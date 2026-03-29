Trung Quốc: Mở cuộn dây cáp điện thấy tiền thật: 'Chiêu độc' khiến giới làm hàng giả phải tránh xa

Theo trang Baijiahao, đằng sau việc này là một chiến lược chống làm giả tinh vi và khéo léo. Mấu chốt nằm ở những khác biệt nhỏ trên tờ tiền. Bạn không chỉ tìm thấy tờ tiền 1 CNY; quan trọng hơn, có một dãy chữ và số ở góc dưới bên trái mặt sau của tờ tiền, đây là số sê-ri, giống như một “thẻ căn cước” duy nhất cho tờ 1 CNY này.

Trong quá trình sản xuất dây cáp điện, các nhà sản xuất Trung Quốc đã tỉ mỉ liên kết số sê-ri này với mã chống làm giả của dây điện và nhập cả hai dãy số vào cơ sở dữ liệu sản phẩm chính hãng.

Sau khi mua dây cáp điện, người tiêu dùng tại Trung Quốc có thể dễ dàng xác minh sản phẩm thật-giả bằng một thao tác kiểm tra đơn giản. Nếu kết quả tra cứu hiển thị "Hoàn toàn trùng khớp, xác nhận sản phẩm chính hãng", thì sản phẩm dây cáp điện đó đủ tiêu chuẩn để sử dụng; nếu không khớp, hãy cẩn thận, vì rất có thể bạn đã mua phải hàng giả và nên nhanh chóng tìm cách xử lý.

Người tiêu dùng thường tìm thấy những tờ tiền 1 nhân dân tệ (CNY) hoàn toàn mới bên trong những cuộn dây cáp điện mới mua ở Trung Quốc. Ảnh: Baijiahao

Răn đe pháp lý

Rất nhiều người có thể thắc mắc, làm thế nào khi chỉ đơn giản là chèn một tờ tiền 1 CNY vào cuộn dây cáp điện lại có thể chống làm giả?

Theo trang Baijiahao, thực ra, logic đằng sau việc này không phức tạp; chìa khóa nằm ở khung hình phạt dành cho những đối tượng làm giả tiền tệ.

Điều 170 của Luật Hình sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa quy định rằng những người làm giả tiền tệ sẽ bị phạt tù có thời hạn không dưới 3 năm nhưng không quá 10 năm và phạt tiền; nếu là một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù có thời hạn không dưới 10 năm hoặc tù chung thân, bị phạt tiền hoặc tịch thu tài sản:

- Là đối tượng chính của nhóm làm tiền giả;

- Số lượng tiền giả đặc biệt lớn;

- Các trường hợp đặc biệt nghiêm trọng khác.

So với rủi ro cao của việc làm tiền giả, lợi nhuận ít ỏi từ việc sản xuất dây cáp điện giả rõ ràng không hấp dẫn đối với những đối tượng làm giả. Nếu chúng muốn làm giả dây cáp điện, thì phải tuyệt đối tránh khung hình phạt của việc làm tiền giả.

Đây là một động thái khôn ngoan của các nhà sản xuất dây cáp điện tại Trung Quốc khi sử dụng luật pháp nhà nước để chống lại hàng giả.

Vậy, liệu có đối tượng nào cố gắng chèn tiền thật vào cuộn dây cáp điện giả hay không?

Trang Baijiahao nhận định rằng việc này cũng sẽ không hiệu quả. Vì cố gắng thu gom hàng loạt tờ tiền 1 CNY để chèn vào hàng giả không chỉ tốn kém về nhân lực, hậu cần, mà còn đầy rủi ro.

Ở thời điểm hiện tại, cơ sở dữ liệu của người bán rất đầy đủ, và mỗi mã số đều tương ứng với một lô sản xuất và khu vực phân phối. Nếu một con số bị truy vấn bất thường nhiều lần, hoặc một số lượng lớn "mã số thật, dây điện giả" đột ngột xuất hiện ở một khu vực cụ thể, rất dễ xác định kẻ làm giả, và hình phạt đang chờ đợi những đối tượng này cũng sẽ rất nặng.

Những đối tượng muốn làm giả dây cáp điện thì phải tuyệt đối tránh khung hình phạt của việc làm tiền giả. Ảnh: Baijiahao

Khả năng chống giả hàng đầu

Bởi vậy, theo Baijiahao, việc chèn tờ 1 CNY vào cuộn dây cáp điện này cực kỳ đáng giá! Biên độ lợi nhuận trong ngành dây cáp điện vốn đã không cao, và việc đưa chip chống giả vào sản phẩm chắc chắn sẽ làm tăng chi phí đáng kể. Chỉ cần chèn một tờ tiền 1 CNY (tương đương 3.800 VND) hầu như không gây thêm gánh nặng nào cho nhà sản xuất, mà hiệu quả thu lại rất đáng kinh ngạc.

Khả năng chống giả của tờ 1 CNY sánh ngang chip chống giả, nhờ vào các công nghệ chống giả hàng đầu của tờ tiền, như hình chìm, in chìm và sợi bảo mật. Những công nghệ này khiến việc làm giả trở nên cực kỳ khó khăn. Trong khi đó, các tem chống hàng giả truyền thống rất dễ bị làm giả.

Quan trọng hơn, sự bất ngờ của người tiêu dùng khi tìm thấy tiền thật trong cuộn dây cáp điện sẽ là một hình thức quảng cáo mạnh mẽ cho sản phẩm chính hãng và nâng cao đáng kể uy tín của nhà sản xuất. Nó gửi một tín hiệu mạnh mẽ đến người tiêu dùng: "Nhà sản xuất dám bỏ tiền thật vào sản phẩm, thể hiện sự tự tin và không lo ngại về chất lượng sản phẩm".