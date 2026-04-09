Nga trao cho "gã khổng lồ" 3 quả tim sức mạnh vô song: Độ chính xác tuyệt đối, gần như không được sai sót

Ngày 7/4/2026, tại nhà máy đóng tàu Baltic (thuộc Tập đoàn USD - Nga), một cột mốc quan trọng trong lộ trình chinh phục Bắc Cực đã được thiết lập. Các chuyên gia đã hoàn tất việc lắp đặt hệ thống động cơ điện đẩy cho tàu phá băng nguyên tử Leningrad thuộc Dự án 22220. Đây không chỉ là một bước tiến về kỹ thuật mà còn là lời khẳng định cho vị thế dẫn đầu của Nga trong ngành công nghiệp đóng tàu hạt nhân toàn cầu.

Hệ thống động lực “ba trái tim”

Được ví như "ba trái tim" của con tàu, hệ thống động cơ điện đẩy là thành phần cốt lõi quyết định khả năng vận hành của Leningrad. Việc lắp đặt các thiết bị khổng lồ này đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối và quy trình kỹ thuật nghiêm ngặt.

Theo thông tin từ nhà máy đóng tàu, ba động cơ này đã được đưa vào đúng vị trí thiết kế: hai chiếc đặt ở hai bên mạn và chiếc thứ ba nằm tại trục trung tâm của tàu. Mỗi động cơ điện có trọng lượng lên tới 300 tấn và sản sinh công suất 20 megawatt. Khi kết hợp lại, chúng tạo thành một tổ hợp năng lượng khổng lồ, chuyển hóa điện năng từ các tuabin máy phát thành mô-men xoắn cơ học cực lớn để làm quay các trục chân vịt.

Hệ thống này chính là chìa khóa giúp tàu phá băng duy trì lực đẩy mạnh mẽ và khả năng cơ động linh hoạt trong những điều kiện khắc nghiệt nhất của vùng biển Bắc Cực, nơi băng giá có thể bẻ gãy bất kỳ cấu trúc thép thông thường nào.

Kỳ tích kỹ thuật và quy trình lắp đặt phức tạp

Việc đưa những khối thép nặng hàng trăm tấn vào khoang tàu là một bài toán hóc búa về hậu cần và kỹ thuật. Các kỹ sư tại nhà máy Baltic đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thầu phụ để thực hiện việc hạ đặt và cố định động cơ vào thân tàu.

Độ chính xác milimet: Do tính chất của hệ thống truyền động hạt nhân, bất kỳ sai lệch nhỏ nào trong vị trí đặt động cơ cũng có thể dẫn đến rung động lớn, làm giảm hiệu suất hoặc gây hư hại cho trục chân vịt khi vận hành ở công suất tối đa.

Tích hợp hệ thống: Sau khi cố định thành công, giai đoạn tiếp theo là kết nối "ba trái tim" này với mạng lưới điện của tàu và hệ thống điều khiển trung tâm. Đây là quá trình "thổi sức sống" vào các khối kim loại tĩnh lặng, biến chúng thành một thực thể thống nhất.

Song song với việc lắp đặt động cơ, các công nhân đóng tàu vẫn đang khẩn trương hoàn thiện phần vỏ và lắp đặt các thiết bị phụ trợ khác. Mọi quy trình đều đang bám sát tiến độ đã được phê duyệt cho dòng tàu phá băng thuộc Dự án 22220.

Tầm nhìn chiến lược trên Tuyến đường Biển Phương Bắc

Tàu phá băng Leningrad là con tàu thứ tư trong loạt tàu phá băng nguyên tử nối tiếp (sau các tàu Arktika, Sibir và Ural) thuộc Dự án 22220. Đây là những con tàu phá băng lớn nhất và mạnh nhất thế giới hiện nay, được thiết kế để đảm bảo hoạt động hàng hải quanh năm tại khu vực phía Tây Bắc Cực.

Với khả năng phá lớp băng dày đến 3 mét, Leningrad đóng vai trò thiết yếu trong việc hộ tống các đoàn tàu vận tải đi qua Tuyến đường Biển Phương Bắc (NSR). Thiết kế mớn nước kép độc đáo cho phép tàu không chỉ hoạt động hiệu quả ở vùng biển sâu mà còn có thể tiến sâu vào cửa các con sông tại Siberia, tạo nên một mạng lưới giao thông vận tải thông suốt giữa đất liền và đại dương.

Sự kiện lắp đặt thành công hệ thống động cơ điện đẩy cho tàu Leningrad đánh dấu một chương mới trong lịch sử đóng tàu hiện đại. Với "ba trái tim" đầy uy lực, gã khổng lồ nguyên tử này đang dần hoàn thiện để sẵn sàng đương đầu với những thử thách khắc nghiệt nhất của thiên nhiên. Đây là minh chứng rõ nét cho sự kết hợp giữa tinh hoa kỹ thuật truyền thống và công nghệ hạt nhân tiên tiến, đưa viễn cảnh về một Bắc Cực được khai phá toàn diện trở nên gần hơn bao giờ hết.