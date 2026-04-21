Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đón tin vui: VinFast dẫn đầu thị trường xe thuần điện ở Philippines, vượt xa Tesla của Elon Musk

Anh Dũng | 21-04-2026 - 10:57 AM | Tài chính quốc tế

Đây là thành tích đặc biệt ấn tượng của thương hiệu xe Made in Vietnam tại thị trường Đông Nam Á.

Theo báo cáo Quý 1/2026, Hiệp hội các Nhà sản xuất Ô tô Philippines (CAMPI) cho biết trong ba tháng đầu năm, các thành viên của CAMPI đã bán ra tổng cộng 105.642 xe, giảm 9,8% so với cùng kỳ năm ngoái và phản ánh đúng cục diện thị trường kể từ đầu năm đến nay.

Dù mới gia nhập thị trường nhưng tân binh VinFast đã gây bất ngờ khi nhảy vọt lên vị trí thứ 11, vượt qua hàng loạt cái tên như Hino, Jetour hay Foton. Trong khi đó, Tesla đã tụt xuống vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng.

Đặc biệt, trong nhóm xe thuần điện (BEV), VinFast dẫn đầu bảng xếp hạng với 1.171 xe bán ra. Thương hiệu xe của Việt Nam hiện chiếm tới 50% tổng doanh số xe thuần điện của toàn hiệp hội. Tesla đứng ở vị trí thứ hai, cách khá xa với 469 xe được bàn giao trong quý 1/2026. Đây là thành tích đặc biệt ấn tượng, nhất là khi thương hiệu xe Made in Vietnam mới gia nhập thị trường Đông Nam Á này không lâu.

Thành tích của VinFast cũng góp phần không nhỏ vào đà tăng trưởng xe thuần điện ở Philippines với mức tăng lên tới 122,9% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng này bỏ xa đà tăng của xe hybrid, vốn chỉ đạt 9,9% ở thị trường Philippines.﻿

Nhìn chung, Thị trường Philippines chứng kiến sự bùng nổ của các dòng xe điện hóa (xEV) bao gồm xe thuần điện (BEV), xe hybrid cắm điện (PHEV) và xe hybrid (HEV). Doanh số xe điện hóa đã tăng trưởng 36,2% so với cùng kỳ năm trước và được dự báo sẽ còn tăng mạnh do giá nhiên liệu tiếp tục biến động trong những tháng tới.﻿

Trên mặt bằng chung, Toyota Motor Philippines vẫn giữ vững ngôi đầu bảng khi tiêu thụ được 51.922 xe và chiếm tới 49% thị phần. Mitsubishi đứng ở vị trí thứ hai với khoảng cách khá xa so với đối thủ đứng đầu. Suzuki xếp thứ ba và duy trì một khoảng cách nhỏ với thương hiệu đứng thứ tư là Nissan. Trong khi đó, Honda đã vượt qua Ford vươn lên vị trí thứ năm. Thương hiệu MG cũng vượt qua Hyundai để chiếm lĩnh vị trí thứ tám. Kia bám sát ở vị trí thứ mười.

Chủ tịch CAMPI Jose Maria Atienza nhận định xu hướng sử dụng xe điện hóa đang gia tăng mạnh mẽ nhờ sự hiểu biết và chấp nhận công nghệ của người dùng. Ông dự báo nhu cầu về các dòng xe tiết kiệm năng lượng sẽ còn phát triển hơn nữa do ảnh hưởng từ việc giá dầu leo thang. Điều này không chỉ thúc đẩy lựa chọn xe điện mà còn làm nổi bật tính thực tiễn của các dòng xe cỡ nhỏ có dung tích xi-lanh thấp.

Tham khảo: ﻿TopGear

