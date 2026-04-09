Biên bản cuộc họp Fed được công bố: Xuất hiện quan điểm sẵn sàng tăng lãi suất nếu cần

Xuất hiện quan điểm "diều hâu" về lãi suất

Theo biên bản cuộc họp diễn ra từ ngày 17-18/3, một số quan chức Fed tin rằng Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) thuộc Fed có cơ sở để đưa ra mô tả “hai chiều” về các quyết định lãi suất trong tương lai. Thay vì chỉ nghiêng về cắt giảm, Fed có thể điều chỉnh tăng lãi suất nếu lạm phát tiếp tục duy trì trên mục tiêu 2%.

Thực tế, Fed đã liên tục cắt giảm lãi suất từ năm 2024. Tại cuộc họp tháng 3 này, ngân hàng trung ương của Mỹ vẫn giữ nguyên lãi suất tham chiếu trong phạm vi 3,50% - 3,75%. Tuy nhiên, số lượng quan chức sẵn sàng thắt chặt chính sách tiền tệ đã tăng lên đáng kể so với kỳ họp tháng 1.

Cuộc xung đột bùng nổ vào cuối tháng 2 đã làm xáo trộn các dự báo kinh tế. Nhiều quan chức chỉ ra rằng giá dầu tăng cao kéo dài sẽ khiến lạm phát duy trì ở mức cao hơn dự kiến.

Các chuyên gia tại Fed lo ngại chi phí đầu vào tăng cao sẽ ngấm dần vào lạm phát lõi. Một số quan chức còn nhấn mạnh rằng sau nhiều năm lạm phát vượt mục tiêu, tâm lý người tiêu dùng đang trở nên nhạy cảm hơn với giá năng lượng. Họ lo ngại tiến độ đưa lạm phát về mức 2% có thể chậm hơn so với dự kiến ban đầu.

Biên bản cho thấy sự giằng co của Fed trước hai mục tiêu: kiểm soát lạm phát và đảm bảo ổn định thị trường việc làm. Xung đột tại Trung Đông đã đẩy giá dầu tăng hơn 50%, đồng thời làm gián đoạn vận tải toàn cầu.

Một mặt, giá dầu cao thúc đẩy lạm phát. Mặt khác, "hầu hết các thành viên" lại lo ngại một cuộc xung đột kéo dài sẽ làm suy yếu thị trường lao động. Giá xăng dầu quá cao sẽ làm giảm sức mua của các hộ gia đình và thắt chặt các điều kiện tài chính. Nếu kịch bản này xảy ra, Fed thậm chí có thể phải cắt giảm lãi suất mạnh hơn để hỗ trợ tăng trưởng.

Phản ứng của thị trường

Dù biên bản có giọng điệu khá cứng rắn, thị trường chứng khoán vẫn giữ được sự ổn định. Các nhà đầu tư hiện đang đặt kỳ vọng lớn vào lệnh ngừng bắn vừa được công bố. Tin tức này đã khiến giá dầu lao dốc hơn 15% xuống mức khoảng 92 USD/thùng.

Các nhân viên kinh tế của Fed cũng đưa ra những dự báo thận trọng. Họ cho rằng rủi ro tăng trưởng kinh tế và việc làm sẽ yếu hơn, trong khi lạm phát có thể cao hơn so với dự báo hồi tháng 1. Ngoài yếu tố chiến sự, các thay đổi trong chính sách của chính phủ và việc áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cũng là những biến số mới đang được theo dõi chặt chẽ.

Hiện tại, Fed vẫn giữ thái độ chờ đợi. Họ chưa có ý định thay đổi lãi suất cho đến khi xác định rõ rủi ro nào lớn hơn: Lạm phát bùng phát hay thị trường việc làm suy yếu.

Theo Reuters