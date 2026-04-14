Né lệnh phong tỏa của Washington, một tàu bị Mỹ trừng phạt chở 250.000 thùng nhiên liệu thành công vượt eo biển Hormuz

Một tàu của Trung Quốc bị Mỹ trừng phạt đã đi qua eo biển Hormuz vào thứ Ba (14/4) bất chấp lệnh phong tỏa của Mỹ, Reuters dẫn dữ liệu vận chuyển đưa tin.

Theo dữ liệu từ LSEG, MarineTraffic và Kpler, tàu Rich Starry sẽ là tàu đầu tiên vượt eo biển Hormuz và rời khỏi vùng Vịnh kể từ khi lệnh phong tỏa của Mỹ bắt đầu vào tối 13/4.

Con tàu này và chủ sở hữu là Công ty TNHH Vận tải biển Thượng Hải Xuanrun đã bị Mỹ trừng phạt vì giao dịch với Iran.

Theo dữ liệu, Rich Starry – một tàu chở dầu tầm trung – chở khoảng 250.000 thùng methanol. Tàu đã bốc chât hàng tại cảng Hamriyah thuộc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Dữ liệu cho thấy tàu có thủy thủ đoàn người Trung Quốc trên tàu trong quá trình vận chuyển.

Lệnh phong tỏa của Mỹ chính thức có hiệu lực từ 10h sáng theo giờ Mỹ, tức 21h ngày 13/4 theo giờ Việt Nam. Động thái này nhằm gia tăng áp lực buộc Iran phải mở lại tuyến đường vận chuyển dầu mỏ huyết mạch sau khi các cuộc đàm phán hòa bình thất bại.

Trước đó, ông Trump khẳng định biện pháp này áp dụng cho tất cả các tàu đang cố gắng ra hoặc vào eo biển Hormuz.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ sau đó đã bổ sung một điều khoản loại trừ. Theo đó, lực lượng Mỹ sẽ không cản trở quyền tự do hàng hải đối với các tàu di chuyển qua eo biển Hormuz để đến hoặc đi từ các cảng không thuộc Iran.

Theo Times of Israel, để thực thi lệnh phong tỏa, Mỹ đã huy động tổng cộng 15 tàu chiến, bao gồm 1 tàu sân bay, 11 tàu khu trục, 3 tàu tấn công đổ bộ.

Hiện tại, vị trí chiến lược chính xác của từng tàu cũng như danh sách các tàu trực tiếp tham gia vào hoạt động phong tỏa vẫn chưa được công bố cụ thể. Các đơn vị này chịu sự điều động trực tiếp từ Bộ Chiến tranh nhằm đảm bảo tính triệt để của lệnh cấm vận hàng hải.

Một quan chức Mỹ tiết lộ với Al Jazeera rằng quân đội đã sẵn sàng thực thi và duy trì lệnh phong tỏa. Tuy nhiên, các quy tắc giao chiến đối với những trường hợp vi phạm hiện nay vẫn chưa được thiết lập cụ thể. Quan chức này khẳng định lực lượng và khí tài của Mỹ hoàn toàn đủ khả năng duy trì biện pháp này trong thời gian cần thiết, tuân thủ các quyết định của Tổng thống Trump.

Phản ứng động thái của Mỹ, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf đã đăng tải trên mạng xã hội X vào Chủ Nhật rằng người tiêu dùng hãy tận hưởng mức giá xăng hiện tại. Ông tuyên bố với “lệnh phong tỏa”, thế giới sẽ sớm cảm thấy nhớ mức giá xăng từ 4 - 5 USD.

Theo Reuters﻿