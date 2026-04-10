Tiếp cận hàng triệu người thu nhập không ổn định, không tài sản đảm bảo: Grab đang 'ăn' miếng bánh tín dụng béo bở, viết lại luật chơi ngành ngân hàng

Trong suốt nhiều thập kỷ, ngân hàng giữ vai trò trung tâm trong hệ thống tài chính, đặc biệt trong việc quyết định ai có thể tiếp cận tín dụng. Muốn tiếp cận tín dụng, người dùng buộc phải đi qua một quy trình quen thuộc: Chứng minh thu nhập, cung cấp hồ sơ tài chính, xây dựng lịch sử tín dụng và chờ đợi đánh giá rủi ro. Những ai nằm ngoài hệ thống đó gần như bị loại khỏi cánh cửa vay vốn.

Nhưng trật tự này đang thay đổi và điều đáng chú ý là sự thay đổi không đến từ một ngân hàng khác, mà từ các nền tảng công nghệ.

Khi Grab triển khai các dịch vụ cho người dùng vay trực tiếp trên ứng dụng mà không yêu cầu hồ sơ tín dụng hay chứng minh thu nhập, họ không đơn thuần mở rộng sang lĩnh vực fintech (công nghệ tài chính).

Họ đang chạm vào lõi của hệ thống ngân hàng: Quyền định danh tài chính của một cá nhân. Thay vì hỏi người dùng “bạn kiếm được bao nhiêu tiền?”, Grab đặt một câu hỏi khác: “Bạn sống và tiêu dùng như thế nào trong hệ sinh thái của chúng tôi?”.

Câu trả lời nằm trong dữ liệu. Một người có thể không có bảng lương ổn định, nhưng nếu họ gọi xe đều đặn, thanh toán thường xuyên, duy trì dòng tiền liên tục trong ứng dụng, thì với Grab, đó đã là một dạng tín hiệu tín dụng. Không cần giấy tờ, không cần lịch sử ngân hàng, nền tảng này vẫn có thể đưa ra quyết định cho vay, nhanh hơn, rẻ hơn và ở quy mô lớn hơn nhiều so với mô hình truyền thống.

Đây không chỉ là một cải tiến công nghệ. Đó là sự dịch chuyển quyền lực. Khi dữ liệu hành vi trở thành cơ sở để cấp tín dụng, vai trò độc quyền của ngân hàng bắt đầu bị xói mòn.

“MIẾNG BÁNH” BÉO BỞ

Điểm đáng chú ý là Grab không cần trở thành ngân hàng theo nghĩa truyền thống. Họ không cần thay thế toàn bộ hệ thống tài chính. Thay vào đó, họ đang làm một việc tinh vi hơn: Tách ra từng phần giá trị có lợi nhuận cao nhất và đưa chúng vào hệ sinh thái của mình.

Phần đầu tiên là nhóm khách hàng mà ngân hàng luôn muốn tiếp cận nhưng khó phục vụ, những người không có lịch sử tín dụng rõ ràng, thu nhập không ổn định, hoặc không có tài sản đảm bảo. Với ngân hàng, đây là nhóm rủi ro cao. Với Grab, đây lại là cơ hội.

Lợi thế của Grab nằm ở việc họ nhìn thấy những gì ngân hàng không thấy. Ngân hàng chỉ nhìn thấy bảng lương hoặc sao kê tài khoản. Grab nhìn thấy dòng tiền thực tế mỗi ngày: Một tài xế chạy bao nhiêu cuốc, một người dùng đặt bao nhiêu đơn hàng, họ tiêu tiền đều đặn hay không. Đó là dữ liệu “sống”, phản ánh hành vi theo thời gian thực. Khi đủ dữ liệu, Grab có thể đánh giá rủi ro theo cách riêng và từ đó mở rộng tín dụng đến những người mà ngân hàng bỏ qua.

Phần thứ hai là kiểm soát dòng tiền. Ngân hàng cho vay xong rồi chờ khách hàng trả nợ. Grab thì khác. Họ vừa là nơi tạo ra thu nhập cho người vay, vừa là nơi thu hồi nợ. Một tài xế kiếm tiền trên nền tảng, tiền chảy vào ví điện tử của nền tảng và khoản vay cũng được khấu trừ trực tiếp từ đó. Toàn bộ vòng đời của dòng tiền, từ tạo ra, lưu trữ đến thu hồi nằm trong cùng một hệ thống.

Chính cơ chế này làm giảm đáng kể rủi ro cho bên cho vay, đồng thời tăng khả năng thu hồi nợ. Đó là một lợi thế mà ngân hàng truyền thống rất khó có được.

Phần thứ ba là biên lợi nhuận. Các khoản vay trên nền tảng thường có lãi suất danh nghĩa không quá cao nếu nhìn theo tháng, nhưng khi quy đổi theo lãi suất hiệu dụng, chi phí thực có thể cao hơn đáng kể. Trong khi đó, chi phí thẩm định gần như bằng không nhờ tự động hóa và dữ liệu sẵn có. Điều này giúp mảng tài chính, đặc biệt là cho vay, trở thành một trong những nguồn lợi nhuận hấp dẫn nhất của Grab, ngay cả khi quy mô doanh thu hiện tại chưa vượt các mảng cốt lõi.

Cuối cùng, và quan trọng nhất, là dữ liệu. Ngân hàng có dữ liệu tài chính trong quá khứ. Grab có dữ liệu hành vi trong hiện tại. Sự khác biệt này tưởng nhỏ nhưng lại mang tính quyết định. Dữ liệu tài chính cho biết một người đã từng như thế nào. Dữ liệu hành vi cho thấy họ đang sống ra sao, theo thời gian thực, liên tục và chi tiết hơn rất nhiều.

CUỘC CHƠI MỚI, LUẬT CHƠI MỚI

Điều khiến câu chuyện trở nên đáng chú ý không phải là Grab đang cạnh tranh trực tiếp với ngân hàng, mà là họ đang thay đổi cách cuộc chơi vận hành.

Ngân hàng xây dựng hệ thống dựa trên hồ sơ, quy trình và kiểm soát rủi ro theo chuẩn mực truyền thống. Grab xây dựng hệ thống dựa trên dữ liệu, tốc độ và khả năng mở rộng. Một bên đánh giá quá khứ để dự đoán tương lai. Bên còn lại theo dõi hiện tại để đưa ra quyết định ngay lập tức.

Khi luật chơi thay đổi, lợi thế cũng thay đổi theo. Những gì từng là rào cản gia nhập ngành như quy trình phức tạp hay yêu cầu hồ sơ chặt chẽ lại trở thành điểm yếu trong một thế giới nơi người dùng quen với trải nghiệm “một chạm”.

Điều này không có nghĩa ngân hàng sẽ biến mất. Nhưng rõ ràng, một phần quan trọng của chuỗi giá trị tài chính đang bị “tách ra” và tái phân phối. Các nền tảng công nghệ không cần thay thế ngân hàng, họ chỉ cần chiếm lĩnh những phần sinh lợi cao nhất và để lại phần còn lại cho hệ thống truyền thống.

Nếu nhìn theo hướng đó, Grab không đơn thuần là một công ty công nghệ mở rộng sang tài chính. Họ đang tái định nghĩa cách tín dụng được phân phối trong nền kinh tế số. Và khi tín dụng, chứ không phải những cuốc xe trở thành trung tâm của mô hình kinh doanh, thì cái tên “ứng dụng gọi xe” có lẽ đã không còn đủ để mô tả chính xác họ là ai.

Dĩ nhiên, Grab không phá vỡ hệ thống ngân hàng trong một đêm. Nhưng bằng cách tận dụng dữ liệu, kiểm soát dòng tiền và xây dựng các sản phẩm tài chính gắn chặt với hành vi người dùng, họ đang âm thầm làm một việc khác: Hút dần những “miếng bánh” dù nhỏ nhưng cũng không kém phần quan trọng của hệ thống ngân hàng vào chính nền tảng của mình.