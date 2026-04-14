Hàng chục tàu chở 170 triệu thùng dầu Iran đã thoát vòng vây phong tỏa eo biển Hormuz của Mỹ

Iran đã lường trước kế hoạch phong tỏa hàng hải của Mỹ và điều hàng chục tàu chở dầu ra khơi, khiến việc theo dõi chúng gần như bất khả thi, hãng tin Baghdad Today (Iraq) cho biết.

Theo nguồn tin, Tehran đã “đưa ra khơi lượng dầu vượt công suất của các kho chứa trong nước”, đủ để đảm bảo nguồn cung cho các đối tác trong khoảng 80 ngày.

Thậm chí, ngay cả trước khi cuộc xung đột với Mỹ và Israel nổ ra ngày 28/2, Iran đã “bắt đầu chuẩn bị các lô dầu dự trữ này bằng cách chất hàng lên các tàu với tốc độ nhanh gấp 3 lần bình thường”.

Các chuyên gia ước tính những “kho chứa ngoài khơi” này có thể chứa tới 170 triệu thùng dầu.

Baghdad Today cho hay các tàu chở dầu này đang di chuyển trong “chế độ tàng hình”, khiến việc theo dõi chúng trở nên cực kỳ khó khăn. Đồng thời, nguồn tin cũng nhận định lệnh phong tỏa hàng hải của Mỹ dường như sẽ không có tác động đến các tàu này của Iran, khiến nỗ lực của Mỹ trở nên ít hiệu quả.

Theo Andreas Krieg, chuyên gia về Trung Đông tại Đại học King’s College London, trước lệnh phong tỏa, Tehran đã bốc chất hơn100 triệu thùng dầu lên các tàu chở dầu và đưa chúng ra vùng biển quốc tế.

“Tôi nghĩ Iran dự kiến rằng, sau vài tháng nữa, tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn đối với Mỹ và nền kinh tế thế giới... Điều đó không có nghĩa là Iran không có gì để sợ, nhưng ngưỡng chịu đựng của họ cao hơn nhiều”.

Từ đêm 13/4, Mỹ chính thức triển khải lực lượng phong tỏa eo biển Hormuz sau khi đàm phán với Iran thất bại.

Trong thông báo gửi tới các thủy thủ, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố “bất kỳ tàu nào đi vào hoặc rời khỏi khu vực bị phong tỏa mà không được phép đều có thể bị chặn bắt, chuyển hướng và giam giữ”.

Phản ứng trước động thái này, đài phát thanh truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRBC) dẫn thông điệp từ quân đội Iran và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cho biết: “An ninh tại vịnh Ba Tư và biển Oman là dành cho tất cả mọi người hoặc không dành cho ai cả”. Tehran đồng thời đưa ra cảnh báo đanh thép rằng “không một hải cảng nào trong khu vực được an toàn” trước các đòn đáp trả của nước này.

Theo Tass, Reuters﻿