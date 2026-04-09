Israel tới tấp không kích Lebanon, Iran lại đóng cửa eo biển Hormuz

Theo dịch vụ theo dõi tàu biển MarineTraffic, vẫn có hai tàu chở dầu đi qua khu vực này — tuyến hàng hải chiếm khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu. Hai tàu đó là NJ Earth (thuộc sở hữu Hy Lạp) và Daytona Beach (treo cờ Liberia), cũng là những tàu đầu tiên đi qua eo biển kể từ khi lệnh ngừng bắn tạm thời giữa Mỹ và Iran được công bố.

Việc đóng cửa eo biển diễn ra trong bối cảnh Lực lượng Phòng vệ Israel tiến hành không kích Lebanon cùng ngày, khiến hàng trăm người bị thương, theo Bộ Y tế nước này.

Iran đóng cửa eo biển Hormuz vào thứ Tư sau khi quân đội Israel tiến hành hàng loạt cuộc tấn công tại Lebanon nhằm vào lực lượng Hezbollah.

Khi được hỏi về thông tin Iran đóng eo biển Hormuz từ hãng tin Fars, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho rằng điều này “không thể chấp nhận được”.

Bà cho biết Tổng thống Trump được thông báo về các tin này trước đó, đồng thời nhấn mạnh rằng những gì Iran tuyên bố công khai có thể khác với hành động thực tế. Bà cũng nói lưu lượng tàu thuyền qua eo biển trong ngày đã gia tăng.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump công bố thỏa thuận ngừng bắn với Iran, tạm dừng xung đột sau khi cảnh báo sẽ cho phép tiến hành một cuộc tấn công lớn vào Tehran nếu Iran không mở lại eo biển Hormuz.

Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi viết trên mạng xã hội X rằng: “Các điều khoản ngừng bắn giữa Iran và Mỹ rất rõ ràng: Mỹ phải lựa chọn - ngừng bắn hoặc tiếp tục chiến sự thông qua Israel, không thể có cả hai".

Ông cũng nói: “Thế giới đang chứng kiến các cuộc tấn công tàn bạo tại Lebanon. Quyết định giờ nằm trong tay Mỹ, và toàn thế giới đang theo dõi liệu họ có thực hiện cam kết hay không".

Cùng ngày, ít nhất hai đồng minh của Mỹ tại vùng Vịnh cho biết đã trở thành mục tiêu của Iran. Ả-rập Xê Út thông báo đánh chặn 9 máy bay không người lái của Iran.

Nhà Trắng nhấn mạnh rằng Lebanon không nằm trong phạm vi của thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran.

Bà Leavitt cho biết, một nhóm các nhà đàm phán Mỹ do Phó Tổng thống J.D. Vance dẫn đầu, bao gồm cả con rể của ông Trump, Jared Kushner, và đặc phái viên Trung Đông của ông, Steve Witkoff, sẽ gặp gỡ các quan chức Iran tại Islamabad, Pakistan vào thứ Bảy. Iran đã công khai đưa ra đề xuất ngừng bắn 10 điểm mà họ tuyên bố là khuôn khổ cho các cuộc đàm phán với Mỹ.

Cả hai bên có dựa trên khuôn khổ đó hay không vẫn chưa rõ ràng vì bà Leavitt cho biết Mỹ đã bác bỏ đề xuất 10 điểm ban đầu của Iran. Bà nói rằng Iran sau đó đã đưa ra một loạt đề xuất khác gần thời hạn chót, "hợp lý hơn và hoàn toàn khác biệt". Tổng thống Trump đã xác định rằng đề xuất sửa đổi là "cơ sở khả thi để đàm phán", bà nói. Bà Leavitt cho rằng những bình luận mà Iran đưa ra công khai khác với những gì được nói với các nhà đàm phán Mỹ.