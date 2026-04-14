Siêu bão mạnh nhất hành tinh Sinlaku lại đổi hướng, đổ bộ ngay hôm nay với sức gió 265 km/giờ và "đặc biệt bất thường"

Quần đảo Mariana ở phía tây Thái Bình Dương, nơi có các vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ là Guam và Quần đảo Bắc Mariana, đang chuẩn bị ứng phó với thời tiết khắc nghiệt vào đầu tuần này khi siêu bão Sinlaku tiến gần. Hệ thống này bắt nguồn từ một cụm dông trên vùng biển Micronesia trước khi mạnh lên thành bão nhiệt đới và sau đó là bão cuồng phong vào thứ Sáu và thứ Bảy tuần trước.

Trong cuối tuần qua, cơn bão bắt đầu di chuyển theo hướng tây bắc và tăng cường sức mạnh nhanh chóng, với sức gió duy trì đạt tới 241 km/giờ vào Chủ nhật (12/4). Khi di chuyển qua các đảo ở phía tây Thái Bình Dương vào đầu tuần này, dự báo bão sẽ tiếp tục mạnh lên nhanh chóng với sức gió lên tới 265 km/giờ.

Hình ảnh vệ tinh do Cơ quan Khí quyển và Hải dương học Quốc gia Mỹ (NOAA) cung cấp cho thấy siêu bão Sinlakua ở Thái Bình Dương, Thứ Hai, ngày 13 tháng 4 năm 2026.

Một sự thay đổi nhỏ về hướng di chuyển lên phía bắc khiến khả năng đổ bộ trực tiếp vào Guam - hòn đảo đông dân nhất và là vùng lãnh thổ cực tây của Hoa Kỳ khó có thể xảy ra. Thay vào đó, Saipan và Tinian dự kiến sẽ phải chịu đựng điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhất.

Siêu bão Sinlaku đang trên đường đổ bộ vào quần đảo Bắc Mariana vào cuối ngày thứ Ba (14/4) theo giờ địa phương, gây mưa lớn và lũ lụt trên diện rộng cùng với gió mạnh có thể gây mất điện kéo dài, theo Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia Hoa Kỳ cho biết.

Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ tại Guam đã ban hành nhiều cảnh báo cho Quần đảo Mariana. Những cơn gió mạnh của Sinlaku, kết hợp với tổng lượng mưa dự báo vượt quá 300mm trong khoảng thời gian từ thứ Hai đến thứ Năm, được dự báo sẽ gây ra tình trạng biển động nguy hiểm và nước dâng do bão trước khi bão đổ bộ. Tiếp sau đó có khả năng là lũ quét, lở đất và thiệt hại do gió gây ra.

Theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp, Sinlaku là cơn bão nhiệt đới mạnh nhất trên Trái đất tính đến thời điểm này trong năm.

Mặc dù bão có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong năm tại khu vực này, nhưng mùa cao điểm thường kéo dài từ tháng 6 đến tháng 11, khiến một cơn bão có cường độ như thế này vào tháng 4 trở nên đặc biệt bất thường.

Với sức gió vượt quá 130 hải lý (241 km/giờ), Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp phân loại Sinlaku là một siêu bão. Nếu nó nằm ở Bắc Đại Tây Dương, nó sẽ được xếp hạng là bão cấp 4, với khả năng tăng lên cấp 5 ở thời điểm cực đại.

Đồng thời, tại Nam Thái Bình Dương, ngay sau khi bão Maila tấn công Papua New Guinea vào tuần trước, một hệ thống thời tiết khác đã hình thành. Bão nhiệt đới Vaianu hình thành vào ngày 5 tháng 4 và di chuyển về phía đông nam, đi sát Fiji mà không đổ bộ. Sau đó, nó được phân loại lại là xoáy thuận ngoài nhiệt đới – không phải do suy yếu, vì sức gió trung bình vẫn đạt 105 km/giờ, mà là do sự thay đổi trong cấu trúc của nó.

Khi Vaianu quét qua New Zealand, các cảnh báo đỏ về gió mạnh đã được ban hành trong suốt cuối tuần. Tại một số khu vực, gió giật đạt đỉnh 129 km/giờ, dẫn đến tình trạng mất điện trên diện rộng và phải sơ tán dân cư. Cơn bão cũng tạo ra những đợt sóng biển khổng lồ đánh vào bờ biển phía bắc New Zealand, nơi một phao quan trắc đã ghi lại được con sóng cao tới 11 mét.