Video: Biển lửa nuốt trọn kho giấy vệ sinh khổng lồ ở California

Cháy kho giấy vệ sinh phục vụ 50 triệu người ở California.

Ngọn lửa dữ dội phá hủy hoàn toàn kho chứa giấy vệ sinh vào ngày 8/4, tại nhà kho do tập đoàn hàng tiêu dùng Kimberly-Clark thuê ở Ontario, California. Theo Fox 11 Los Angeles, khoảng 20 nhân viên có mặt trong tòa nhà lúc xảy ra cháy, không có ai bị thương.

Nhà phân tích cấp cao Diana Gomes của Bloomberg Intelligence (dẫn lại bởi tạp chí Insurance Journal) cho rằng vụ cháy “có nguy cơ gây thiếu hụt nguồn cung tại Bờ Tây, ảnh hưởng đến hơn 3% doanh số” của Kimberly-Clark tại Mỹ, đồng thời có thể làm tăng chi phí vận chuyển.

Phó chỉ huy cứu hỏa Mike Wedell của Sở Cứu hỏa Ontario cho biết kho này chứa các sản phẩm giấy, dù không nêu chi tiết cụ thể. Kimberly-Clark (trụ sở tại Irving, Texas) sở hữu các thương hiệu như giấy vệ sinh Cottonelle, khăn giấy Kleenex, khăn giấy Viva và tã Huggies.

Chamel Abdulkarim, 29 tuổi, cư dân Highland, California, bị buộc nhiều tội danh liên quan đến phóng hỏa và hiện bị giam giữ không được tại ngoại tại nhà tù của cảnh sát hạt San Bernardino.

Trong thông cáo đăng trên nền tảng X, cơ quan chức năng cho biết Abdulkarim là nhân viên của NFI Industries – một công ty hậu cần bên thứ ba phục vụ cho Kimberly-Clark.

Kimberly-Clark cho biết cơ sở này do NFI Industries vận hành và vụ cháy không ảnh hưởng đến thiết bị sản xuất của họ. Công ty cũng cho biết đã tổ chức đội phản ứng nhằm giảm thiểu tác động đến người tiêu dùng.

“Mạng lưới chuỗi cung ứng của Kimberly-Clark được thiết kế để duy trì hoạt động trong các tình huống gián đoạn, và các biện pháp giảm thiểu đã được triển khai" công ty cho biết.

Theo lực lượng cứu hỏa, các đơn vị đầu tiên đến hiện trường lúc 0:36 sáng phát hiện đám cháy đã bùng phát mạnh tại nhà kho bê tông rộng 1,2 triệu foot vuông (khoảng 11.483 mét vuông)

Ban đầu, lính cứu hỏa cố gắng dập lửa từ bên trong nhưng phải rút lui do nhiệt độ quá cao. Sau đó, họ chuyển sang dập lửa từ bên ngoài bằng các vòi phun lưu lượng lớn.

Tổng cộng có 175 lính cứu hỏa, 20 xe chữa cháy, 15 xe thang, 17 chỉ huy và nhiều điều tra viên được huy động. Đám cháy được khống chế vào lúc 7h46 sáng, tuy nhiên người dân – đặc biệt là trẻ em và người cao tuổi ở các khu vực lân cận được khuyến cáo ở trong nhà do lượng tro bụi lớn trong không khí.