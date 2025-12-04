Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sáng nay, tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa "bán" được 111 xe buýt điện

04-12-2025 - 09:50 AM | Tài chính quốc tế

Doanh nghiệp củ tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục ghi dấu ấn trên hành trình xanh hóa giao thông thủ đô khi một công ty kinh doanh vận tải công cộng khẳng định sẽ chuyển đổi toàn bộ 111 xe buýt đang hoạt động của mình sang xe buýt điện VinFast trong tháng 12 này.

Sáng 4/12, Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh, một doanh nghiệp đang kinh doanh xe buýt tại thủ đô Hà Nội, cho biết sẽ chuyển đổi 100% đội xe hiện hữu sang xe buýt điện ngay trong tháng 12/2025. Quyết định này giúp Liên Ninh trở thành một trong những đơn vị tiên phong góp phần đưa Hà Nội tiến gần hơn tới mục tiêu giao thông công cộng không phát thải.

Theo kế hoạch, 111 xe buýt điện thông minh VinFast sẽ được phân bổ cho toàn bộ 9 tuyến đang do Liên Ninh vận hành, gồm: 08A, 08B, 09A, 09B, 19, 21A, 21B, 37 và 125. Việc thay thế đồng loạt này hứa hẹn mang đến diện mạo mới cho mạng lưới vận tải hành khách phía Nam và Tây Nam Hà Nội.

Sáng nay, tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa "bán" được 111 xe buýt điện - Ảnh 1.

Để đảm bảo đội xe thuần điện hoạt động thông suốt, Liên Ninh đã chủ động đầu tư 40 trụ sạc tại các bãi đỗ và điểm đầu – cuối, giúp việc tiếp năng lượng cho xe thuận tiện, không gián đoạn.

Lô xe mới của VinFast bán cho Liên Ninh gồm 26 xe cỡ lớn EB10, 72 xe cỡ trung EB8 và 13 xe cỡ nhỏ EB6. Tất cả đều sở hữu thiết kế sàn thấp, hỗ trợ tối ưu cho người già, trẻ nhỏ và người khuyết tật. Trên xe được trang bị đầy đủ các tiện ích hiện đại như Wi-Fi, màn hình thông tin, thông báo điểm dừng tự động, camera an ninh và loạt công nghệ hỗ trợ lái của VinFast như cảnh báo va chạm, giám sát làn đường… đặt ra chuẩn mới về chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của hành khách.

Ông Đoàn Văn Phan, Giám đốc Liên Ninh, cho biết việc chuyển đổi sang xe điện là “quyết định mang tính chiến lược”, không chỉ để nâng cấp đội xe mà còn để thiết lập chuẩn mực vận tải mới – sạch hơn, an toàn hơn và ổn định hơn. Doanh nghiệp khẳng định sẽ theo đuổi lộ trình xanh hóa như định hướng phát triển dài hạn.

Sáng nay, tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa "bán" được 111 xe buýt điện - Ảnh 2.

Đại diện chính quyền Thủ đô, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, đánh giá cao nỗ lực của Liên Ninh cũng như sự đồng hành của VinFast, V-Green và hệ sinh thái Vingroup trong quá trình chuyển đổi. Theo ông, mô hình hợp tác này sẽ tạo nền tảng quan trọng giúp Hà Nội đẩy nhanh quá trình xanh hóa giao thông công cộng.

Quyết định chuyển đổi này đánh dấu một bước tiến lớn của ngành dịch vụ vận tải hành khách Hà Nội, đưa Hà Nội trở thành địa phương đi đầu trên cả nước về xanh hóa phương tiện giao thông công cộng. Ngoài ra, các doanh nghiệp lớn khác trên địa bàn thủ đô cũng đã và đang từng bước đưa xe điện vào vận hành thay thế cho xe động cơ đốt trong, góp phần giảm phát thải và nâng cao chất lượng sống cho người dân Thủ đô.

Báo Anh: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng góp phần khiến vị thế thống trị thị trường xe máy Việt Nam của Honda lung lay

Hồng Duy

Nhịp sống Thị trường

Sự kiện: Hành Trình Xanh

Xem tất cả >>

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Dự đoán Fed cắt giảm lãi suất nhảy vọt 90%, chứng khoán Mỹ xanh mướt sau báo cáo việc làm cuối cùng trước cuộc họp Fed

Dự đoán Fed cắt giảm lãi suất nhảy vọt 90%, chứng khoán Mỹ xanh mướt sau báo cáo việc làm cuối cùng trước cuộc họp Fed Nổi bật

Nắm giữ hơn 200 tỷ USD tài sản Nga bị đóng băng, quốc gia thành viên EU công khai phản đối kế hoạch dùng số tiền này tài trợ cho Ukraine

Nắm giữ hơn 200 tỷ USD tài sản Nga bị đóng băng, quốc gia thành viên EU công khai phản đối kế hoạch dùng số tiền này tài trợ cho Ukraine Nổi bật

Nga công bố con số 6,3 triệu, Việt Nam dẫn đầu 1 chỉ số

Nga công bố con số 6,3 triệu, Việt Nam dẫn đầu 1 chỉ số

13:28 , 04/12/2025
Nga làm một việc chưa từng có

Nga làm một việc chưa từng có

13:03 , 04/12/2025
Bỏ học, từng bị FBI đột kích khám xét căn hộ, chàng founder 27 tuổi bất ngờ trở thành tỷ phú tự thân bậc nhất, hiện điều hành startup 9 tỷ USD

Bỏ học, từng bị FBI đột kích khám xét căn hộ, chàng founder 27 tuổi bất ngờ trở thành tỷ phú tự thân bậc nhất, hiện điều hành startup 9 tỷ USD

12:34 , 04/12/2025
Nvidia thừa nhận dự án AI 100 tỷ USD lớn nhất lịch sử với OpenAI vẫn chưa được ký sau 2 tháng tuyên bố, cảnh báo bong bóng giống thị trường tiền số

Nvidia thừa nhận dự án AI 100 tỷ USD lớn nhất lịch sử với OpenAI vẫn chưa được ký sau 2 tháng tuyên bố, cảnh báo bong bóng giống thị trường tiền số

12:11 , 04/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên