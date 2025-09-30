Tỷ phú Phạm Nhật Vượng bắt tay Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ, trải thêm đường cho VinFast ở nền kinh tế tỷ dân

Theo thỏa thuận, SBI sẽ cung cấp nguồn vốn cho hệ thống đại lý độc quyền của VinFast với các điều kiện ưu đãi. Gói hỗ trợ này mang lại nhiều lợi ích cho đại lý như lãi suất hấp dẫn, phương án trả nợ linh hoạt cùng các giải pháp tín dụng chuyên biệt.

Hợp tác này cho phép VinFast, thành viên Tập đoàn Vingroup do Tỷ phú Phạm Nhật Vượng sáng lập, tận dụng mạng lưới chi nhánh rộng khắp và nền tảng số của SBI để tiếp cận khách hàng ở cả các đô thị lớn lẫn thị trường mới nổi. Đây cũng là bước đi quan trọng trong mục tiêu dài hạn của VinFast, thúc đẩy xu hướng di chuyển xanh tại Ấn Độ - nền kinh tế đông dân nhất thế giới đồng thời cũng là một trong những thị trường xe điện tăng trưởng nhanh nhất.

Biên bản ghi nhớ được ký kết bởi ông Phạm Sanh Châu - Tổng Giám đốc VinFast châu Á, ông Anindya Sunder Paul - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ, và ông Debasis Mohanty - Tổng Giám đốc Khối SME & SCF.

Ông Phạm Sanh Châu, Tổng Giám đốc VinFast châu Á, chia sẻ: “VinFast tin rằng một hệ sinh thái xe điện muốn vững mạnh cần được xây dựng trên hai trụ cột: Khách hàng gắn kết và mạng lưới đại lý được trao quyền. Hợp tác với SBI là bước tiến quan trọng giúp củng cố các đại lý của chúng tôi, mang đến cho họ khả năng tiếp cận nguồn tín dụng thuận lợi và linh hoạt".

Theo ông Châu, bằng cách đồng hành cùng một trong những định chế tài chính lớn và uy tín nhất Ấn Độ, VinFast đang xây dựng nền tảng tài chính vững chắc, giúp đại lý mở rộng hoạt động và phục vụ khách hàng với sự tự tin.

"Cùng nhau, chúng ta đang đặt nền móng cho một hệ sinh thái bền vững, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của xe điện trên khắp Ấn Độ", ông Châu nói thêm.

Chia sẻ về hợp tác này, ông Anindya Sunder Paul, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ, cho biết: “Trong bối cảnh tỷ lệ sử dụng xe điện đang tăng tốc, khả năng tiếp cận tài chính sẽ đóng vai trò then chốt thúc đẩy quá trình chuyển đổi này. Hợp tác cùng VinFast, chúng tôi mang đến cho khách hàng các giải pháp tín dụng linh hoạt, phù hợp với dòng sản phẩm xe điện cao cấp của hãng, đồng thời thể hiện cam kết của ngân hàng trong việc thúc đẩy phát triển bền vững. Sự hợp tác này cũng góp phần hỗ trợ khách hàng hiện thực hóa khát vọng di chuyển xanh một cách dễ dàng hơn”.

Gần đây, VinFast đã ra mắt các mẫu xe điện cao cấp VF 6 và VF 7 tại thị trường Ấn Độ. Thỏa thuận hợp tác lần này thể hiện nỗ lực không ngừng của VinFast trong việc xây dựng dấu ấn vững chắc, hướng đến khách hàng tại quốc gia này.