Cuba sẽ đẩy mạnh một thứ trên toàn quốc, có ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế

Người dân tham gia lễ mít tinh tại thủ đô La Habana (Cuba) vào ngày 16/4/2026. Ảnh: PV TTXVN tại Cuba

Đó là đẩy mạnh cải cách hành chính.

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, mới đây, trao đổi với kênh truyền hình Russia Today (RT) của Nga, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel cho biết Chính phủ nước này sẽ thực hiện một kế hoạch cải cách trước giữa năm nay. Kế hoạch này nhằm giảm bớt thủ tục hành chính Nhà nước và định nghĩa lại vai trò của các đô thị trong bối cảnh kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn và chịu tác động từ các biện pháp của Mỹ.

Theo Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel, c hiến lược này nhằm khắc phục các vấn đề cấu trúc trong nền kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng đi đôi với phát triển xã hội.

Lãnh đạo Cuba nhấn mạnh sáng kiến này hướng đến sự cân bằng hợp lý giữa phân quyền và tập trung. Đồng thời còn hỗ trợ lập kế hoạch dựa trên tín hiệu thị trường, bên cạnh việc trao quyền tự chủ lớn hơn cho các doanh nghiệp, cũng như chính quyền địa phương.

Đáng chú ý, theo nhà lãnh đạo Cuba, chính phủ nước này đang tái cấu trúc bộ máy nhà nước, đồng thời giảm số lượng bộ và đơn giản hóa các thủ tục hành chính và kinh doanh nhằm tạo ra cấu trúc gọn nhẹ hơn, hiệu quả hơn và năng động hơn, qua đó cho phép quản trị năng động hơn.

Bên cạnh đó, các chính quyền địa phương sẽ được tăng thêm quyền để quản lý và giải quyết các nhu cầu cụ thể của địa phương mình theo hướng sát dân và gần dân hơn. Qua đó, những việc này sẽ dần thu hẹp và xóa bỏ bất bình đẳng xã hội.

Kế hoạch mới của Cuba còn bao gồm các chính sách để sử dụng tốt hơn các nguồn năng lượng quốc gia thông qua việc tăng cường thăm dò và lọc dầu, thúc đẩy năng lượng tái tạo.

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel trong chương trình Meet The Press của đài NBC, ngày 12/4. Ảnh: NBC

Trước đó, vào đầu tháng 4/2026, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero cho biết, chính phủ nước này đã công bố phiên bản cập nhật của Chương trình Kinh tế - Xã hội năm 2026. Động thái này diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế đang đối mặt với nhiều thách thức.

Theo Thủ tướng Cuba, văn kiện trên được xây dựng dựa trên ý kiến đóng góp của hơn 2 triệu người dân thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, từ đó phản ánh rộng rãi quan điểm xã hội. Tài liệu này hiện đã được đăng tải trên nền tảng “Soberanía” và trang web của Phủ Chủ tịch Cuba.

Chương trình Kinh tế - Xã hội năm 2026 của Cuba được xác định là công cụ định hướng quan trọng để thúc đẩy các cải cách kinh tế cần thiết. Đồng thời, chương trình này đóng vai trò quan trọng cho quá trình phục hồi và phát triển trong giai đoạn tới. Theo đó, nội dung của chương trình tập trung vào việc xác định rõ các bước đi, phương thức và thời điểm triển khai để xử lý khủng hoảng và từng bước tái thiết nền kinh tế Cuba.

Chính phủ Cuba cho biết sẽ sớm công bố chi tiết kết quả tham vấn, cũng như những điều chỉnh chính trong chương trình và tiến độ triển khai trong thời gian tới.

Có một thứ có thể giúp Cuba vượt qua phong tỏa năng lượng của Mỹ?

Người dân Cuba đứng chờ các phương tiện giao thông công cộng ở Havana. Ảnh: AP

Liên quan đến cải cách, đầu tư giúp nền kinh tế Cuba có thể vượt qua khó khăn, đặc biệt là lệnh phong tỏa năng lượng của Mỹ, tổ chức nghiên cứu Transition Security Project (TSP) mới đây có nhận định đáng chú ý. Theo TSP, nếu đầu tư 8 tỷ USD vào năng lượng tái tạo, Cuba có thể đánh bại được lệnh phong tỏa năng lượng của Mỹ.

Theo đó, tờ Guardian dẫn nhận định của TSP cho rằng, chỉ cần 8 tỷ USD là đủ để xây dựng hệ thống năng lượng tái tạo giúp đáp ứng 93,4% nhu cầu điện của Cuba. Đặc biệt, theo TSP, với chưa tới 20 tỷ USD, Cuba có thể trở thành quốc gia đầu tiên tại Caribbean vận hành lưới điện hoàn toàn bằng năng lượng tái tạo.

Đánh giá này của TSP được đưa ra trong bối cảnh Cuba đang trải qua một cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng, nhất là sau lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ, với tình trạng mất điện kéo dài ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày, cũng như quá trình vận hành của nền kinh tế.

TSP cho biết, ngay cả một chương trình triển khai trị giá 5 tỷ USD thì cũng có thể giúp Cuba giảm mức phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch xuống chỉ còn khoảng 1/5 sản lượng điện.

Đặc biệt, trong kịch bản tham vọng nhất, năng lượng Mặt Trời sẽ chiếm tới 3/4 sản lượng điện, khoảng 1/5 đến từ điện gió, và phần còn lại được cung cấp từ thủy điện và năng lượng sinh học. Theo TSP, những phương án tiết kiệm hơn sẽ buộc Cuba phải dựa nhiều vào điện gió và năng lượng sinh học.