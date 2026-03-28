Pakistan muốn làm trung gian hoà giải, Tổng thống Iran nêu điều kiện đàm phán

Văn phòng Thủ tướng Pakistan thuật lại thông tin từ cuộc nói chuyện giữa Thủ tướng nước này - ông Shehbaz Sharif - và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm nay 28/3. Ông Pezeshkian cho biết cần có sự tin tưởng để thúc đẩy đối thoại và hòa giải liên quan đến xung đột ở Trung Đông .

Cơ quan này nói thêm, ông Pezeshkian đã đánh giá cao các nỗ lực ngoại giao của Pakistan. Hai nhà lãnh đạo thảo luận về tình hình trong khu vực cũng như các nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột trong một cuộc điện đàm kéo dài hơn một giờ. Ông Sharif cũng thông tin cho phía Iran về các liên hệ ngoại giao của Pakistan với Mỹ và các quốc gia vùng Vịnh.

Pakistan tổ chức đàm phán với các quốc gia Trung Đông, thúc đẩy hòa giải giữa Iran và Mỹ giữa căng thẳng khu vực.

Pakistan sẽ tổ chức các cuộc đàm phán với Ả-rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập từ 29/3, trong bối cảnh Islamabad đang định vị như một địa điểm tiềm năng cho các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran về cuộc xung đột đã kéo dài một tháng .

Bốn ngoại trưởng sẽ tiến hành “các cuộc thảo luận chuyên sâu về nhiều vấn đề, bao gồm các nỗ lực giảm leo thang căng thẳng trong khu vực” trong cuộc họp kéo dài hai ngày, Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan trong khi đó cho biết cuộc họp nhằm thiết lập một cơ chế hướng tới giảm căng thẳng. “Chúng tôi sẽ thảo luận về hướng đi của các cuộc đàm phán trong căng thẳng này, cách bốn quốc gia đánh giá tình hình và những gì có thể được thực hiện”, ông nói.

Bốn quốc gia trên đã tham gia vào các nỗ lực trung gian giữa Washington và Tehran sau chiến dịch do Mỹ và Israel phát động ngày 28/2. Cả 4 nước đều dễ chịu ảnh hưởng trước các mối đe dọa đối với nguồn cung năng lượng và các tuyến thương mại.

Pakistan trước đó đã chuyển tới Tehran một đề xuất của Mỹ nhằm chấm dứt giao tranh và đề nghị đăng cai tổ chức cuộc đàm phán, trong khi các quan chức Iran cho biết các cuộc thương lượng có thể diễn ra tại Pakistan hoặc Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây cho biết các cuộc đàm phán với Iran “đang diễn ra rất tốt”, nhưng phía Tehran phủ nhận việc đang đối thoại với Washington.

Iran được cho là đang xem xét đề xuất 15 điểm của Mỹ, mặc dù một quan chức đã cho rằng kế hoạch này là “phiến diện và không công bằng”. Các yêu cầu bao gồm việc dỡ bỏ chương trình hạt nhân của Iran, hạn chế phát triển tên lửa và về cơ bản là trao quyền kiểm soát eo biển Hormuz, theo các nguồn tin và báo cáo.

Ngoại trưởng Fidan cũng phát biểu tại một hội nghị ở Istanbul hôm 28/3 rằng “hệ thống đa cực mới” của thế giới đòi hỏi phải có giải pháp bảo vệ các tuyến năng lượng và thương mại quan trọng. Ông cho biết đối thoại cấp cao của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm nhanh chóng đề ra “các bước hành động cụ thể” để chấm dứt chiến sự trước khi khu vực và kinh tế toàn cầu chịu thêm thiệt hại.