Chủ tịch Cuba: Sẵn sàng đón nhận đầu tư của Mỹ vào dầu khí

Theo Minh Khôi | 14-04-2026 - 15:22 PM | Tài chính quốc tế

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel cho biết nước này sẵn sàng đón nhận đầu tư của Mỹ vào thăm dò dầu khí nhưng cũng sẵn sàng chống lại bất kỳ cuộc tấn công nào.

Trong cuộc phỏng vấn với NBC, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel cho biết nước này sẵn sàng đón nhận đầu tư của Mỹ vào thăm dò dầu khí, đồng thời cũng sẵn sàng chống lại bất kỳ cuộc tấn công của Mỹ bằng việc huy động toàn bộ lực lượng vũ trang và người dân Cuba.

"Không có kẻ thù nào là không thể đánh bại", ông Diaz-Canel nói trong cuộc phỏng vấn với chương trình Meet the Press của đài NBC.

Ông Diaz-Canel đã kết hợp lập trường thách thức và hòa giải khi trả lời các câu hỏi về chiến dịch siết chặt kinh tế đối với Cuba của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tháng trước, Mỹ đã nới lỏng lệnh phong tỏa dầu mỏ bằng cách cho phép một lô hàng dầu thô ước tính 730.000 thùng của Nga đến Cuba. Vào thời điểm đó, ông Trump lý giải rằng ông cho phép dầu đến Cuba vì người dân Cuba cần nó.

Ông Diaz-Canel cho biết lô hàng này chỉ đáp ứng được 1/3 nhu cầu dầu mỏ của Cuba trong một tháng, khiến nước này phải thiết kế một chiến lược toàn diện cho quá trình chuyển đổi năng lượng bao gồm năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng lượng.

"Chúng tôi đang thăm dò các mỏ dầu khí mới, và chúng tôi mở cửa cho đầu tư nước ngoài vào Cuba trong lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí. Cuba sẽ rất vui mừng chào đón các công ty Mỹ muốn đến và tham gia", ông nói.

Theo luật pháp Mỹ, cá nhân và doanh nghiệp Mỹ không được phép đầu tư vào ngành dầu khí của Cuba, nhưng doanh nghiệp Mỹ có thể xin giấy phép từ Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ.

Ông Diaz-Canel nói với đài NBC rằng việc bảo vệ Cuba trước các cuộc tấn công từ nước ngoài sẽ là "chiến tranh toàn dân".

"Mỗi nam giới hay phụ nữ Cuba đều có một sứ mệnh, một mục đích, một nơi để bảo vệ, và họ sẽ có vị trí riêng của mình trong cuộc phòng thủ", ông Diaz-Canel nói.

Ông Díaz-Canel khẳng định lập trường của Cuba là "hoàn toàn phòng thủ chứ không phải gây hấn".

"Một lần nữa, tôi xin nhắc lại. Đây không phải là điều chúng ta muốn. Chúng ta không muốn chiến tranh. Chúng ta không muốn bị tấn công", ông nói.

Ông Díaz-Canel kêu gọi một cuộc đối thoại dựa trên sự "tôn trọng" giữa hai nước.

Khi được hỏi liệu có thể "đạt được thỏa thuận với Tổng thống Trump" hay không, Chủ tịch Cuba cho biết "đối thoại và các thỏa thuận với chính phủ Mỹ là có thể nhưng rất khó khăn".

Theo Minh Khôi

