Pháp cam kết 500 triệu euro hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi năng lượng, phát triển bền vững

25-10-2025 - 11:54 AM | Tài chính quốc tế

Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) cam kết tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình phát triển bền vững, hướng tới thực hiện các cam kết của chính phủ về mục tiêu khí hậu.

Chính phủ Pháp cam kết 500 triệu euro nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng và các dự án giảm phát thải giao thông tại Việt Nam.

Thông tin trên được Đại sứ Pháp Olivier Brochet cho biết tại lễ kỷ niệm 30 năm Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) hiện diện tại Việt Nam vào ngày 24/10.

Trong đó, hơn một nửa nguồn vốn đã được thực hiện thông qua các dự án do AFD triển khai tại Việt Nam trong khuôn khổ chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP), Đại sứ Pháp chia sẻ. Ông nhấn mạnh cơ quan sẽ tiếp tục hỗ trợ cho sự phát triển bền vững của Việt Nam, tiến tới đạt mục tiêu của chính phủ về trung hòa carbon vào năm 2050.

Pháp cam kết 500 triệu euro hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi năng lượng, phát triển bền vững- Ảnh 1.

Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet (trái) và Giám đốc AFD Việt Nam Julien Seillan.

Nhân dịp này, Đại sứ Pháp nêu bật quá trình hoạt động của AFD tại Việt Nam trong 3 thập kỷ qua. Ông cho biết đã có hơn 3 tỷ euro đầu tư được thực hiện thông qua gần 120 dự án tại Việt Nam với sự đồng hành của AFD.

Bước sang giai đoạn mới, đặc biệt sau khi Việt Nam và Pháp nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, AFD sẽ tiếp tục tăng cường hỗ trợ cho lộ trình phát triển phát thải carbon thấp và thích ứng nhằm giúp Việt Nam đạt mức thu nhập cao vào năm 2045 và phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Chiến lược sắp tới sẽ tập trung vào 3 trụ cột chính: năng lượng bền vững, giao thông phát thải thấp và thích ứng với biến đổi khí hậu.

“Tất cả các dự án tương lai sẽ phù hợp với Thỏa thuận Paris và các Mục tiêu Phát triển Bền vững”, Đại sứ Olivier Brochet khẳng định.

Tại sự kiện, ông Julien Seillan, Giám đốc Quốc gia AFD tại Việt Nam, nhận định Việt Nam đã thay đổi một cách phi thường. Không có nhiều quốc gia có thể làm được như Việt Nam trong 30 năm qua, và đó chính là một tiến trình phát triển đặc biệt.

“Chúng tôi vô cùng tự hào khi được kỷ niệm 30 năm đồng hành cùng Việt Nam. Chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau xây dựng các giải pháp bền vững, toàn diện và hướng tới tương lai trong 30 năm tới và xa hơn nữa”, đại diện AFD tại Việt Nam chia sẻ.

AFD là tổ chức tài chính công thuộc Chính phủ Pháp, được thành lập từ năm 1941, hoạt động tại hơn 110 quốc gia trên toàn cầu. AFD bắt đầu triển khai các dự án tại miền Nam Việt Nam từ năm 1999, hiện có văn phòng tại Hà Nội và từng có văn phòng đại diện tại TPHCM đến năm 2020. Một số dự án nổi bật do AFD thực hiện tại Việt Nam bao gồm dự án bảo dưỡng nhà máy thủy điện Hòa Bình, dự án thủy điện tích năng Bác Ái và tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội.

Y Vân

Nhịp Sống Thị Trường

pháp, AfD

