Vì sao ông Trump lại đe dọa đóng cửa eo biển Hormuz vốn đang bị Iran phong tỏa?

Y Vân | 13-04-2026 - 19:27 PM | Tài chính quốc tế

Ông Trump đang tính toán gì?

Tổng thống Donald Trump đe dọa đóng cửa eo biển Hormuz – tuyến đường thủy quan trọng mà ông đã nhiều lần yêu cầu Iran phải mở trở lại vô điều kiện.

“Hải quân Mỹ, lực lượng tinh nhuệ nhất thế giới, sẽ bắt đầu quá trình phong tỏa bất kỳ và tất cả các tàu thuyền cố gắng vào hoặc ra khỏi eo biển Hormuz”, ông Trump đăng tải trên Truth Social sáng Chủ nhật (12/4).

Quyết định đóng cửa eo biển của Iran đã gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng cho một số quốc gia phụ thuộc vào dầu thô Trung Đông. Điều này dẫn đến giá dầu tăng vọt trên toàn thế giới, bao gồm Mỹ.

Vậy tại sao Tổng thống Trump lại muốn phong tỏa eo biển mà chính ông muốn mở cửa trở lại?

Trên thực tế, eo biển này không bị đóng cửa hoàn toàn. Iran đã dần cho phép một số tàu chở dầu trả phí đi qua. Và điều quan trọng là, Iran vẫn duy trì dòng chảy dầu của mình ra vào khu vực trong suốt cuộc chiến với Mỹ và Israel.

Theo dữ liệu và phân tích từ công ty Kpler, Iran đã xuất khẩu trung bình 1,85 triệu thùng dầu thô mỗi ngày tính đến tháng 3, nhiều hơn khoảng 100.000 thùng mỗi ngày so với 3 tháng trước đó.

Bằng cách đóng cửa eo biển, ông Trump có thể cắt đứt một nguồn tài chính quan trọng cho chính phủ và các hoạt động quân sự của Iran. Đó là một đòn bẩy mà chính quyền Mỹ từng không sẵn sàng sử dụng bởi phong tỏa eo biển, ngay cả đối với dầu mỏ của Iran, sẽ tiếp tục đẩy giá dầu trên toàn cầu tăng vọt.

Đó là lý do tại sao Hải quân Mỹ cho phép các tàu chở dầu của Iran đi qua khu vực này. Bất kỳ lượng dầu nào chảy ra khỏi khu vực lúc này đều có thể giúp giữ giá dầu ở mức ổn định phần nào.

Trên thực tế, vào tháng 3, Mỹ đã cấp tạm thời cho phép Iran bán khoảng 140 triệu thùng dầu đang được lưu trữ trên các tàu chở dầu.

Nhưng việc tạm thời miễn trừ lệnh trừng phạt trong một tháng lại gây ra nhiều tranh cãi. Giấy phép này cho phép Iran bán dầu bị trừng phạt để tài trợ cho cuộc chiến chống lại Mỹ và các đồng minh. Từ đó, Iran đã thu được lợi nhuận khổng lồ từ việc bán dầu với giá cao hơn vài USD so với giá dầu Brent chuẩn.

Giá xăng tăng vọt đã khiến dân Mỹ không hài lòng, gây áp lực buộc chính quyền ông Trump phải chấm dứt cuộc chiến. Chính quyền đã cố gắng tìm mọi cách để kiềm chế giá dầu trong khi tiến hành cuộc chiến với Iran. Ngoài việc giải phóng khẩn cấp dầu dự trữ, và chính quyền ông Trump cũng đã dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với hàng trăm triệu thùng dầu của Nga vào tháng trước.

Giờ đây, ông Trump đang mạo hiểm đẩy giá dầu và khí đốt lên cao hơn nữa để tối đa hóa đòn bẩy nhằm vào Iran để nhanh chóng chấm dứt cuộc chiến.

Theo CNN﻿

Y Vân

Nhịp Sống Thị Trường

Một công ty liên quan đến Mỹ bất ngờ bị Nga kiểm soát hoàn toàn, 700 triệu USD 'vào tay' Moscow

Một công ty liên quan đến Mỹ bất ngờ bị Nga kiểm soát hoàn toàn, 700 triệu USD 'vào tay' Moscow Nổi bật

Trung Quốc đón tin vui: Cuộc chiến ở Iran thành 'chất xúc tác' cho nhân dân tệ lập kỷ lục, lộ diện sức mạnh mới của hệ thống đối đầu SWIFT

Trung Quốc đón tin vui: Cuộc chiến ở Iran thành ‘chất xúc tác’ cho nhân dân tệ lập kỷ lục, lộ diện sức mạnh mới của hệ thống đối đầu SWIFT Nổi bật

Mark Zuckerberg chuẩn bị "số hóa" chính bản thân mình, dành 10 tiếng mỗi ngày để lập trình bản sao AI

Mark Zuckerberg chuẩn bị "số hóa" chính bản thân mình, dành 10 tiếng mỗi ngày để lập trình bản sao AI

19:01 , 13/04/2026
CNBC: Có tin sắp chuyển giao vũ khí cho Iran, ông Trump dọa áp mức thuế "gây choáng váng" với Trung Quốc

CNBC: Có tin sắp chuyển giao vũ khí cho Iran, ông Trump dọa áp mức thuế "gây choáng váng" với Trung Quốc

18:33 , 13/04/2026
AI đang thay cha mẹ nuôi con: 6/10 phụ huynh thừa nhận con cái tương tác trợ lý giọng nói hàng ngày

AI đang thay cha mẹ nuôi con: 6/10 phụ huynh thừa nhận con cái tương tác trợ lý giọng nói hàng ngày

18:13 , 13/04/2026
Kỹ sư Nga nhận bằng sáng chế đột phá cho công trình "tháo gỡ điểm nghẽn thế kỷ"

Kỹ sư Nga nhận bằng sáng chế đột phá cho công trình "tháo gỡ điểm nghẽn thế kỷ"

17:54 , 13/04/2026

