Ấn Độ không quan tâm đến quyết định của Mỹ và sẽ tiếp tục mua dầu Nga

Theo Hoàng Vân | 09-04-2026 - 07:49 AM | Tài chính quốc tế

TASS dẫn nguồn tin từ Chính phủ Ấn Độ cho biết, nước này sẽ tiếp tục mua dầu của Nga, bất kể Mỹ có gia hạn việc đình chỉ các lệnh trừng phạt chống Nga hay không.

Thời hạn miễn trừ 30 ngày đối với dầu mỏ Nga khỏi các lệnh trừng phạt của Mỹ sẽ hết hạn vào ngày 11/4.

"Mỹ đã quyết định tạm thời dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ Nga theo sáng kiến ​​riêng của họ. Họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn. Họ áp đặt giai đoạn này không phải vì lợi ích của chúng ta, mà là vì lợi ích của chính họ.

Đây là vấn đề của Chính phủ Mỹ. Dù sao đi nữa, chúng ta vẫn tiếp tục mua dầu từ Nga. Ngay cả khi lệnh trừng phạt còn hiệu lực và không có giai đoạn tạm đình chỉ trừng phạt này, chúng ta vẫn mua dầu từ Nga", một nguồn tin trong Chính phủ Ấn Độ cho biết.

"Ấn Độ cần đảm bảo an ninh năng lượng vì lợi ích của người dân. Điều này rất quan trọng đối với chúng tôi. Và chúng tôi đưa ra quyết định về việc mua dầu dựa trên tình hình toàn cầu và điều kiện thị trường", nguồn tin cho biết thêm.

Đầu tháng 3/2026, Bộ Tài chính Mỹ đã dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với việc bán dầu và các sản phẩm dầu mỏ từ Nga được vận chuyển lên tàu trước ngày 12/3.

Giấy phép chung do Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính cấp cho phép các giao dịch này cho đến ngày 11/4.

Sau cuộc tham vấn liên bộ Ngoại giao Nga-Ấn tại New Delhi mới đây, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko cho biết, Nga không loại trừ khả năng Mỹ có thể gia hạn việc đình chỉ các lệnh trừng phạt đối với việc bán dầu và các sản phẩm dầu mỏ từ Nga, nhằm ổn định thị trường năng lượng toàn cầu.

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Dự báo Fed tăng lãi suất chạm mức thấp kỷ lục sau thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran: Thị trường mong đợi gì từ các NHTW?

Dự báo Fed tăng lãi suất chạm mức thấp kỷ lục sau thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran: Thị trường mong đợi gì từ các NHTW? Nổi bật

2 tàu chở hơn 100.000 tấn hàng đầu tiên được đi qua eo biển Hormuz ngay sau lệnh ngừng bắn

2 tàu chở hơn 100.000 tấn hàng đầu tiên được đi qua eo biển Hormuz ngay sau lệnh ngừng bắn Nổi bật

Mỹ thiếu ít nhất 411.000 giáo viên nhưng 40% sinh viên mới tốt nghiệp vẫn "mắc kẹt" với những công việc tay chân, không phù hợp trình độ

Mỹ thiếu ít nhất 411.000 giáo viên nhưng 40% sinh viên mới tốt nghiệp vẫn "mắc kẹt" với những công việc tay chân, không phù hợp trình độ

07:15 , 09/04/2026
Nga trao cho "gã khổng lồ" 3 quả tim sức mạnh vô song: Độ chính xác tuyệt đối, gần như không được sai sót

Nga trao cho "gã khổng lồ" 3 quả tim sức mạnh vô song: Độ chính xác tuyệt đối, gần như không được sai sót

06:50 , 09/04/2026
Thị trường sản xuất chất bán dẫn toàn cầu 2025 đạt mức kỷ lục 320 tỷ USD, TSMC tiếp tục thống lĩnh cuộc đua chip AI với mức tăng trưởng 36%

Thị trường sản xuất chất bán dẫn toàn cầu 2025 đạt mức kỷ lục 320 tỷ USD, TSMC tiếp tục thống lĩnh cuộc đua chip AI với mức tăng trưởng 36%

06:22 , 09/04/2026
Giải mã khu đất 'đầu rồng' ở Seoul, nơi gia tộc Samsung xây 5 dinh thự sát nhau tạo ra ‘lãnh địa riêng’

Giải mã khu đất 'đầu rồng' ở Seoul, nơi gia tộc Samsung xây 5 dinh thự sát nhau tạo ra ‘lãnh địa riêng’

05:14 , 09/04/2026

