Bị tàu hải quân một nước G7 bám đuôi, Nga điều ngay tàu chiến nặng gần 3.700 tấn hộ tống 2 tàu chở dầu bị trừng phạt qua vùng biển châu Âu, thách thức mọi lời đe dọa

Thứ Tư (8/4), tàu khu trục Admiral Grigorovich của Nga, đã hộ tống 2 tàu thuộc hạm đội bóng tối qua eo biển Anh (Manche) trong khi một tàu hải quân Anh theo sau.

Tờ Telegraph (Anh) đưa tin tàu Admiral Grigorovich đã di chuyển giữa 2 tàu chở dầu mang tên Universal và Enigma dài 600 feet (183 mét) lúc 9 giờ hơn sáng 8/4 khi chúng đang hướng về phía tây đến Plymouth (Anh). Admiral Grigorovich là một tàu chiến trọng tải 3.620 tấn được trang bị tên lửa chống hạm, tên lửa hành trình và tên lửa phòng không.

Tờ báo đưa tin đã quan sát thấy đoàn tàu của Nga di chuyển dọc theo bờ biển phía nam, trong khi tàu RFA Tideforce thuộc Hải quân Hoàng gia Anh bám sát phía sau.

Theo thông tin, tàu Universal đã rời cảng Vysotsk (Nga) vào ngày 18/1. Tháng 9/2025, tàu này bị cấm hoạt động trong vùng biển của Anh vì hỗ trợ cho hoạt động xuất khẩu dầu của Nga.

Trong khi đó, tàu Enigma mang cờ Cameroon đang trên đường đến Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi rời cảng Primorsk (Nga) ngày 29/3. Tàu này cũng bị Anh đưa vào danh sách trừng phạt vào tháng 5/2025.

Tờ Telegraph cũng xác định 2 tàu chở dầu khác của Nga bị trừng phạt là Desert Kite (mang cờ Gambia) và tàu Kousai (mang cờ Sierra Leone) đang di chuyển qua eo biển Manche theo hướng ngược lại sau khi đi vào từ tối thứ Ba (7/4).

Tháng trước, Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố quân đội Anh có thể sẽ đột kích các tàu chở dầu thuộc hạm đội bóng tối của Nga nếu chúng đi qua vùng biển nước này. Tuy nhiên, đến nay, quốc gia thuộc G7 này vẫn chưa bắt giữ bất kỳ tàu nào của Nga.

Ngày 30/3, một nhóm gồm 8 tàu chở dầu của Nga bị cấm hoạt động đã đi qua eo biển Manche mà không gặp trở ngại nào. Tháng trước, Anh đã cho phép một trong những tàu thuộc hạm đội ngầm chở dầu đến Cuba đi qua eo biển Manche. Con tàu này được một tàu chiến Nga hộ tống và Hải quân Anh theo dõi suốt 48 giờ khi di chuyển trong vùng biển của Anh.

Theo các nhà phân tích, kể từ tháng 1, hơn 300 tàu thuộc hạm đội bóng tối của Nga đã đi qua vùng biển của Anh.

Các chuyên gia hàng hải cho rằng việc bắt giữ toàn bộ tàu bóng tối sẽ là điều không khả thi đối với Anh. Các nhà chức trách sẽ phải huy động nguồn lực lớn, bao gồm binh lính từ Thủy quân lục chiến Hoàng gia hoặc lực lượng đặc nhiệm hải quân tinh nhuệ (Special Boat Service), cũng như các đội ngũ thực thi pháp luật. Ngoài ra, sức chứa của các bến cảng tại Anh cũng không đủ chỗ neo đậu cho các tàu bị bắt giữ.