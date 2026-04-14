Nhờ dự án 1 tỷ USD do Trung Quốc đầu tư, Campuchia sắp đạt dấu mốc đầu tiên trong lịch sử

Y Vân | 14-04-2026 - 11:50 AM | Tài chính quốc tế

Dự án này được mô tả như một "ngân hàng năng lượng xanh" đối với Campuchia.

Campuchia và Trung Quốc vừa khởi công dự án thủy điện tích năng Upper Tatay với tổng vốn đầu tư trị giá 1 tỷ USD. Đây là nhà máy thủy điện tích năng công suất gigawatt đầu tiên của Campuchia, do Trung Quốc đầu tư xây dựng.

Dự án Upper Tatay, nằm ở tỉnh Koh Kong phía tây nam, hoạt động như một hệ thống pin sạc quy mô lớn, với công suất lắp đặt 1.000 megawatt và 4 tổ máy.

Phát biểu tại lễ khởi công ngày 10/4, Bộ trưởng Bộ Khai khoáng và Năng lượng Keo Ratanak đã mô tả dự án này là một cột mốc lịch sử. Ông nhấn mạnh đây là lần đầu tiên chính phủ Campuchia cấp phép triển khai một dự án lưu trữ năng lượng hiện đại như vậy.

Bộ trưởng cho biết dự án sẽ giải quyết cuộc khủng hoảng dầu khí toàn cầu bằng cách tăng cường an ninh năng lượng trong nước. Theo ông Ratanak, nhà máy này là động lực chính của chiến lược quốc gia nhằm tăng tỷ lệ năng lượng sạch tai Campuchia từ 63% vào năm 2025 lên hơn 70% vào năm 2030.

Các nhà đầu tư Trung Quốc nhấn mạnh dự án này là nền tảng của Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI), tạo nên trung tâm cơ sở năng lượng tích hợp ở lưu vực sông Tatay.

Chủ tịch tập đoàn máy móc hạng nặng quốc gia Trung Quốc, Xiao Ping, mô tả dự án này như một “ngân hàng năng lượng xanh”, cải thiện sự ổn định của lưới điện.

Trung Quốc đã thúc đẩy đầu tư vào năng lượng sạch tại Campuchia trong 16 năm qua. Từ tháng 1/2010, các nhà máy điện do Trung Quốc xây dựng đã giúp nâng tỷ lệ tiếp cận điện năng của Campuchia từ khoảng 50% lên gần 96%. Qua đó, Campuchia đứng thứ 2 tại ASEAN về thị phần năng lượng sạch.

Ông Thong Mengdavid, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc-ASEAN thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ Campuchia, cho biết thêm rằng các nhà máy thủy điện này giúp giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng đắt đỏ và góp phần ổn định giá điện cho người dân.

