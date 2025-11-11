Anh và Đan Mạch điều tra nguy cơ xe buýt Trung Quốc bị điều khiển từ xa

Tại Anh, Bộ Giao thông Vận tải và Trung tâm An ninh Mạng Quốc gia đang xem xét khả năng các xe buýt Yutong – một thương hiệu lớn của Trung Quốc – có thể bị can thiệp thông qua hệ thống cập nhật phần mềm qua mạng (OTA). Những chiếc xe buýt này hiện được sử dụng tại nhiều thành phố như Bristol, Essex, Leicester, Nottingham, Nam xứ Wales và Nam Yorkshire. Chính quyền Anh cho biết đang hợp tác chặt chẽ với cộng đồng tình báo để đánh giá và giảm thiểu các rủi ro tiềm ẩn.

Nghi vấn này bắt nguồn từ cuộc điều tra ở Na Uy, nơi công ty giao thông công cộng Oslo Ruter phát hiện xe buýt Yutong “về mặt lý thuyết có thể bị nhà sản xuất dừng hoặc khiến không hoạt động” thông qua kết nối mạng di động. Dữ liệu cho thấy hệ thống điều khiển pin và nguồn điện của xe có thể được truy cập từ xa bằng thẻ SIM. Dù không có bằng chứng cho thấy Yutong từng can thiệp, Ruter đã yêu cầu các biện pháp bảo mật nghiêm ngặt hơn trong tương lai.

Sau phát hiện của Na Uy, Đan Mạch cũng khẩn trương mở cuộc điều tra tương tự. Hiện công ty vận tải công cộng lớn nhất nước này, Movia, đang vận hành 469 xe buýt điện Trung Quốc, trong đó có 262 chiếc do Yutong sản xuất. Cơ quan Phòng vệ Dân sự và Quản lý Khẩn cấp Đan Mạch (Samsik) cảnh báo rằng những phương tiện này được trang bị hệ thống kết nối Internet, camera, micro và GPS – có thể tạo ra các lỗ hổng an ninh tiềm ẩn.

Giám đốc Movia, ông Jeppe Gaard, thừa nhận nguy cơ này không chỉ giới hạn ở xe Trung Quốc mà còn liên quan đến mọi loại phương tiện có hệ thống điện tử kết nối mạng. Tuy nhiên, giới chức Đan Mạch lo ngại sự phụ thuộc ngày càng tăng vào công nghệ Trung Quốc có thể trở thành rủi ro an ninh quốc gia.

Phản hồi trước các cáo buộc, Yutong khẳng định tuân thủ nghiêm ngặt các quy định và tiêu chuẩn tại từng thị trường. Công ty cho biết dữ liệu xe buýt tại EU được lưu trữ tại trung tâm dữ liệu Amazon Web Services ở Frankfurt và chỉ sử dụng cho mục đích bảo trì, tối ưu hóa dịch vụ.

Dù chưa có bằng chứng cụ thể về việc xe buýt bị can thiệp từ xa, các chuyên gia an ninh mạng cảnh báo rằng việc các phương tiện hiện đại phụ thuộc vào phần mềm và kết nối Internet – đặc biệt với khả năng cập nhật qua mạng – có thể biến chúng thành “điểm yếu chiến lược” nếu rơi vào tay các nhà sản xuất từ quốc gia có xung đột lợi ích chính trị.

Sự việc tại Anh và Đan Mạch được xem là lời cảnh báo cho châu Âu về nguy cơ an ninh từ việc phụ thuộc vào công nghệ Trung Quốc trong lĩnh vực giao thông công cộng – một mắt xích quan trọng trong hạ tầng đô thị thông minh hiện nay.

