Công ty quản lý chuỗi 13.000 cửa hàng 7-Eleven tại Mỹ huỷ kế hoạch IPO

Tập đoàn Seven & i Holdings thông báo sẽ hoãn kế hoạch niêm yết công ty con quản lý chuỗi 7-Eleven SEI sang sớm nhất là năm tài chính 2027, theo Nikkei. Nguyên nhân chính là do kết quả kinh doanh kém tích cực của đơn vị này, khiến công ty mẹ Nhật Bản buộc phải lùi lại màn ra mắt vốn có thể diễn ra ngay trong năm nay.

Trước đó, Seven & i đã nhận được đề nghị thâu tóm từ “ông lớn” cửa hàng tiện lợi Canada Alimentation Couche-Tard vào mùa hè năm 2024. Một trong những chiến lược để chống lại thương vụ này và tự thúc đẩy tăng trưởng là tiến hành IPO vào nửa cuối năm 2026.

Seven & i dự kiến phân bổ tối đa 3,2 nghìn tỷ yên (khoảng 20,1 tỷ USD), một phần đến từ nguồn vốn huy động qua IPO, cho các khoản đầu tư tăng trưởng trong giai đoạn đến hết tháng 2/2031. Việc trì hoãn IPO vì thế có thể ảnh hưởng đáng kể đến chiến lược trung hạn của tập đoàn.

Giám đốc tài chính Yoshimichi Maruyama cho biết: “Dù thời điểm niêm yết bị lùi lại, chính sách chi trả cho cổ đông sẽ không thay đổi”. Ông cũng nhấn mạnh rằng theo chính sách cổ tức tăng dần, công ty sẽ nâng cổ tức thường niên thêm 10 yên trong năm tài chính này.

SEI, đơn vị được định giá khoảng 5 nghìn tỷ yên, hiện đang gặp nhiều khó khăn. Tổng doanh số hàng tháng tại toàn bộ hệ thống cửa hàng đã giảm liên tiếp 23 tháng tính đến tháng 2 (tính theo USD), chủ yếu do tác động của lạm phát. Dù doanh số thực phẩm và một số mặt hàng khác có dấu hiệu cải thiện, doanh thu từ xăng dầu vẫn suy yếu, khiến Seven & i quyết định trì hoãn IPO cho đến khi giá trị doanh nghiệp được cải thiện.

Thị trường chứng khoán từ lâu đã tỏ ra hoài nghi về kế hoạch niêm yết SEI. Tuy nhiên, ngay cả sau khi Couche-Tard rút lại đề nghị thâu tóm vào mùa hè 2025, Seven & i vẫn khẳng định sẽ triển khai IPO theo kế hoạch. Chủ tịch điều hành Junro Ito từng chia sẻ rằng việc niêm yết là cần thiết để định giá đúng SEI và sử dụng nguồn vốn thu được cho cổ đông cũng như các khoản đầu tư mới.

Về kết quả kinh doanh, Seven & i cho biết lợi nhuận ròng hợp nhất trong năm tài chính kết thúc ngày 28/2 đã tăng 69% lên 292,7 tỷ yên, chủ yếu nhờ các khoản lãi từ bán tài sản trong quá trình tái cấu trúc.

Tại thị trường nội địa, doanh thu mảng cửa hàng tiện lợi tăng 1%, nhưng lợi nhuận hoạt động giảm năm thứ hai liên tiếp do chi phí nguyên liệu tăng và chi phí bán hàng, quản lý cao hơn. Trong khi đó, mảng cửa hàng tiện lợi ở nước ngoài ghi nhận doanh thu giảm 7% xuống còn 8,55 nghìn tỷ yên, nhưng lợi nhuận lại tăng nhờ cắt giảm chi phí nhân sự và vận hành.

Tháng 9/2025, Seven & i đã bán York Holdings - đơn vị quản lý các mảng kinh doanh không cốt lõi như siêu thị và nhà hàng - cho một quỹ đầu tư Mỹ, qua đó tái định vị tập đoàn trở thành doanh nghiệp tập trung vào chuỗi cửa hàng tiện lợi.

Chủ tịch Stephen Hayes Dacus cho biết Seven & i sẽ đẩy nhanh quá trình chuyển đổi trong năm tài chính kết thúc tháng 2/2027, tập trung vào nâng cao năng lực phát triển sản phẩm cạnh tranh và củng cố chuỗi giá trị.

Dù đã triển khai nhiều biện pháp nhằm gia tăng giá trị cổ đông, bao gồm IPO và chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 2 nghìn tỷ yên, giá cổ phiếu của Seven & i hiện vẫn chỉ dao động quanh mức hơn 2.000 yên - thấp hơn mức chào mua 2.600 yên/cổ phiếu từ Couche-Tard trước đây.

Được biết SEI hiện đang vận hành khoảng hơn 13.000 cửa hàng 7-Eleven tại Bắc Mỹ, chủ yếu ở United States và Canada. Nếu tính toàn cầu, thương hiệu 7-Eleven có hơn 80.000 cửa hàng trên khắp thế giới, nhưng SEI chỉ phụ trách khu vực Bắc Mỹ - thị trường lớn và quan trọng nhất của hệ thống này.

Theo: Nikkei