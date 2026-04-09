Giải mã khu đất 'đầu rồng' ở Seoul, nơi gia tộc Samsung xây 5 dinh thự sát nhau tạo ra ‘lãnh địa riêng’

Giữa lòng thủ đô Seoul, quận Yongsan từ lâu đã được xem là “địa chỉ vàng” của giới siêu giàu Hàn Quốc. Theo thống kê của Chaebul, hồi năm 2020, gần 1/5 trong số 243 người giàu nhất nước này, tức khoảng 48 cá nhân sở hữu khối tài sản trên 100 tỷ won (khoảng 88 triệu USD), lựa chọn sinh sống tại hai khu vực Hannam-dong và Itaewon thuộc quận này.

Danh sách cư dân tại đây quy tụ hàng loạt tên tuổi lớn của giới tài phiệt Hàn Quốc, từ CEO AmorePacific Suh Kyung-bae, Chủ tịch Hyundai Motor Chung Mong-koo, Chủ tịch SK Group Chey Tae-won cho đến cố Chủ tịch LG Koo Bon-moo. Tuy nhiên, nổi bật hơn cả vẫn là gia tộc Samsung - một trong những gia đình quyền lực nhất châu Á - với sự hiện diện dày đặc tại khu vực này.

Gia đình cố Chủ tịch Lee Kun-hee gần như đã tạo dựng một “lãnh địa riêng” tại Yongsan. Ông cùng vợ là bà Hong Ra-hee và hai con gái Lee Boo-jin, Lee Seo-hyun sinh sống tại Itaewon, trong khi em gái ông là Lee Myung-hee cùng hai người con Chung Yong-jin và Chung Yoo-kyung lại chọn Hannam-dong. Riêng Phó Chủ tịch Lee Jae-yong sở hữu một dinh thự riêng biệt cũng trong khu vực này.

Các bất động sản của gia đình Samsung tại đây đều thuộc hàng xa xỉ bậc nhất Hàn Quốc. Biệt thự của vợ chồng Lee Kun-hee từng được định giá tới 19,51 triệu USD, được cho là đắt đỏ nhất cả nước. Những căn nhà này được thiết kế với tiêu chuẩn an ninh cao, sử dụng kính chống đạn dày tới 10cm, tường bao kiên cố và hệ thống bảo vệ nghiêm ngặt. Thậm chí, khu vực gồm bốn biệt thự của các thành viên trong gia đình còn được bao quanh bởi một hàng rào riêng biệt.

Việc các tài phiệt hàng đầu đồng loạt chọn Yongsan không phải là ngẫu nhiên. Hannam-dong sở hữu vị trí đắc địa khi vừa nhìn ra sông Hàn, vừa tựa lưng vào núi Namsan - được xem là thế đất “đầu rồng” trong phong thủy, biểu tượng cho sự thịnh vượng và quyền lực. Trong khi đó, Itaewon, nằm kề bên, được ví như phần “mũi” và “lưỡi” của rồng, giúp tránh thế trực diện với dòng sông, tạo nên sự cân bằng và ổn định.

Chính những yếu tố này được cho là lý do khiến gia đình Samsung quyết định rời Hannam-dong - nơi họ từng gắn bó suốt hàng chục năm - để chuyển sang Itaewon, xây dựng nên một “thủ phủ” riêng giữa trung tâm Seoul, nơi hội tụ quyền lực, tài sản và cả những tính toán chiến lược lâu dài.

Được biết, không chỉ là nơi tập trung giới siêu giàu, quận Yongsan còn được xem là một trong những khu vực có vị trí chiến lược và giá trị bậc nhất tại Seoul. Nằm ở trung tâm thủ đô, nơi đây đóng vai trò như điểm giao thoa giữa các khu tài chính, hành chính và văn hóa, kết nối trực tiếp với những quận sầm uất như Gangnam hay Jongno.

Điểm đặc biệt của khu vực này không chỉ nằm ở vị trí địa lý mà còn ở sự pha trộn giữa truyền thống và hiện đại. Một mặt, Yongsan sở hữu những khu dân cư cao cấp, biệt lập với hệ thống an ninh nghiêm ngặt, đáp ứng nhu cầu riêng tư tuyệt đối của giới tài phiệt. Mặt khác, khu vực này cũng gần kề các trung tâm thương mại, đại sứ quán và các không gian văn hóa quốc tế.