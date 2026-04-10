Một khách hàng vừa mua 5 triệu tấn LNG Nga, gần như toàn bộ lô hàng ở dự án Yamal, không phải Trung Quốc hay Ấn Độ

Theo dữ liệu từ hãng phân tích Kpler, trong quý I năm nay, EU đã nhập khẩu khoảng 5 triệu tấn LNG từ dự án Yamal LNG tại Siberia, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Với mức giá khí đốt tăng cao, các quốc gia thành viên EU ước tính đã chi khoảng 2,88 tỷ euro (hơn 3,1 tỷ USD) để mua khí từ dự án này của Nga, theo tổ chức môi trường Urgewald.

Đà tăng nhập khẩu diễn ra trong bối cảnh nguồn cung từ Trung Đông bị thu hẹp nghiêm trọng, đặc biệt khi hoạt động xuất khẩu LNG từ Qatar bị gián đoạn và tuyến vận tải qua eo biển Hormuz gần như tê liệt. Điều này đã đẩy giá khí đốt toàn cầu tăng mạnh, khiến các nguồn cung thay thế, trong đó có Nga, trở nên hấp dẫn hơn.

Thực tế, dự án Yamal LNG hiện chiếm gần như toàn bộ lượng LNG Nga xuất sang châu Âu. Trong 3 tháng đầu năm, EU đã tiếp nhận 69 trên tổng số 71 chuyến hàng LNG từ Yamal, tương đương 97%. Riêng tháng 3 ghi nhận tới 25 chuyến hàng, cao hơn cả tháng 1 và tháng 2 cộng lại.

Giá khí đốt tăng mạnh cũng khiến chi phí nhập khẩu của châu Âu leo thang. Trong tháng 3, giá khí trung bình tại châu Âu đạt khoảng 52,87 euro/MWh (gần 57 USD), cao hơn đáng kể so với mức 35 euro/MWh trong 2 tháng đầu năm. Điều này khiến tổng chi tiêu cho LNG Nga tăng nhanh, dù khối lượng nhập khẩu không tăng đột biến.

Dù vậy, Brussels vẫn giữ lập trường cứng rắn về việc giảm phụ thuộc vào năng lượng Nga. EU đã áp lệnh cấm nhập khẩu LNG Nga theo các hợp đồng ngắn hạn và dự kiến mở rộng lệnh cấm đối với cả hợp đồng dài hạn từ năm 2027.

Ủy viên Năng lượng EU Dan Jørgensen nhấn mạnh rằng khối này không muốn “lặp lại sai lầm trong quá khứ”, khi từng phụ thuộc quá lớn vào khí đốt đường ống từ Nga trước năm 2022.

Thực tế thị trường lại cho thấy một bức tranh khác. Nhu cầu năng lượng cấp bách khiến các doanh nghiệp châu Âu vẫn tiếp tục mua LNG Nga. Theo Sebastian Rötters, chuyên gia của Urgewald, con số nhập khẩu hiện nay phản ánh rằng “châu Âu không có ý định dừng mua LNG Nga”.

Ở chiều ngược lại, Nga cũng ngày càng phụ thuộc vào thị trường châu Âu. Việc EU hạn chế trung chuyển LNG sang các khu vực khác đã khiến lượng hàng chuyển hướng sang châu Á giảm đáng kể. Nhu cầu tại các thị trường châu Á như Trung Quốc cũng chưa tăng mạnh trước khi khủng hoảng Iran bùng phát, khiến Nga khó tìm được đầu ra thay thế trong ngắn hạn.

Trong khi đó, EU lại đang tăng cường nhập khẩu LNG từ Mỹ, với hơn 2/3 lượng LNG nhập khẩu hiện nay đến từ Mỹ, mức cao kỷ lục từ trước đến nay. Dù vậy, lượng khí dự trữ của châu Âu vẫn thấp hơn mức trung bình nhiều năm, làm dấy lên lo ngại trước mùa tích trữ quan trọng trong mùa hè.

Theo FT﻿