Siêu tàu treo cờ Nga, có khả năng chở hơn 2 triệu thùng dầu, bất ngờ được đi qua eo biển Hormuz: Iran có ý định gì?

Theo dữ liệu theo dõi tàu biển, tàu Arhimeda, thuộc nhóm siêu tàu chở dầu VLCC, đã di chuyển qua Hormuz vào cuối ngày 9/4 và phát tín hiệu điểm đến ban đầu là đảo Kharg của Iran, trung tâm xuất khẩu dầu lớn nhất nước này. Đáng chú ý, con tàu đang ở trạng thái rỗng, cho thấy khả năng chuẩn bị nhận hàng trong thời gian tới.

Arhimeda được đóng từ năm 2000 và chỉ mới treo cờ Nga từ đầu năm nay. Trước đó, tàu hoạt động dưới tên Vizuri và từng bị Bộ Tài chính Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt do liên quan đến hoạt động vận chuyển dầu Iran.

Việc một tàu thuộc diện nhạy cảm như Arhimeda di chuyển qua Hormuz diễn ra trong bối cảnh lưu lượng tàu qua khu vực này vẫn ở mức rất thấp. Theo công ty phân tích hàng hải Windward, dù có lệnh ngừng bắn, eo biển Hormuz vẫn chưa thực sự mở lại hoàn toàn, với hoạt động vận tải bị kiểm soát nghiêm ngặt. Hiện có tới 3.200 tàu bị mắc kẹt ở phía tây eo biển, bao gồm khoảng 800 tàu chở dầu và hàng hóa.

Sự xuất hiện của Arhimeda cũng thu hút sự chú ý vì quy mô đặc biệt của loại tàu này. VLCC là một trong những loại tàu chở dầu lớn nhất thế giới, có thể vận chuyển khoảng 1,9-2,2 triệu thùng dầu thô mỗi chuyến . Với trọng tải lên tới 200.000-320.000 tấn, những “siêu tàu” này đóng vai trò xương sống trong vận tải dầu toàn cầu, đặc biệt trên các tuyến đường dài từ Trung Đông tới châu Á, châu Âu và Mỹ .

Nếu được chất đầy, một tàu như Arhimeda có thể mang theo lượng dầu trị giá hàng trăm triệu USD, đủ để cung cấp nhiên liệu cho cả một quốc gia nhỏ trong nhiều ngày. Chính vì vậy, bất kỳ sự gián đoạn nào liên quan đến các tàu VLCC đều có thể tạo ra tác động đáng kể lên thị trường năng lượng.

Dẫu vậy, trong bối cảnh hiện nay, hoạt động vận tải qua Hormuz vẫn chưa trở lại bình thường. Iran tiếp tục kiểm soát chặt chẽ luồng tàu và thậm chí phát tín hiệu có thể thu phí đối với các tàu đi qua khu vực. Điều này khiến nhiều hãng vận tải và các tập đoàn dầu khí lớn vẫn đứng ngoài cuộc, chưa vội nối lại hoạt động.

Thay vào đó, một phần dòng chảy thương mại đã chuyển hướng sang các cảng ở Oman và bờ đông United Arab Emirates, cho thấy cấu trúc vận tải dầu toàn cầu đang tạm thời thay đổi để thích nghi với rủi ro địa chính trị.

Theo Oilprice﻿