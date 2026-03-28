Lực lượng Houthi tham chiến ở Trung Đông, phóng tên lửa đầu tiên vào Israel

Theo Tâm Nguyễn | 28-03-2026 - 16:00 PM | Tài chính quốc tế

Đòn tấn công tên lửa đầu tiên từ hướng Yemen nhắm vào Israel đánh dấu một bước leo thang mới đầy nguy hiểm từ khi chiến sự bùng phát ở Trung Đông

Ngày 28-3, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận họ vừa đánh chặn một tên lửa phóng từ Yemen, nhắm vào phía Nam lãnh thổ nước này.

Truyền thông Israel cho biết sáng sớm cùng ngày (theo giờ địa phương), hệ thống cảnh báo sớm phát hiện mục tiêu tên lửa bay đến từ hướng Yemen.  

Lực lượng chức năng Israel tại hiện trường sau khi tên lửa Iran tập kích thủ đô Tel Aviv ngày 28-3. Ảnh: Flash90

Ngay lập tức, các đơn vị phòng không Israel khẩn trương triển khai biện pháp đánh chặn, bảo vệ an toàn nhiều vị trí mặt đất.

Đài CNN ghi nhận đây là lần đầu tiên giới chức Israel ghi nhận hỏa lực tấn công từ hướng Yemen kể từ khi xung đột với Iran bùng phát.

Trước đó vài giờ, lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố sẵn sàng đáp trả những hành động mà họ gọi là “sự leo thang” chống lại Tehran.

Tổ chức ủng hộ Iran nêu trên khẳng định họ sẵn sàng tham chiến trực tiếp để hỗ trợ Tehran nếu liên minh Mỹ - Israel tiếp tục gia tăng cường độ tấn công.

Việc Houthi nhập cuộc không chỉ đe dọa trực tiếp lãnh thổ Israel mà còn đặt mọi tuyến hàng hải huyết mạch quanh bán đảo Ả Rập và biển Đỏ vào tình trạng báo động đỏ. 

Truyền thông quốc tế lo ngại tình trạng sụp đổ dòng chảy thương mại toàn cầu có nguy cơ xảy ra.

Ngoài ra, tình huống trên buộc cả Mỹ lẫn Israel phân tán nguồn lực và khí tài khi bắt đầu phải đối phó với đòn tập kích từ phía Nam, làm phức tạp thêm tình hình vốn cực kỳ hỗn loạn tại “chảo lửa” Trung Đông.

Giữa bối cảnh căng thẳng leo thang, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định chiến sự vẫn chưa kết thúc.

Như vậy, Washington sẽ tiếp tục duy trì hoặc tăng cường hỏa lực tại Trung Đông.

Hãng tin Sabereen hôm 28-3 đưa tin về một loạt đợt tấn công căn cứ không quân và sân bay trên lãnh thổ Jordan do Lực lượng Kháng chiến Hồi giáo (ISI) triển khai. 
ISI là tổ chức hoạt động ở Iraq, dưới sự hậu thuẫn từ Iran. 
Theo báo cáo do Sabereen công bố, Căn cứ Không quân King Faisal, Căn cứ Không quân King Abdullah, Sân bay Queen Alia, Căn cứ Không quân Prince Hassan cùng Căn cứ Không quân Muwaffaq Salti ở Jordan là những địa điểm hứng chịu hỏa lực. 
Tuy nhiên, báo cáo không đề cập tình hình những khu vực trên sau khi giao tranh kết thúc. 

Theo Tâm Nguyễn

Người Lao Động

