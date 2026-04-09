Nắng nóng gay gắt, người dân Thái Lan đổ xô đến các điểm tránh nóng

Theo Cơ quan quản lý đô thị Bangkok (BMA), trong tuần đầu tiên, các trung tâm tránh nóng đã ghi nhận 30.208 lượt người đến sử dụng dịch vụ. Sang tuần thứ hai, con số này tiếp tục ở mức cao với 28.940 lượt, cho thấy nhu cầu lớn của người dân trong việc tìm kiếm không gian an toàn, mát mẻ để tránh tác động của nhiệt độ cao và chỉ số nhiệt ngày càng gia tăng.

Cố vấn của Thống đốc Bangkok kiêm Giám đốc phụ trách phát triển bền vững của BMA, ông Pornphrom Vikitsreth, cho biết kết quả khảo sát mức độ hài lòng đối với 990 người sử dụng dịch vụ cho thấy 986 người, tương đương 99,6%, đánh giá tích cực về mô hình này. Bên cạnh đó, 98,89% số người được hỏi cho biết sẵn sàng quay trở lại, qua đó phản ánh hiệu quả rõ rệt của chương trình trong việc đáp ứng nhu cầu thực tế của cộng đồng.

Hiện BMA đang vận hành 313 trung tâm tránh nóng tại các trụ sở văn phòng quận, trung tâm y tế công cộng, trung tâm thanh thiếu niên và các trường học trực thuộc. Ngoài ra, thành phố cũng đã thiết lập thêm 272 điểm hỗ trợ tránh nóng tại các công viên công cộng, công viên "15 phút" và các ngôi chùa, qua đó mở rộng độ bao phủ dịch vụ trên toàn Bangkok.

Các điểm tránh nóng được trang bị điều hòa nhiệt độ, nước uống và bộ sơ cứu cơ bản nhằm hỗ trợ người dân trong thời gian trú nhiệt tạm thời. Thời gian mở cửa có thể khác nhau tùy từng địa điểm.

Chính quyền Bangkok khuyến cáo người dân hạn chế ở ngoài trời trong các khung giờ nắng nóng gay gắt, đặc biệt là người cao tuổi, trẻ em và những người có bệnh nền - các nhóm đối tượng dễ bị ảnh hưởng bởi sốc nhiệt và các vấn đề sức khỏe liên quan đến thời tiết cực đoan.

Theo Cục Khí tượng Thái Lan, từ ngày 9 đến 14/4, thời tiết tại nước này sẽ tiếp tục duy trì trạng thái nắng nóng đến rất nóng trên diện rộng, kèm hiện tượng mù khô vào ban ngày và lượng mưa ít. Tại khu vực Bangkok và vùng phụ cận, nhiệt độ cao nhất trong những ngày tới được dự báo dao động từ 36 đến 41 độ C, trong khi nhiệt độ thấp nhất ở mức 27-29 độ C.

Giới chức khí tượng cũng cảnh báo người dân trên cả nước cần hạn chế làm việc hoặc hoạt động ngoài trời trong thời gian dài, đồng thời đề phòng dông và gió giật có thể xuất hiện cục bộ tại một số khu vực.