Iran công bố bản đồ giúp tàu thuyền tránh thủy lôi ở eo biển Hormuz

Theo các báo cáo truyền thông địa phương, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) đã công bố một bản đồ chi tiết thể hiện các tuyến đường vận chuyển thay thế ở eo biển Hormuz để tàu thuyền tránh thủy lôi.

Vòng tròn trên bản đồ được đánh dấu là "Khu vực nguy hiểm" và Hải quân IRGC yêu cầu các tàu phải phối hợp với lực lượng này khi đi qua để giảm thiểu rủi ro.

Trước đây, tàu chở dầu thường di chuyển gần bờ biển Oman - quốc gia nằm ở phía nam eo biển. Tuy nhiên, theo hướng dẫn mới, các tàu được khuyến nghị chuyển sang tuyến đường phía bắc, gần bờ biển Iran hơn.

Hiện vẫn chưa có xác nhận rõ ràng về việc eo biển Hormuz đã hoàn toàn mở cửa trở lại hay chưa. Trước đó, Iran được cho là đã hạn chế hoạt động tại tuyến đường thủy chiến lược này sau các cuộc tấn công của Israel vào Lebanon, mà Tehran cáo buộc là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ.

Sau hơn 24 giờ kể từ khi lệnh ngừng bắn được công bố, lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz vẫn ở mức thấp. Dữ liệu từ MarineTraffic hôm thứ Năm (9/4) cho thấy nhiều cụm tàu lớn vẫn neo đậu trong Vịnh Ba Tư, bao gồm hàng trăm tàu chở dầu cùng các tàu vận chuyển khí hóa lỏng LPG và LNG.

Theo dữ liệu từ hệ thống theo dõi một ngày trước đó, hơn 400 tàu chở dầu, 34 tàu chở khí hóa lỏng LPG và 19 tàu chở khí hóa lỏng LNG vẫn còn ở trong khu vực.

Theo Lloyd's List , trước xung đột, trung bình mỗi ngày có 107 tàu chở hàng đi qua eo biển Hormuz. Các chuyên gia đã cảnh báo có thể sẽ mất một thời gian dài trước khi có thêm nhiều tàu thuyền đi qua khu vực này với số lượng lớn hơn.

Ông Simon Kaye - Giám đốc toàn cầu về tái bảo hiểm của NorthStandard, công ty cung cấp bảo hiểm trách nhiệm cho phần lớn đội tàu vận tải biển trên thế giới, nhận định: "Đây là tình huống cần theo dõi thận trọng. Không thể có chuyện các tàu đồng loạt quay lại ngay lập tức. Mỗi tàu cần được cấp phép riêng trước khi đi qua khu vực này".