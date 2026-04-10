Thước đo lạm phát then chốt được công bố, kỳ vọng Fed sớm cắt giảm lãi suất dần tan biến

Xu hướng nói trên được dự báo sẽ khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trì hoãn việc cắt giảm lãi suất trong một khoảng thời gian.

Theo báo cáo từ Cục Phân tích Kinh tế (BEA) thuộc Bộ Thương mại Mỹ vào ngày 9/4, chỉ số giá PCE đã tăng 0,4% trong tháng 2 sau khi tăng 0,3% tháng trước đó. Con số này hoàn toàn trùng khớp với các dự báo trước đó của các chuyên gia kinh tế trong cuộc thăm dò của Reuters. So với cùng kỳ năm ngoái, chỉ số PCE tháng 2 tăng 2,8%, giữ nguyên mức tăng của tháng 1.

Trên thực tế, lạm phát tại Mỹ vốn đã ở mức cao từ trước khi chiến sự nổ ra, do tác động từ các chính sách thuế nhập khẩu của Tổng thống Donald Trump. Cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran càng đổ thêm dầu vào lửa khi đẩy giá dầu thế giới tăng vọt. Giá xăng bán lẻ trung bình tại Mỹ theo đó đã vượt ngưỡng 4 USD/gallon sau hơn ba năm.

Các chuyên gia kinh tế nhận định hệ lụy từ cuộc chiến bắt đầu từ cuối tháng 2 sẽ thể hiện rõ nét hơn trong dữ liệu lạm phát của tháng 3. Dù Tổng thống Trump đã công bố lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần, điều kiện kèm theo là Tehran phải mở cửa trở lại eo biển Hormuz đang bị phong tỏa.

Tình trạng tắc nghẽn này không chỉ ảnh hưởng đến dầu mỏ mà còn tác động tới nguồn cung phân bón và nhiều loại hàng hóa khác, qua đó gây áp lực tăng giá lương thực.

Nếu loại bỏ hai nhóm mặt hàng có biến động lớn là thực phẩm và năng lượng, chỉ số PCE lõi trong tháng 2 đã tăng 0,4%. Đây là tháng thứ ba liên tiếp chỉ số này duy trì mức tăng như trên. Tính chung 12 tháng, lạm phát lõi đạt mức 3,0%, giảm nhẹ so với mức 3,1% của tháng 1.

Hiện tại, Fed vẫn đang theo sát chỉ số PCE để hướng tới mục tiêu lạm phát dài hạn là 2%. Các nhà kinh tế cho rằng chỉ số PCE hàng tháng cần duy trì ở mức tăng 0,2% trong một thời gian dài để lạm phát thực sự quay về mục tiêu.

Biên bản cuộc họp chính sách ngày 17-18/3 cho thấy một nhóm các nhà hoạch định chính sách của Fed đang lo ngại rằng có thể cần phải tăng thêm lãi suất để kiềm chế lạm phát.

Các thành viên của Fed lưu ý rằng một cuộc xung đột kéo dài tại Trung Đông sẽ khiến giá năng lượng tăng cao dai dẳng. Những chi phí đầu vào này cuối cùng sẽ ngấm sâu và đẩy lạm phát lõi tăng lên. Hiện tại, Fed vẫn giữ lãi suất chuẩn trong phạm vi 3,50% - 3,75% nhưng khả năng cắt giảm lãi suất trong năm nay đang thấp dần.

Về phía người tiêu dùng, chi tiêu cá nhân trong tháng 2 đã tăng 0,5%. Tuy nhiên, việc giá xăng tăng cao có thể buộc người dân phải cắt giảm chi tiêu cho các mặt hàng khác.

Đặc biệt, cuộc chiến vừa qua đã quét sạch khoảng 3.200 tỷ USD khỏi thị trường chứng khoán trong tháng 3. Điều này có thể khiến các hộ gia đình có thu nhập cao phải thắt chặt chi tiêu trong thời gian tới.

Theo Reuters﻿