu. Con tàu này ban đầu khai báo điểm đến là Brazil nhưng sau đó bất ngờ đổi hướng khi tới gần Gibraltar và hiện đang di chuyển về Port Said - cửa ngõ phía bắc của kênh đào Suez.

Một tàu khác là Aurora treo cờ São Tomé and Príncipe cũng có hành trình tương tự. Tàu này rời Primorsk ngày 22/3, cũng chở khoảng 37.000 tấn diesel, trước khi quay đầu giữa Đại Tây Dương để hướng sang phía đông. Như vậy, chỉ riêng 2 tàu này đã mang theo khoảng 550.000 thùng dầu diesel, tương đương gần 74.000 tấn nhiên liệu.

Reuters cũng cho biết thêm hiện còn 2 tàu khác chở tổng cộng khoảng 106.000 tấn diesel Nga (gần 790.000 thùng dầu) đang neo đậu giữa biển và chưa rõ điểm đến cuối cùng. Nguyên nhân vẫn chưa được làm rõ.

Giới giao dịch nhận định việc quay đầu đột ngột này cho thấy các nhà bán dầu Nga đang cố chuyển hàng sang khu vực phía đông kênh đào Suez, đặc biệt là châu Á, nơi giá dầu diesel và nhiên liệu máy bay đang tăng mạnh.

Khu vực này chịu tác động nặng nề đầu tiên khi nguồn cung dầu thô và nhiên liệu từ Trung Đông lao dốc. Nhiều quốc gia đã phải hạn chế xuất khẩu nhiên liệu để bảo vệ nguồn cung trong nước, trong khi các nhà máy lọc dầu châu Á cũng cắt giảm công suất vì thiếu dầu đầu vào.

Theo Reuters﻿

