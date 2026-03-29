Iran 'bật đèn xanh' cho phép các tàu viện trợ đi qua eo biển Hormuz

Theo ông Ali Bahreini, quyết định này được đưa ra phù hợp với các nguyên tắc của luật nhân đạo, đồng thời nhằm đáp lại đề nghị từ Liên Hợp Quốc. Iran sẽ tạo điều kiện và đẩy nhanh quá trình vận chuyển các lô hàng nhân đạo qua tuyến hàng hải chiến lược này.

"Biện pháp này phản ánh cam kết liên tục của Iran trong việc hỗ trợ các nỗ lực nhân đạo và đảm bảo viện trợ thiết yếu đến được với những người cần mà không bị chậm trễ", ông Bahreini cho biết trong một bài đăng trên X.

Đại sứ kiêm đại diện thường trực của Iran tại Văn phòng Liên hợp quốc ở Geneva, ông Ali Bahreini.

Ông Ali Bahreini nhấn mạnh rằng, các thỏa thuận vận hành để thực hiện biện pháp này sẽ được hoàn thiện vào thời điểm thích hợp, trên cơ sở phối hợp với Liên Hợp Quốc.

Iran tái khẳng định sẽ tiếp tục duy trì và bảo vệ an ninh, ổn định tại eo biển Hormuz, đồng thời đảm bảo quyền đi lại cho các quốc gia "không thù địch".

Trước đó, Liên Hợp Quốc đã công bố thành lập một lực lượng đặc nhiệm để giải quyết những tác động dây chuyền của xung đột liên quan Iran đối với hoạt động phân phối viện trợ.

Ngày 23/3, Bộ Ngoại giao Iran đã tái khẳng định cam kết đối với tự do hàng hải, song nhấn mạnh yêu cầu tôn trọng chủ quyền của nước này tại eo biển Hormuz. Tehran cho biết, trong quá trình thực thi quyền tự vệ, họ đã nhắm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ trong khu vực, đồng thời áp dụng nhiều biện pháp nhằm ngăn các bên bị coi là gây hấn lợi dụng tuyến đường này cho mục đích quân sự.