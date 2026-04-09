Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Iran công bố bản đồ giúp tàu thuyền tránh thủy lôi ở eo biển Hormuz

Theo Quỳnh Như | 09-04-2026 - 20:51 PM | Tài chính quốc tế

Iran đã ban hành các hướng dẫn hàng hải mới, bao gồm bản đồ chỉ dẫn những tuyến vận chuyển thay thế tại eo biển Hormuz, nhằm giúp tàu thuyền tránh nguy cơ từ thủy lôi trong bối cảnh căng thẳng khu vực vẫn chưa hạ nhiệt.

Theo các báo cáo truyền thông địa phương, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) đã công bố một bản đồ chi tiết thể hiện các tuyến đường vận chuyển thay thế ở eo biển Hormuz để tàu thuyền tránh thủy lôi.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran công bố các tuyến đường thay thế qua eo biển Hormuz. Ảnh: Al Jazeera

Vòng tròn trên bản đồ được đánh dấu là "Khu vực nguy hiểm" và Hải quân IRGC yêu cầu các tàu phải phối hợp với lực lượng này khi đi qua để giảm thiểu rủi ro.

Trước đây, tàu chở dầu thường di chuyển gần bờ biển Oman - quốc gia nằm ở phía nam eo biển. Tuy nhiên, theo hướng dẫn mới, các tàu được khuyến nghị chuyển sang tuyến đường phía bắc, gần bờ biển Iran hơn.

Hiện vẫn chưa có xác nhận rõ ràng về việc eo biển Hormuz đã hoàn toàn mở cửa trở lại hay chưa. Trước đó, Iran được cho là đã hạn chế hoạt động tại tuyến đường thủy chiến lược này sau các cuộc tấn công của Israel vào Lebanon, mà Tehran cáo buộc là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ.

Sau hơn 24 giờ ngừng bắn, lưu lượng giao thông qua eo biển Hormuz rất thấp

Sau hơn 24 giờ kể từ khi lệnh ngừng bắn được công bố, lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz vẫn ở mức thấp. Dữ liệu từ MarineTraffic hôm thứ Năm (9/4) cho thấy nhiều cụm tàu lớn vẫn neo đậu trong Vịnh Ba Tư, bao gồm hàng trăm tàu chở dầu cùng các tàu vận chuyển khí hóa lỏng LPG và LNG.

Theo dữ liệu từ hệ thống theo dõi một ngày trước đó, hơn 400 tàu chở dầu, 34 tàu chở khí hóa lỏng LPG và 19 tàu chở khí hóa lỏng LNG vẫn còn ở trong khu vực.

Theo Lloyd's List , trước xung đột, trung bình mỗi ngày có 107 tàu chở hàng đi qua eo biển Hormuz. Các chuyên gia đã cảnh báo có thể sẽ mất một thời gian dài trước khi có thêm nhiều tàu thuyền đi qua khu vực này với số lượng lớn hơn.

Ông Simon Kaye - Giám đốc toàn cầu về tái bảo hiểm của NorthStandard, công ty cung cấp bảo hiểm trách nhiệm cho phần lớn đội tàu vận tải biển trên thế giới, nhận định: "Đây là tình huống cần theo dõi thận trọng. Không thể có chuyện các tàu đồng loạt quay lại ngay lập tức. Mỗi tàu cần được cấp phép riêng trước khi đi qua khu vực này".

tienphong.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mỹ bắt đầu "hái quả ngọt" từ cuộc chiến ở Iran: Xuất khẩu dầu thô vọt lên mức kỷ lục

Mỹ bắt đầu "hái quả ngọt" từ cuộc chiến ở Iran: Xuất khẩu dầu thô vọt lên mức kỷ lục Nổi bật

Phát minh như phim viễn tưởng của Trung Quốc sắp thành thật: Bê hàng nghìn tấm gương xếp lớp trên núi cao 4.500m, tạo điện xuyên đêm cho triệu gia đình, tiết kiệm 216.900 tấn than, giảm 652.300 tấn CO2

Phát minh như phim viễn tưởng của Trung Quốc sắp thành thật: Bê hàng nghìn tấm gương xếp lớp trên núi cao 4.500m, tạo điện xuyên đêm cho triệu gia đình, tiết kiệm 216.900 tấn than, giảm 652.300 tấn CO2 Nổi bật

Cảnh tượng chưa từng thấy ở Ấn Độ: Khắp đường phố "xuyên không" về thời đồ đá, người dân phải dùng nguyên liệu thô sơ nhất để nấu ăn

Cảnh tượng chưa từng thấy ở Ấn Độ: Khắp đường phố "xuyên không" về thời đồ đá, người dân phải dùng nguyên liệu thô sơ nhất để nấu ăn

20:36 , 09/04/2026
Iran nêu điều kiện tiên quyết để mở lại eo biển Hormuz

Iran nêu điều kiện tiên quyết để mở lại eo biển Hormuz

20:27 , 09/04/2026
Mỹ, Iran chuẩn bị đàm phán trực tiếp

Mỹ, Iran chuẩn bị đàm phán trực tiếp

19:57 , 09/04/2026
Siêu dự án lớn nhất Đông Nam Á chính thức vận hành tại Lào: Trung Quốc đóng vai trò then chốt

Siêu dự án lớn nhất Đông Nam Á chính thức vận hành tại Lào: Trung Quốc đóng vai trò then chốt

19:28 , 09/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên