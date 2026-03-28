Tổng thống Trump tuyên bố Cuba sẽ là mục tiêu tiếp theo của Mỹ

Theo Quỳnh Chi | 28-03-2026 - 18:32 PM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 27/3 tuyên bố "Cuba là mục tiêu tiếp theo" trong bài phát biểu tại một diễn đàn đầu tư ở Miami.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AP)

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AP)

Mặc dù Tổng thống Trump không nêu rõ chính xác kế hoạch của mình đối với Cuba, ông thường xuyên nói rằng ông tin chính phủ ở La Habana đang đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng và đang trên bờ vực sụp đổ.

Chính quyền Tổng thống Trump đã mở các cuộc đàm phán với một số thành phần trong giới lãnh đạo Cuba trong những tuần gần đây. Trong khi đó, ông Trump vẫn ám chỉ rằng hành động quân sự có thể xảy ra.

"Tôi đã xây dựng một lực lượng quân sự tuyệt vời. Tôi đã nói các bạn sẽ không bao giờ phải sử dụng lực lượng này, nhưng đôi khi các bạn phải sử dụng. Và Cuba là mục tiêu tiếp theo" - ông Trump phát biểu tại diễn đàn đầu tư ở Miami hôm 27/3.

"Hãy giả vờ như tôi chưa từng nói điều đó" - ông nói thêm. Tổng thống Trump không đi sâu vào chi tiết về kế hoạch của Mỹ đối với Cuba.

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel thừa nhận rằng nước này đang đàm phán với Mỹ nhằm tránh một cuộc đối đầu quân sự tiềm tàng. Nền kinh tế Cuba đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự gián đoạn trong nhập khẩu dầu mỏ - nguồn cung nhiên liệu thiết yếu cho các nhà máy điện và giao thông vận tải.

Trước chiến dịch của Mỹ nhằm bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vào tháng 1 năm nay, Venezuela đã cung cấp phần lớn nhu cầu dầu mỏ của Cuba. Tuy nhiên, dưới áp lực từ Washington, chính phủ lâm thời của Caracas đã chấm dứt các chuyến tàu chở dầu cho La Habana.

Trước đó, cũng trong tháng 3, Tổng thống Trump đã nói rằng Cuba có thể là đối tượng của một "cuộc tiếp quản thân thiện", trước khi nói thêm: "Đó có thể không phải là một cuộc tiếp quản thân thiện".

Cuba và Mỹ xác nhận tổ chức đàm phán cấp cao

VTV.vn - Chủ tịch Cuba hôm 13/3 cho biết quan chức nước này gần đây đã tiến hành trao đổi với đại diện chính phủ Mỹ nhằm tìm kiếm giải pháp cho những bất đồng giữa hai nước.

Tàu chở 200.000 thùng dầu Nga đang đến Cuba bất ngờ dừng lại ở một quốc gia ngay gần, thêm 2 tàu chở hàng viện trợ mất liên lạc

Tàu chở 200.000 thùng dầu Nga đang đến Cuba bất ngờ dừng lại ở một quốc gia ngay gần, thêm 2 tàu chở hàng viện trợ mất liên lạc Nổi bật

Thiếu khí đốt trầm trọng, EU nhận lời cảnh báo 'lạnh người' từ Nga: Có thể ngừng bán LNG ngay lập tức

Thiếu khí đốt trầm trọng, EU nhận lời cảnh báo 'lạnh người' từ Nga: Có thể ngừng bán LNG ngay lập tức Nổi bật

Nga chuẩn bị cấm xuất khẩu xăng từ 1/4

Nga chuẩn bị cấm xuất khẩu xăng từ 1/4

18:05 , 28/03/2026
Trung Đông sau 1 tháng xung đột: Iran trở thành sợi "gân gà" với Mỹ?

16:54 , 28/03/2026
Lực lượng Houthi tham chiến ở Trung Đông, phóng tên lửa đầu tiên vào Israel

16:00 , 28/03/2026
Khoảnh khắc sét đánh thẳng vào toà nhà cao nhất thế giới: Cảnh tượng như ngày "tận thế" ở Dubai

15:21 , 28/03/2026

