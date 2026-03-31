Kho dầu Israel trúng mảnh vỡ tên lửa, bốc cháy dữ dội

Hồng Duy | 31-03-2026 - 10:40 AM | Tài chính quốc tế

Theo Reuters, một tòa nhà công nghiệp và một bồn nhiên liệu tại Nhà máy Lọc dầu Israel (Oil Refineries) ở thành phố Haifa, miền bắc Israel, đã bị trúng mảnh vỡ từ một tên lửa bị đánh chặn.

Hiện chưa rõ tên lửa này được phóng từ Iran hay từ lực lượng Hezbollah được Iran hậu thuẫn tại Lebanon, khi cả hai bên đều tiến hành các cuộc tấn công cùng thời điểm.

Lực lượng cứu hỏa cho biết một bể chứa xăng trong khuôn viên nhà máy đã bị trúng đòn trực tiếp, khiến khói dày bốc lên từ mái của một công trình lân cận.

“Vụ việc đã được kiểm soát hoàn toàn. Không có thương vong, không có nguy cơ gây nguy hiểm cho cộng đồng”, Chỉ huy cứu hỏa Eitan Rifa cho biết.

Bộ trưởng Năng lượng Israel Eli Cohen khẳng định các cơ sở sản xuất không bị hư hại và nguồn cung nhiên liệu sẽ không bị ảnh hưởng.

Nhà máy lọc dầu này, còn được gọi là Bazan và nằm gần căn cứ chính của hải quân Israel, từng bị thiệt hại trong một cuộc tấn công tên lửa của Iran hôm 20/3.

Trong một cuộc xung đột trước đó vào tháng 6 năm ngoái, các cơ sở lọc dầu của Bazan đã phải ngừng hoạt động sau khi một nhà máy điện cung cấp hơi nước và điện bị hư hại nghiêm trọng trong một cuộc tấn công do Iran thực hiện.

Tham khảo: Reuters﻿

Tây Ban Nha đóng không phận với máy bay Mỹ đánh Iran, Anh không muốn sa lầy

Hồng Duy

Nhịp sống Thị trường

Tổng thống Trump cân nhắc chấm dứt chiến sự tại Iran ngay cả khi Eo biển Hormuz chưa được mở cửa

Chủ tịch Jerome Powell lên tiếng, 'đập tan' kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tây Ban Nha đóng không phận với máy bay Mỹ đánh Iran, Anh không muốn sa lầy

NYP: Máy bay Mỹ vỡ đôi sau đòn của Iran – TT Trump nhắm thẳng "1 thứ hiếm", hé mở cuộc đột kích nguy hiểm nhất lịch sử

Bài học Honda: Từ đỉnh cao doanh số 1,6 triệu xe xuống còn 640.000 chiếc, phải đặt cược vào di sản 60 năm trước

Sự cố mất truy cập kéo dài 12 giờ của 1 chatbot phơi bày mức độ phụ thuộc nghiêm trọng của con người vào AI

