Một công ty liên quan đến Mỹ bất ngờ bị Nga kiểm soát hoàn toàn, 700 triệu USD 'vào tay' Moscow

Theo thông tin từ doanh nghiệp, tập đoàn sản xuất lon nhôm toàn cầu CANPACK, thuộc sở hữu của một công ty mẹ có trụ sở tại Mỹ, đã bị đưa vào diện “quản lý bên ngoài” theo sắc lệnh ký ngày 31/12/2025 của Tổng thống Vladimir Putin. Quyết định này đồng nghĩa với việc toàn bộ cổ phần tại Nga của CANPACK bị chuyển giao cho các nhà quản lý do nhà nước chỉ định.

Giám đốc điều hành Peter Giorgi cho biết công ty đã mất hoàn toàn quyền điều hành từ giữa tháng 1, khi các quản trị viên được bổ nhiệm tiếp quản doanh nghiệp.

Ông nói: “Tôi chỉ còn là cổ đông trên danh nghĩa. Chúng tôi không còn quyền kiểm soát.”

CANPACK đã hoạt động tại Nga gần 30 năm và nắm giữ khoảng 35-40% thị phần lon nhôm đồ uống. Theo ước tính, mảng kinh doanh tại Nga của công ty có giá trị khoảng 700 triệu USD.

Không chỉ mất quyền kiểm soát, doanh nghiệp này còn bị cắt đứt liên lạc với bộ máy vận hành tại Nga. Nhiều lãnh đạo cấp cao, bao gồm giám đốc điều hành khu vực và giám đốc tài chính, đã bị thay thế sau khi chính quyền tiếp quản.

Các nguồn tin cho biết những người còn lại phải chịu áp lực từ phía quản trị viên do nhà nước chỉ định, thậm chí bị yêu cầu phê duyệt các quyết định tài chính trong tình trạng bị đe dọa sa thải.

Động thái này nằm trong khuôn khổ pháp lý được Nga ban hành từ năm 2023, cho phép chính phủ tạm thời tiếp quản tài sản của các công ty nước ngoài trong một số trường hợp. Trong sắc lệnh, một pháp nhân mang tên Stalelement được chỉ định quản lý tài sản, được phía doanh nghiệp mô tả là “công ty vỏ bọc” có liên hệ với nhà nước Nga.

Vụ việc của CANPACK không phải là trường hợp cá biệt. Nhiều doanh nghiệp phương Tây khác như hãng vật liệu cách nhiệt Rockwool của Đan Mạch, tập đoàn thực phẩm Danone của Pháp hay hãng bia Carlsberg cũng từng bị Nga tiếp quản tài sản trong những năm gần đây.

Theo chuyên gia Alexander Kolyandr từ Trung tâm Phân tích Chính sách châu Âu, đây là một phần trong xu hướng được triển khai quy mô rộng hơn của Nga nhằm tái phân bổ tài sản, đưa các doanh nghiệp chiến lược hoặc có lợi nhuận cao vào tầm kiểm soát của nhà nước.

Đáng chú ý, động thái này diễn ra trong bối cảnh Nga đang tìm cách cải thiện quan hệ với Mỹ. Đặc phái viên kinh tế Kirill Dmitriev hiện đang có mặt tại Washington để thảo luận với chính quyền Donald Trump về khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình tại Ukraine và mở rộng hợp tác kinh tế trong tương lai.

Tuy nhiên, vụ việc CANPACK cho thấy một nghịch lý là trong khi Moscow phát tín hiệu “mở cửa”, các công ty phương Tây vẫn phải đối mặt với rủi ro pháp lý và chính trị lớn khi hoạt động tại Nga.

Trước đó, CANPACK từng cân nhắc rút khỏi thị trường Nga sau khi xung đột Ukraine bùng phát năm 2022, nhưng không thể tìm được đối tác mua lại với mức giá hợp lý. Quyết định “ở lại” cuối cùng đã khiến doanh nghiệp rơi vào thế bị động khi môi trường pháp lý thay đổi.

Một số báo cáo từ truyền thông Nga còn cho rằng công ty con của CANPACK tại Nga đã đóng góp khoảng 500 triệu rúp cho các quỹ ủng hộ chiến dịch quân sự, cùng hàng chục triệu USD chuyển tới các tổ chức liên quan. Dù chưa được xác minh độc lập, các con số này cho thấy mức độ kiểm soát tài chính có thể bị thay đổi nhanh chóng dưới cơ chế “quản lý bên ngoài”.

Theo Fox News﻿