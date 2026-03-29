Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Iran 'bật đèn xanh' cho phép các tàu viện trợ đi qua eo biển Hormuz

Theo Quỳnh Như | 29-03-2026 - 10:01 AM | Tài chính quốc tế

Đại sứ kiêm đại diện thường trực của Iran tại Văn phòng Liên Hợp Quốc ở Geneva, ông Ali Bahreini, cho biết, Iran đồng ý cho phép các tàu chở hàng viện trợ đi qua eo biển Hormuz một cách an toàn.

Theo ông Ali Bahreini, quyết định này được đưa ra phù hợp với các nguyên tắc của luật nhân đạo, đồng thời nhằm đáp lại đề nghị từ Liên Hợp Quốc. Iran sẽ tạo điều kiện và đẩy nhanh quá trình vận chuyển các lô hàng nhân đạo qua tuyến hàng hải chiến lược này.

Vị quan chức này nhấn mạnh, bước đi này phản ánh cam kết liên tục của Iran trong việc hỗ trợ các nỗ lực nhân đạo, bảo đảm viện trợ thiết yếu được tiếp cận nhanh chóng và không bị gián đoạn.

"Biện pháp này phản ánh cam kết liên tục của Iran trong việc hỗ trợ các nỗ lực nhân đạo và đảm bảo viện trợ thiết yếu đến được với những người cần mà không bị chậm trễ", ông Bahreini cho biết trong một bài đăng trên X.

Đại sứ kiêm đại diện thường trực của Iran tại Văn phòng Liên hợp quốc ở Geneva, ông Ali Bahreini.

Ông Ali Bahreini nhấn mạnh rằng, các thỏa thuận vận hành để thực hiện biện pháp này sẽ được hoàn thiện vào thời điểm thích hợp, trên cơ sở phối hợp với Liên Hợp Quốc.

Iran tái khẳng định sẽ tiếp tục duy trì và bảo vệ an ninh, ổn định tại eo biển Hormuz, đồng thời đảm bảo quyền đi lại cho các quốc gia "không thù địch".

Trước đó, Liên Hợp Quốc đã công bố thành lập một lực lượng đặc nhiệm để giải quyết những tác động dây chuyền của xung đột liên quan Iran đối với hoạt động phân phối viện trợ.

Ngày 23/3, Bộ Ngoại giao Iran đã tái khẳng định cam kết đối với tự do hàng hải, song nhấn mạnh yêu cầu tôn trọng chủ quyền của nước này tại eo biển Hormuz. Tehran cho biết, trong quá trình thực thi quyền tự vệ, họ đã nhắm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ trong khu vực, đồng thời áp dụng nhiều biện pháp nhằm ngăn các bên bị coi là gây hấn lợi dụng tuyến đường này cho mục đích quân sự.

Tuyên bố cũng nêu rõ, Iran đã hạn chế hoạt động của các tàu thuyền có liên quan đến các bên thù địch, song song với việc triển khai những biện pháp phòng ngừa nhằm giảm thiểu rủi ro cho tàu thuyền và thủy thủ hoạt động tại Vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz và biển Oman.

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên