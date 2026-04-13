Mark Zuckerberg chuẩn bị "số hóa" chính bản thân mình, dành 10 tiếng mỗi ngày để lập trình bản sao AI

Tờ Financial Times (FT) cho hay trong bối cảnh cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang nóng hơn bao giờ hết, Mark Zuckerberg không chỉ muốn Meta dẫn đầu về công cụ mà còn muốn bản thân mình trở thành một phần của hệ sinh thái đó.

Với giá trị vốn hóa lên tới 1.600 tỷ USD, tập đoàn này đang âm thầm phát triển một nhân vật 3D mô phỏng Mark Zuckerberg bằng AI với độ chân thực cực cao để tương tác trực tiếp với nhân viên. Đây không chỉ là một thử nghiệm công nghệ đơn thuần, mà còn là một bước đi đầy toan tính trong chiến lược tái định vị toàn bộ công ty quanh trục AI.

Mô hình mới

Theo các nguồn tin thân cận từ nội bộ Meta, dự án xây dựng nhân vật Zuckerberg AI đang được ưu tiên hàng đầu. Khác với những công cụ hỗ trợ thông thường, "bản sao" này được huấn luyện dựa trên chính phong thái, tông giọng và các tuyên bố công khai của vị tỷ phú.

Thậm chí, những suy nghĩ mới nhất về chiến lược công ty cũng được nạp vào bộ não nhân tạo này để nhân viên khi tương tác có cảm giác như đang thực sự kết nối với người sáng lập.

Điều đáng nói là Mark Zuckerberg đang trực tiếp tham gia vào quá trình huấn luyện và thử nghiệm AI của chính mình. Mỗi tuần, ông dành từ 5 đến 10 giờ để lập trình cho các dự án AI khác nhau và tham gia sâu vào các đợt đánh giá kỹ thuật.

Đây là minh chứng rõ nét nhất cho thấy sự chuyển dịch ưu tiên của vị CEO này: từ một người điều hành truyền thống sang một "kiến trúc sư AI" thực thụ.

Thị trường đã có phản ứng cực kỳ tích cực với định hướng mới của Meta. Ngay sau khi công ty phát hành Muse Spark (một mô hình AI chuyên dụng quy mô nhỏ nhưng sở hữu khả năng suy luận y tế và hiểu biết thị giác vượt trội), giá cổ phiếu Meta đã nhảy vọt 7%. Các nhà đầu tư tại Phố Wall dường như đang đặt cược rất lớn vào khả năng "vượt mặt" OpenAI hay Google của Zuckerberg thông qua lộ trình phát triển "siêu trí tuệ cá nhân".

Sự thành công của startup Character AI đối với tệp khách hàng trẻ tuổi (Gen Z) cũng là một động lực quan trọng khiến Meta đẩy mạnh mảng "nhân vật AI". Sau khi thử nghiệm với các ngôi sao như Snoop Dogg, việc tạo ra phiên bản AI của chính CEO được coi là bước đi logic tiếp theo.

Nếu thử nghiệm này thành công, Meta có thể mở rộng mô hình cho các nhà sáng tạo nội dung và những người có sức ảnh hưởng, cho phép họ tương tác với hàng triệu người hâm mộ cùng lúc thông qua các bản sao kỹ thuật số.

Tuy nhiên, đằng sau ánh hào quang công nghệ là những nỗi lo hiện hữu trong nội bộ Meta. Công ty đang đẩy mạnh việc áp dụng AI vào quy trình làm việc hằng ngày, khuyến khích nhân viên sử dụng các công cụ từ phần mềm mã nguồn mở OpenClaw và tự thiết kế các "agent" để tự động hóa nhiệm vụ.

Đặc biệt, các quản lý sản phẩm đang được mời tham gia một bài kiểm tra kỹ năng AI cơ bản, bao gồm cả thử nghiệm về "vibe coding" (lập trình dựa trên cảm xúc/ngữ cảnh).

Dù phía Meta khẳng định đây chỉ là hoạt động không bắt buộc nhằm xác định nhu cầu đào tạo, nhưng không ít nhân viên lo sợ đây chính là "khúc dạo đầu" cho một đợt cắt giảm nhân sự quy mô lớn. Khi các "agent" AI có thể xử lý công việc hiệu quả và "ông chủ AI" có thể đưa ra chỉ dẫn 24/7, vai trò của con người trong bộ máy đang bị đặt một dấu hỏi lớn.

Dù tham vọng rất lớn, Meta vẫn đang phải đối mặt với những rào cản kỹ thuật khổng lồ. Việc tạo ra các nhân vật 3D chân thực (photorealistic) yêu cầu năng lực tính toán cực lớn để tránh tình trạng giật lag trong tương tác. Để giải quyết vấn đề âm thanh, Meta đã phải thâu tóm hai công ty chuyên về giọng nói là PlayAI và WaveForms trong năm qua.

Bên cạnh đó là bài toán về đạo đức và an toàn. Năm ngoái, dự án nhân vật AI của Meta từng dính bê bối khi người dùng tạo ra các nhân vật có xu hướng tình dục hóa quá mức, dẫn đến việc công ty phải thắt chặt quyền truy cập đối với trẻ vị thành niên từ tháng 1 năm nay.

*Nguồn: FT, BI