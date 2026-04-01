Được Iran đề xuất cùng chia phí ‘thông hành’ 2 triệu USD qua eo biển Hormuz, nước láng giềng của Tehran nói gì?

Oman tuyên bố sẽ không thu phí 2 triệu USD đối với mỗi tàu đi qua eo biển Hormuz, tái khẳng định sự tuân thủ của nước này đối với các thỏa thuận quốc tế mà nước này đã ký kết.

Tại phiên họp ngày 8/4. Bộ trưởng Giao thông vận tải Said Al-Maawali cho biết: “Lập trường của Oman về eo biển Hormuz rất rõ ràng. Chúng tôi đã ký tất cả các thỏa thuận vận tải hàng hải quốc tế”.

“Eo biển này là một tuyến đường tự nhiên, không phải do con người can thiệp tạo ra, và do đó, theo các thỏa thuận quốc tế mà Oman đã ký kết, không thể áp đặt bất kỳ khoản phí nào”, ông nói thêm.

Ông Al-Maawali cho biết Bộ Ngoại giao Oman đang thảo luận vấn đề này và bày tỏ hy vọng về một kết quả có lợi cho các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế.

Những bình luận này được đưa ra sau khi truyền thông quốc tế dẫn lời 2 quan chức cấp cao giấu tên của Iran cho biết đề xuất này bao gồm đảm bảo rằng Iran sẽ không còn bị tấn công, chấm dứt các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Hezbollah ở Lebanon và dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt.

Đổi lại, Iran sẽ dỡ lệnh phong tỏa đối với eo biển Hormuz. Iran cũng sẽ áp đặt một khoản phí khoảng 2 triệu USD cho mỗi tàu. Tehran sẽ chia sẻ khoản phí này với Oman, quốc gia nằm bên kia eo biển. Theo kế hoạch, Iran sẽ sử dụng số tiền thu được để tái thiết cơ sở hạ tầng đã bị phá hủy bởi các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, thay vì đòi bồi thường trực tiếp.

Trước khi lệnh ngừng bắn đạt được tối 7/4, Iran đề xuất cùng Oman chia sẻ quyền giám sát eo biển. Oman vốn giữ thái độ trung lập trong cuộc xung đột và đóng vai trò trung gian hòa giải quan trọng. Đây là quốc gia duy nhất trong 6 nước vùng Vịnh từ chối ký tuyên bố chung lên án các cuộc tấn công của Iran và các lực lượng ủy nhiệm.

Eo biển Hormuz, nối liền Vịnh Ba Tư với Biển Ả Rập, “gánh” khoảng 20% lưu lượng dầu mỏ toàn cầu và từ lâu đã được coi là tuyến đường thủy quốc tế, nơi mọi người đều có thể đi qua mà không phải trả phí. Liên minh châu Âu cho rằng việc thu phí khi đi qua vùng lãnh hải là bất hợp pháp theo luật hàng hải và tàu thuyền phi quân sự nào cũng có thể tự do đi qua.

Các nhà phân tích cho rằng bất kỳ động thái nào nhằm áp dụng phí quá cảnh sẽ làm chính trị hóa eo biển và thị trường năng lượng quốc tế, đặc biệt là do vai trò quan trọng của eo biển trong việc vận chuyển dầu và khí đốt tự nhiên hóa lỏng từ các nhà sản xuất vùng Vịnh đến châu Á và châu Âu.

Việc Oman bác bỏ đề xuất này cho thấy rằng, ít nhất là hiện tại, hiện trạng quản lý việc đi lại qua eo biển Hormuz sẽ vẫn được giữ nguyên, bảo toàn một nguyên tắc quan trọng của thương mại hàng hải toàn cầu.

Theo Bne Intellinews﻿