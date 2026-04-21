Cựu kỹ sư cơ khí 51 tuổi sẽ thay Tim Cook điều hành đế chế Apple trị giá 4.000 tỷ USD

John Ternus, Phó Chủ tịch cấp cao 51 tuổi phụ trách kỹ thuật phần cứng, chính thức được bổ nhiệm làm người kế nhiệm CEO Tim Cook. Tim Cook sẽ chuyển sang giữ chức Chủ tịch điều hành Hội đồng quản trị và vẫn tiếp tục đảm nhiệm vai trò CEO trong suốt mùa hè này để hỗ trợ quá trình chuyển giao.

“Được dẫn dắt một công ty phi thường như Apple với tư cách CEO là đặc ân lớn nhất cuộc đời tôi”, Tim Cook chia sẻ trong thông cáo. “Tôi yêu Apple bằng cả trái tim mình”.

Ông cũng nói thêm rằng Ternus là người có “trí tuệ của một kỹ sư, tâm hồn của một nhà cách tân và một trái tim đầy chính trực để dẫn dắt tập đoàn”.

Theo Mark Gurman - chuyên gia phân tích có những nguồn tin nội bộ chuẩn xác về Apple trong nhiều năm qua - giới quan sát ngành và những người trong cuộc từ lâu đã coi Ternus là ứng cử viên sáng giá nhất để tiếp quản một trong những tập đoàn công nghệ giá trị nhất thế giới.

Những đồn đoán này càng trở nên mạnh mẽ sau khi Giám đốc vận hành (COO) Jeff Williams - người từng được coi là người kế vị tự nhiên của Cook - đã rời bỏ các trọng trách vận hành vào tháng 7/2025. Với việc Williams rút khỏi cuộc đua, Gurman khẳng định Ternus chính là “người kế vị rõ ràng nhất”.

John Ternus là ai?

Ternus mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa chuyên môn kỹ thuật sâu rộng và sự thấu hiểu văn hóa doanh nghiệp. Theo hồ sơ LinkedIn, kỹ sư cơ khí này gia nhập đội ngũ thiết kế sản phẩm của Apple từ năm 2001 và đã trực tiếp giám sát kỹ thuật phần cứng cho hầu hết các sản phẩm chủ lực hiện nay. Dấu ấn của ông hiện diện trên mọi thế hệ iPad, các dòng iPhone mới nhất và AirPods. Đặc biệt, ông đóng vai trò then chốt trong quá trình chuyển đổi máy Mac sang chip Apple Silicon và thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện ra mắt sản phẩm gần đây để giới thiệu những cái tên như iPhone Air.

“Ông ấy là một nhà lãnh đạo có tầm nhìn với những đóng góp lớn lao cho Apple suốt 25 năm qua. Không còn nghi ngờ gì nữa, John Ternus chính là người phù hợp nhất để đưa Apple tiến vào tương lai”, Tim Cook khẳng định.

Apple cũng đã bắt đầu chiến dịch “đưa Ternus ra ánh sáng”, dấu hiệu cho một cuộc chuyển giao quyền lực bài bản. Bên cạnh việc ra mắt sản phẩm, Ternus đã đảm nhận những trọng trách vượt xa lĩnh vực kỹ thuật thuần túy, có tầm ảnh hưởng lớn đến lộ trình sản phẩm và các quyết định chiến lược - vốn thường chỉ dành cho các lãnh đạo cấp cao nhất.

Ở tuổi 51, Ternus đạt đến độ tương đồng với Tim Cook khi ông nhậm chức CEO vào năm 2011. Điều này cho phép ông có thể dẫn dắt tập đoàn trong một thập kỷ hoặc lâu hơn nữa - yếu tố bền vững mà Hội đồng quản trị Apple luôn ưu tiên. Nền tảng kỹ thuật của ông cũng hoàn toàn phù hợp với định hướng mới của Apple: khám phá các công nghệ đột phá như trí tuệ nhân tạo (AI) và thực tế ảo hỗn hợp (mixed reality).

Hành trình từ kình ngư đại học đến đỉnh cao Cupertino

Hành trình của Ternus bắt đầu tại Đại học Pennsylvania (UPenn), nơi ông nổi bật cả về học thuật lẫn thể thao. Tốt nghiệp năm 1997 chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí, ông còn là một vận động viên bơi lội cừ khôi với thành tích kỷ lục về số lần khoác áo đội tuyển bơi của trường.

Sau khi tốt nghiệp, Ternus gia nhập Virtual Research Systems - một công ty thuộc làn sóng thực tế ảo (VR) đời đầu những năm 80-90. Bốn năm làm việc tại đây đã giúp ông tiếp cận với công nghệ hiển thị và giao diện người-máy tiên tiến nhất thời bấy giờ, tạo tiền đề vô giá cho những dự án như Apple Vision Pro sau này.

Gia nhập Apple năm 2001, đúng vào thời điểm Steve Jobs trở lại và hồi sinh tập đoàn, Ternus bắt đầu từ những vị trí khiêm tốn trước khi thăng tiến lên Phó Chủ tịch kỹ thuật phần cứng vào năm 2013. Năm 2021, ông chính thức gia nhập đội ngũ lãnh đạo cốt lõi của Apple sau khi Dan Riccio rời vị trí để tập trung vào dự án Vision Pro.

Sự lựa chọn John Ternus cho thấy Apple đang ưu tiên việc thăng tiến nội bộ và chuyển dịch trọng tâm sang đổi mới kỹ thuật thay vì chỉ thuần túy tối ưu hóa vận hành. Trong bối cảnh Apple đang phải cạnh tranh khốc liệt trong mảng AI và đối mặt với thách thức từ Vision Pro, một vị thuyền trưởng có nền tảng kỹ thuật vững chắc chính là điều Apple cần nhất cho chương tiếp theo của mình.

Theo: Wired, Fortune