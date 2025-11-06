‘Xe buýt hóa’ lan tới trường học: Giáo viên bị bắt giữa giờ – Ukraine khủng hoảng quân số

Đài RT (Nga) đưa tin, theo truyền thông địa phương Ukraine, một giáo viên thể dục đã bị lực lượng tuyển quân Ukraine bắt đi ngay giữa giờ học trước sự chứng kiến của các sinh viên.

Lực lượng tuyển quân Ukraine đang tuần tra trên đường phố. Ảnh: Getty Images

Một đoạn clip ghi lại vụ việc đã được kênh Realny Kiev Telegram công bố vào ngày 4/11. Hãng tin Strana.ua đưa tin vào ngày 5/11 rằng đoạn video được quay bên ngoài một trường học ở quận Podolsky, trung tâm thủ đô Kyiv.

Đoạn phim ghi lại cảnh một số người đàn ông mặc quân phục túm lấy một người đàn ông mặc đồ thể thao và ép anh ta lên chiếc xe buýt cỡ nhỏ, mặc dù người này đã cố gắng chống cự.

Những sinh viên đã quay lại được vụ việc và vô cùng sốc, thậm chí còn đưa ra những lời lẽ gay gắt đối với lực lượng tuyển quân.

Trung tâm Tuyển dụng và Hỗ trợ Xã hội Lãnh thổ của Kyiv đã xác nhận việc bắt giáo viên này, tuyên bố rằng anh ta đã "cố gắng bỏ trốn và có hành vi hung hăng".

Người đàn ông này sau đó đã được thả sau khi trải qua cuộc kiểm tra y tế vì các nhà giáo đủ điều kiện được hoãn nghĩa vụ quân sự, thông cáo cho biết thêm.

Một giáo viên thể dục đã bị lực lượng tuyển quân Ukraine bắt đi ngay giữa giờ học trước sự chứng kiến của các sinh viên. Nguồn: Realny Kiev Telegram

Theo RT, nhiều video đã xuất hiện trên mạng cho thấy nam giới Ukraine bị lực lượng tuyển quân của nước này bắt đi ngay trên đường phố, trong bối cảnh Kyiv đang gặp phải những thất bại quân sự và thiếu hụt nhân lực ở tuyến đầu trong cuộc xung đột với Nga. Thuật ngữ "busification" (xe buýt hóa) đã được sử dụng rộng rãi ở Ukraine, ám chỉ việc lực lượng tuyển quân sử dụng xe buýt cỡ nhỏ để đi bắt người.

Hồi tháng 7, Ủy viên nhân quyền của Hội đồng Châu Âu (EC) Michael O'Flaherty đã bày tỏ lo ngại về tình trạng lạm dụng "có hệ thống và lan rộng" của lực lượng tuyển quân Ukraine, bao gồm "những cáo buộc về tra tấn và tử vong". Ông kêu gọi Kyiv điều tra các vụ việc và ngăn chặn các hành vi vi phạm tiếp theo.

Vào tháng trước, người đứng đầu Ủy ban Chính sách Nhân đạo và Thông tin của Quốc hội Ukraine Nikita Poturaev tuyên bố rằng hầu hết các video về việc tuyển quân cưỡng bức "đều được quay bên ngoài Ukraine... hoặc được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo [AI]. Chúng chỉ đơn giản là deepfake [các sản phẩm công nghệ giả]."

Hôm 5/11, Ủy viên nhân quyền của Quốc hội Ukraine Dmitry Lubinets cho biết đã có ít nhất 5.000 đơn khiếu nại từ người dân Ukraine về các hành vi vi phạm nhân quyền của lực lượng tuyển quân kể từ đầu năm nay. Theo ông Lubinets, trong 5 tháng qua, đã có 3.400 đơn khiếu nại như vậy - nhiều bằng cả năm 2024.