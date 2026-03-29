Iran tung đòn trả đũa dữ dội, xuyên thủng lưới phòng không của Israel

Theo Minh Hạnh | 29-03-2026 - 10:27 AM | Tài chính quốc tế

Iran phát động đợt tấn công trả đũa mới nhất nhằm vào Israel, buộc Israel phải “trả giá đắt” vì không kích các mục tiêu quan trọng ở Iran, trong đó có địa điểm hạt nhân.

Israel đã thừa nhận ít nhất sáu vụ tấn công trúng đích ở Tel Aviv, Givatayim và Ramat Gan sau khi một số tên lửa, được cho là mang đầu đạn chùm, xuyên thủng hệ thống phòng không của nước này vào tối 27/3.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết, các nhân viên tìm kiếm cứu nạn đang hoạt động tại các địa điểm bị tấn công ở miền trung nước này. IDF cũng kêu gọi người dân tránh tụ tập tại hiện trường hoặc ghi hình các vụ đánh chặn.

Các video được một số nguồn tin thân Iran chia sẻ trực tuyến cho thấy, hệ thống Vòm Sắt của Israel không thể đánh chặn một số tên lửa Iran. (Nguồn: RT)

Trước đó, Tehran cáo buộc Israel tấn công hai nhà máy thép lớn của Iran, một nhà máy điện và các địa điểm hạt nhân dân sự, cùng các cơ sở hạ tầng khác.

Các cuộc tấn công được cho là phối hợp với Mỹ, bất chấp lời hứa của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tạm dừng các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran xác nhận, nhà máy điện hạt nhân Bushehr của nước này đã bị trúng tên lửa vào khoảng 23h40 ngày 27/3, đánh dấu vụ tấn công thứ ba được báo cáo nhằm vào nhà máy. Không có thương vong, thiệt hại vật chất hoặc gián đoạn kỹ thuật nào được báo cáo.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cũng khẳng định không có mối đe dọa phóng xạ nào, sau các cuộc tấn công bị nghi ngờ do Israel thực hiện nhằm vào nhiều cơ sở liên quan đến chương trình hạt nhân dân sự của Iran và các nhà máy sử dụng đồng vị phóng xạ trong quy trình sản xuất.

“Chúng tôi đã được Iran thông báo rằng nhà máy sản xuất nước nặng tại Khondab đã bị tấn công hôm nay”, IAEA cho biết trong một tuyên bố.

“Cùng ngày, Iran báo cáo rằng một cơ sở công nghiệp khác - nhà máy sản xuất thép Khuzestan, nơi sử dụng các nguồn phóng xạ Co-60 và Cs-137 để đo lường - cũng bị tấn công nhưng không có sự phát tán phóng xạ ra ngoài khu vực”, cơ quan này nói thêm.

Trong một tuyên bố riêng biệt trước đó cùng ngày, IAEA cho biết “đã được Iran thông báo rằng cơ sở sản xuất Shahid Rezayee Nejad Yellow Cake ở tỉnh Yazd đã bị tấn công hôm nay; không có sự gia tăng mức độ phóng xạ ngoài khu vực nào được báo cáo”.

