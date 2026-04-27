Chuyên gia Nhật trầm trồ trước một điều mà hãng xe của tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm được: Thị phần xe truyền thống đối mặt thách thức từ đà bứt tốc của VinFast

Trong một bài phân tích sâu thu hút sự chú ý trên chuyên trang Web Cartop cuối tháng 4, bức tranh giao thông Việt Nam đã được lột tả qua lăng kính của ông Kazuo Shimizu, một tay đua chuyên nghiệp từng chinh chiến tại những thánh địa tốc độ khắc nghiệt nhất hành tinh như Le Mans 24 Hours hay Nürburgring 24 Hours. Ông đồng thời cũng là một chuyên gia gạo cội về công nghệ xanh cũng như xe tự lái.

Đặt chân đến Việt Nam với tâm thế khám phá một thị trường mới nổi, vị chuyên gia đã đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác trước nhịp độ phát triển của một quốc gia ASEAN đang hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển vào năm 2045.

Đứng giữa lòng Hà Nội, điều khiến ông Shimizu ấn tượng mạnh không chỉ là dòng chảy giao thông đan xen nhịp nhàng với một trật tự ngầm thông minh, mà chính là sự thâm nhập sâu rộng của hệ sinh thái xe điện. Những chiếc xe VinFast xuất hiện với mật độ dày đặc trên đường.

Vị chuyên gia càng bị thuyết phục khi trực tiếp cầm lái những chiếc xe điện của VinFast trên đường thử. Chất lượng hoàn thiện vượt xa tưởng tượng của Shimizu.

Cầm lái mẫu SUV full-size VF 9, ông Shimizu đánh giá cao hệ thống treo chất lượng tiêu chuẩn Đức mang lại sự êm ái tuyệt đối, kết hợp cùng mô-men xoắn mạnh mẽ đẩy chiếc xe vượt mốc 150 km/h trong chớp mắt. Lần lượt trải nghiệm dải sản phẩm từ VF 8, VF 7, VF 6 đến mẫu xe cỡ nhỏ VF 3, vị chuyên gia khẳng định đây hoàn toàn không phải là những sản phẩm chế tạo vội vã để chạy đua thị phần.

Đặc biệt, mẫu VF 7 đã ghi điểm tối đa nhờ hệ thống gầm bệ tinh chỉnh hoàn hảo, mang lại cảm giác lái chân thực và độ bám đường cực kỳ đầm chắc ở dải tốc độ cao, minh chứng cho việc đội ngũ kỹ sư của hãng đã nghiên cứu rất sâu đặc tính vận hành của xe. Ngay cả mẫu xe đô thị VF 3 cũng vượt xa khái niệm phương tiện thuần điện giá rẻ nhờ trải nghiệm lái mượt mà và linh hoạt.

Những đánh giá tích cực từ giới chuyên môn quốc tế đang được phản ánh một cách chân thực nhất qua "những con số biết nói" về thị phần của VinFast. Báo cáo kinh doanh tháng 3 vừa qua cho thấy một đà tăng trưởng bùng nổ khi hãng bàn giao hơn 27.600 chiếc ô tô điện, tăng vọt 127% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung quý đầu năm, đã có gần 54.000 xe được bàn giao đến tay khách hàng, củng cố vững chắc vị thế dẫn đầu tuyệt đối trên thị trường nội địa. Sự chuyển dịch ngoạn mục này, với tầm phủ sóng trải dài ở mọi phân khúc, đang gửi đi một tín hiệu mạnh mẽ về xu hướng tiêu dùng: cuộc chơi đã thay đổi, năng lượng xanh đang trở thành lựa chọn tất yếu của người Việt và là lời giải mã rõ ràng nhất cho cái nhìn đầy kinh ngạc của giới chuyên gia quốc tế về năng lực cạnh tranh của ngành ô tô Việt Nam.

