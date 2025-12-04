Sáng nay, tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa "bán" được 111 xe buýt điện

Sáng 4/12, Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh, một doanh nghiệp đang kinh doanh xe buýt tại thủ đô Hà Nội, cho biết sẽ chuyển đổi 100% đội xe hiện hữu sang xe buýt điện ngay trong tháng 12/2025. Quyết định này giúp Liên Ninh trở thành một trong những đơn vị tiên phong góp phần đưa Hà Nội tiến gần hơn tới mục tiêu giao thông công cộng không phát thải.

Theo kế hoạch, 111 xe buýt điện thông minh VinFast sẽ được phân bổ cho toàn bộ 9 tuyến đang do Liên Ninh vận hành, gồm: 08A, 08B, 09A, 09B, 19, 21A, 21B, 37 và 125. Việc thay thế đồng loạt này hứa hẹn mang đến diện mạo mới cho mạng lưới vận tải hành khách phía Nam và Tây Nam Hà Nội.

Để đảm bảo đội xe thuần điện hoạt động thông suốt, Liên Ninh đã chủ động đầu tư 40 trụ sạc tại các bãi đỗ và điểm đầu – cuối, giúp việc tiếp năng lượng cho xe thuận tiện, không gián đoạn.

Lô xe mới của VinFast bán cho Liên Ninh gồm 26 xe cỡ lớn EB10, 72 xe cỡ trung EB8 và 13 xe cỡ nhỏ EB6. Tất cả đều sở hữu thiết kế sàn thấp, hỗ trợ tối ưu cho người già, trẻ nhỏ và người khuyết tật. Trên xe được trang bị đầy đủ các tiện ích hiện đại như Wi-Fi, màn hình thông tin, thông báo điểm dừng tự động, camera an ninh và loạt công nghệ hỗ trợ lái của VinFast như cảnh báo va chạm, giám sát làn đường… đặt ra chuẩn mới về chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của hành khách.

Ông Đoàn Văn Phan, Giám đốc Liên Ninh, cho biết việc chuyển đổi sang xe điện là “quyết định mang tính chiến lược”, không chỉ để nâng cấp đội xe mà còn để thiết lập chuẩn mực vận tải mới – sạch hơn, an toàn hơn và ổn định hơn. Doanh nghiệp khẳng định sẽ theo đuổi lộ trình xanh hóa như định hướng phát triển dài hạn.

Đại diện chính quyền Thủ đô, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, đánh giá cao nỗ lực của Liên Ninh cũng như sự đồng hành của VinFast, V-Green và hệ sinh thái Vingroup trong quá trình chuyển đổi. Theo ông, mô hình hợp tác này sẽ tạo nền tảng quan trọng giúp Hà Nội đẩy nhanh quá trình xanh hóa giao thông công cộng.

Quyết định chuyển đổi này đánh dấu một bước tiến lớn của ngành dịch vụ vận tải hành khách Hà Nội, đưa Hà Nội trở thành địa phương đi đầu trên cả nước về xanh hóa phương tiện giao thông công cộng. Ngoài ra, các doanh nghiệp lớn khác trên địa bàn thủ đô cũng đã và đang từng bước đưa xe điện vào vận hành thay thế cho xe động cơ đốt trong, góp phần giảm phát thải và nâng cao chất lượng sống cho người dân Thủ đô.