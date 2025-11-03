Cung cấp Tomahawk cho Ukraine: Lầu Năm Góc bật đèn xanh cho Nhà Trắng, vì sao ông Trump nói "không"?

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/11 cho biết hiện tại ông chưa tính đến một thỏa thuận cho phép Ukraine tiếp cận tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk, Reuters đưa tin.

Theo Reuters, ông Trump tỏ ra không mặn mà với kế hoạch bán tên lửa Tomahawk cho các quốc gia thành viên NATO để sau đó chuyển giao cho Ukraine, với lý do ông không muốn làm leo thang cuộc chiến.

Những phát biểu mới nhất của ông với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One cho thấy ông vẫn giữ thái độ dè dặt.

"Không, không hẳn," ông Trump trả lời khi được hỏi liệu ông có đang cân nhắc một thỏa thuận bán tên lửa hay không, trong lúc bay từ Palm Beach, Florida về Washington. Tuy nhiên, ông cũng nói thêm rằng quan điểm của mình có thể thay đổi.

Quan điểm được ông Trump đưa ra ngay sau khi có thông tin về lập trường của Lầu Năm Góc liên quan tới vấn đề này.

Ngày 1/11, CNN dẫn lời 3 quan chức Mỹ và châu Âu am hiểu vấn đề cho biết: Lầu Năm Góc đã bật đèn xanh cho Nhà Trắng trong việc cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk cho Ukraine, sau khi đánh giá rằng điều này sẽ không ảnh hưởng tiêu cực đến kho dự trữ của Mỹ. Quyết định chính trị cuối cùng hiện nằm trong tay Tổng thống Donald Trump.

Trước đó, ông Trump và Tổng Thư ký NATO Mark Rutte đã thảo luận về ý tưởng liên quan đến tên lửa Tomahawk khi gặp nhau tại Nhà Trắng hôm 22/10. Ông Rutte cho biết cuối tuần trước rằng vấn đề này vẫn đang được xem xét và quyết định cuối cùng thuộc về Mỹ.

Tên lửa Tomahawk có tầm bắn khoảng 2.500 km (1.550 dặm), đủ để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, bao gồm cả thủ đô Moscow.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhiều lần đề nghị được cung cấp loại tên lửa này, nhưng Điện Kremlin đã cảnh báo mạnh mẽ về bất kỳ hành động nào nhằm chuyển giao Tomahawk cho Ukraine.