Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Iran giáng đòn vào loạt máy bay quân sự Mỹ, xóa sổ hệ thống vũ khí Ukraine ở UAE

Theo Minh Hạnh | 28-03-2026 - 20:34 PM | Tài chính quốc tế

Hãng thông tấn Tasnim ngày 28/3 đưa tin, một máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ đã phải hạ cánh khẩn cấp sau khi “bị hư hại” trong không phận Iran. Cùng lúc đó, nhiều máy bay tiếp nhiên liệu của Mỹ đã bị tấn công khi đang tập kết tại căn cứ ở Ả-rập Xê-út. Đáng chú ý, Iran cho biết đã nhắm mục tiêu vào một kho hệ thống chống máy bay không người lái của Ukraine tại Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE).

Theo Tasnim , chiếc máy bay F-16 đã hạ cánh xuống một sân bay quân sự ở phía tây Ả-rập Xê-út. Ngoài ra, các thông tin chi tiết khác về sự cố không được tiết lộ.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran - ông Ebrahim Zolfaghari - cho biết, một máy bay tiếp nhiên liệu trên không của quân đội Mỹ đã bị phá hủy và ba chiếc khác bị hư hại sau cuộc tấn công của Iran vào Căn cứ Không quân Prince Sultan của Mỹ ở Ả-rập Xê-út.

“Đêm qua, căn cứ của Mỹ ở Ả-rập Xê-út đã bị tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái trong một chiến dịch của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran”, đài truyền hình Iran dẫn lời ông Zolfaghari nói.

“Trong chiến dịch này, một máy bay tiếp nhiên liệu đã bị phá hủy hoàn toàn và ba máy bay tiếp nhiên liệu khác bị hư hại, không thể hoạt động".

Tấn công tàu quân sự Mỹ

Cũng theo ông Zolfaghari, quân đội Iran đã nhắm mục tiêu từ khoảng cách khá xa vào một tàu hỗ trợ quân sự của Mỹ gần cảng thương mại Salalah của Oman.

Hãng thông tấn chính thức Oman đưa tin sáng nay, rằng cảng Salalah đã bị tấn công bởi hai máy bay không người lái, làm bị thương một công nhân nước ngoài và làm hư hại một cần cẩu.

Oman đã đóng vai trò trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iran trong ba vòng đàm phán hạt nhân trước khi cuộc xung đột bắt đầu vào tháng trước. Đầu tháng này, Oman cho biết Mỹ đã “mất kiểm soát chính sách đối ngoại”, đồng thời cáo buộc Israel thuyết phục Tổng thống Mỹ Donald Trump gây chiến với Iran.

“Như chúng tôi đã tuyên bố trước đây, chủ quyền quốc gia của đất nước Oman anh em được Iran tôn trọng”, ông Zolfaghari nói thêm trong tuyên bố.

Xóa sổ kho hệ thống chống máy bay không người lái của Ukraine

Theo Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran, quân đội nước này đã nhắm mục tiêu vào một kho chứa hệ thống chống máy bay không người lái của Ukraine tại UAE, mà Iran cho là được sử dụng để hỗ trợ lực lượng Mỹ.

“Kho chứa hệ thống chống máy bay không người lái của Ukraine đặt tại Dubai để hỗ trợ quân đội Mỹ đã bị nhắm mục tiêu và phá hủy”, trích tuyên bố.

Thông tin được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố, Ukraine và UAE đã nhất trí “hợp tác trong lĩnh vực an ninh và quốc phòng”.

Hiện UAE chưa bình luận về thông tin này.

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tàu chở 200.000 thùng dầu Nga đang đến Cuba bất ngờ dừng lại ở một quốc gia ngay gần, thêm 2 tàu chở hàng viện trợ mất liên lạc

Thiếu khí đốt trầm trọng, EU nhận lời cảnh báo 'lạnh người' từ Nga: Có thể ngừng bán LNG ngay lập tức

Pakistan muốn làm trung gian hoà giải, Tổng thống Iran nêu điều kiện đàm phán

Ảnh vệ tinh xác nhận 3 chiến đấu cơ Mỹ bị phá hủy trong cuộc tấn công của Iran

Tổng thống Trump tuyên bố Cuba sẽ là mục tiêu tiếp theo của Mỹ

Nga chuẩn bị cấm xuất khẩu xăng từ 1/4

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên