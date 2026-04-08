Phát hiện gói mì được sản xuất năm 1994 trong mộ cổ hơn 2.000 tuổi, chuyên gia ngay lập tức gọi cảnh sát

Theo Chi Chi | 08-04-2026 - 23:46 PM | Tài chính quốc tế

Đây là một vụ việc gây chấn động trong giới khảo cổ Trung Quốc.

Tháng 4 năm 1994, người dân tại huyện Sa Dương, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc phát hiện một hố sâu bất thường đường kính hơn 1 mét giữa cánh đồng hoa cải. Nhận thấy dấu hiệu khả nghi, lực lượng chức năng và các nhà khảo cổ đã lập tức có mặt. Tại hiện trường, đường hầm sâu hơn 5 mét dẫn thẳng vào ngôi mộ cổ Quách Gia Cương số 1.

Trong bóng tối của hầm mộ lầy lội, vật thể đầu tiên đập vào mắt các chuyên gia là một vỏ gói mì ăn liền màu đỏ còn khá mới. Khi kiểm tra ngày sản xuất ghi trên bao bì là năm 1994, một chuyên gia đã phải thốt lên kinh hoàng vì biết chắc chắn kẻ trộm vừa mới rời khỏi đây. Tiến sâu vào trong, cảnh tượng tan hoang hiện ra: quan tài bị đập phá, mảnh lụa và đồ sứ quý giá văng tung tóe khắp nơi.

Phát hiện gói mỳ được sản xuất năm 1994 trong mộ cổ hơn 2.000 tuổi, chuyên gia ngay lập tức gọi cảnh sát - Ảnh 1.

Điều khiến giới khảo cổ phẫn nộ nhất không chỉ là những cổ vật bị mất mà là sự ngược đãi tàn nhẫn đối với bộ hài cốt của một nữ quý tộc nước Sở có niên đại 2.400 năm. Nhóm trộm mộ đã lột sạch quần áo lụa, nhổ tóc và dùng dây thừng buộc vào cổ thi thể để kéo đi trên nền đất, sau đó vùi xuống một hố bùn cách ngôi mộ 30 mét.

Phát hiện gói mỳ được sản xuất năm 1994 trong mộ cổ hơn 2.000 tuổi, chuyên gia ngay lập tức gọi cảnh sát - Ảnh 2.

Đoạn dây thừng được tìm thấy dưới hố bùn

Sau 39 ngày bị vùi lấp trong bùn đen, thi thể được tìm thấy trong tình trạng đen sạm, tứ chi hư tổn nghiêm trọng và trên cổ vẫn còn thắt sợi dây thừng của bọn tội phạm. Sự tàn độc của nhóm trộm mộ nhằm lấy đi những món đồ tùy táng đã hủy hoại một "báu vật quốc gia" vô giá.

Bất chấp sự phá hoại của con người và thời gian, thi thể nữ quý tộc cao 1m62 này khiến 26 nhà khảo cổ học kinh ngạc. Dù đã trải qua hơn hai thiên niên kỷ, làn da của bà vẫn còn độ đàn hồi nhất định, các khớp tay chân vẫn có thể co duỗi. Các chuyên gia nhận định đây là một trong những thi thể cổ nhất Trung Quốc được tìm thấy ở trạng thái bảo quản tốt đến vậy. Nếu không bị bọn trộm mộ xâm hại, đây sẽ là một mẫu vật hoàn hảo cho nghiên cứu lịch sử và khoa học.

Phát hiện gói mỳ được sản xuất năm 1994 trong mộ cổ hơn 2.000 tuổi, chuyên gia ngay lập tức gọi cảnh sát - Ảnh 3.

Thi hài nữ chiến binh được tìm thấy khá nguyên vẹn

Ban chuyên án nhanh chóng xác định nhóm tội phạm gồm 23 người, cầm đầu bởi Lý Nghi Hải và Quách Thủ Bình. Với sự phối hợp chặt chẽ giữa cảnh sát và người dân, toàn bộ băng nhóm đã sa lưới. Năm 1995, tòa án đã tuyên án tử hình đối với các đối tượng cầm đầu vì hành vi trộm cắp và hủy hoại di vật văn hóa nghiêm trọng. Riêng kẻ thủ ác Lý Nghi Hải đã lẩn trốn suốt 20 năm trước khi bị bắt giữ vào năm 2017, chính thức khép lại vụ án kéo dài hơn hai thập kỷ.

Dù công lý đã được thực thi, nhưng sự hư hại của hài cốt nữ quý tộc và những cổ vật bị phá hủy vẫn để lại niềm nuối tiếc khôn nguôi cho ngành khảo cổ. Hiện nay, thi thể bà đang được bảo quản và trưng bày tại Bảo tàng thành phố Kinh Môn như một chứng tích về lịch sử và cả những thăng trầm đau đớn mà di sản này đã trải qua.

Nguồn: Sohu

Chứng khoán Mỹ xanh rực rỡ, Dow Jones tăng dựng đứng 1.300 điểm, giá dầu sụt sâu sau thoả thuận ngừng bắn Mỹ- Iran

Chứng khoán Mỹ xanh rực rỡ, Dow Jones tăng dựng đứng 1.300 điểm, giá dầu sụt sâu sau thoả thuận ngừng bắn Mỹ- Iran Nổi bật

Phát hiện hàng loạt khối thép hình trụ cao bằng tòa nhà 20 tầng, quy mô lớn nhất thế giới tại Trung Quốc, chứa thứ không màu, không mùi, đủ cho cả trăm triệu người dùng trong hơn 2 tháng

Phát hiện hàng loạt khối thép hình trụ cao bằng tòa nhà 20 tầng, quy mô lớn nhất thế giới tại Trung Quốc, chứa thứ không màu, không mùi, đủ cho cả trăm triệu người dùng trong hơn 2 tháng Nổi bật

Thảm kịch học đường ám ảnh nhất lịch sử Ấn Độ: 23 học sinh tử vong vì cơm nhiễm thuốc độc, cảnh sát lần đầu hé lộ hành trình phá án

Thảm kịch học đường ám ảnh nhất lịch sử Ấn Độ: 23 học sinh tử vong vì cơm nhiễm thuốc độc, cảnh sát lần đầu hé lộ hành trình phá án

23:23 , 08/04/2026
Vừa tuyên bố đạt thoả thuận ngừng bắn, Iran lại báo tin dữ từ eo biển Hormuz

Vừa tuyên bố đạt thoả thuận ngừng bắn, Iran lại báo tin dữ từ eo biển Hormuz

23:19 , 08/04/2026
Tổng thống Mỹ tin rằng Trung Quốc đã thúc giục Iran ngồi vào bàn đàm phán

Tổng thống Mỹ tin rằng Trung Quốc đã thúc giục Iran ngồi vào bàn đàm phán

23:00 , 08/04/2026
2 tàu chở hơn 100.000 tấn hàng đầu tiên được đi qua eo biển Hormuz ngay sau lệnh ngừng bắn

2 tàu chở hơn 100.000 tấn hàng đầu tiên được đi qua eo biển Hormuz ngay sau lệnh ngừng bắn

22:37 , 08/04/2026

